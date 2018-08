FT buitenland. Duel tussen Praet en Mirallas afgelast na ramp in Genua - Sneijder: "Juventus wint Champions League niet met Ronaldo"



Redactie

16 augustus 2018

16u50 0 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Duels met clubs uit Genua afgelast na ramp met Morandibrug

De Serie A trekt zich komend weekend op gang, maar dat zal alvast met twee wedstrijden minder gebeuren. De duels Sampdoria - Fiorentina en AC Milan - Genoa worden afgelast als gevolg van de ramp met de ingestorte Morandibrug in Genua. De twee clubs uit Genua kregen van de Serie A de toestemming hun wedstrijden later in te halen. De andere acht duels van de eerste speeldag gaan door zoals gepland.

In het duel tussen Sampdoria en Fiorentina zouden onze landgenoten Dennis Praet (Sampdoria) en Kevin Mirallas (Fiorentina) elkaar ontmoeten. De nieuwe data voor de wedstrijden zullen de komende dagen worden aangekondigd.

Bij de instorting van de Morandibrug van dinsdag werden tot dusver 38 doden geteld. In ziekenhuizen liggen nog negen gewonden die in levensgevaar zijn. Tientallen auto's stortten circa 45 meter naar beneden toen de brug het begaf. Ze kwamen in het riviertje Polcevera of op de oevers tussen brokstukken van de verkeersbrug terecht. Hulpdiensten zoeken in de puinhopen nog naar slachtoffers.

Sneijder: "Juventus wint Champions League niet met Ronaldo"

Wesley Sneijder denkt niet dat Juventus met Cristiano Ronaldo in staat is om de Champions League te winnen. "Er zijn teams die beter zijn dan Juventus", zei de Nederlander aan Bein Sports. "Misschien worden ze nog een keer landskampioen. Sterker: ik zou verbaasd zijn als ze geen landskampioen worden, maar voor de Champions League heb je meer nodig. Het gaat niet om één speler. Ik denk niet dat één speler zo'n groot verschil kan maken dat je de Champions League kan winnen", aldus Sneijder, die tegenwoordig uitkomt voor het Qatarese Al-Gharafa.

La Liga wil competitiewedstrijd afwerken in Verenigde Staten

De Spaanse profliga wil in de toekomst een wedstrijd van de Primera Division afwerken op Amerikaanse bodem. Dat heeft La Liga bekendgemaakt. Het plan kadert in een akkoord dat de instantie gesloten heeft om het Spaanse voetbal in de Verenigde Staten en Canada te promoten.

La Liga bereikte hiervoor een overeenkomst met Relevent, een multinational die zich richt op de sport- en amusementswereld. Het project loopt over vijftien jaar en moet de belangstelling voor de Spaanse hoogste klasse doen toenemen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. La Liga maakte nog niet bekend over welke wedstrijd(en) of ploegen het precies zal gaan. Een exacte datum werd evenmin meegedeeld.

Dinsdag maakte La Liga nog bekend dat sociaalnetwerksite Facebook alle wedstrijden in de Primera Division live en gratis zal uitzenden in acht Zuid-Aziatische landen. De 380 competitiewedstrijden zullen beschikbaar zijn voor Facebook-gebruikers in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, de Malediven, Sri Lanka en Pakistan.

Arsenal is Ainsley Maitland-Niles twee maanden kwijt

Ainsley Maitland-Niles heeft afgelopen zondag op de eerste competitiespeeldag tegen Manchester City een breukje in het linkerkuitbeen opgelopen. Hij is daardoor zes tot acht weken out, zo bevestigt Arsenal.

De 20-jarige Maitland-Niles kreeg van Unai Emery, de nieuwe coach van de Gunners, een basisplaats als linksachter. Na 35 minuten moest hij geblesseerd naar de kant. Nieuwkomer Stephan Lichtsteiner nam zijn plek in.

Arsenal verloor in het Emirates Stadium met 0-2 van de Citizens.

We've had the latest update ahead of #CHEARS 👇 Arsenal FC(@ Arsenal) link

Philipp Lahm wordt toernooidirecteur als Duitsland EK 2024 organiseert

Als Duitsland de organisatie van het EK 2024 krijgt toegewezen, wordt voormalig international Philipp Lahm toernooidirecteur. Dat maakte de Duitse voetbalbond DFB vandaag bekend.

Op 27 september beslist de Europese voetbalbond UEFA in Nyon waar het EK over zes jaar wordt gehouden. Naast Duitsland is ook Turkije kandidaat. Lahm zette zich de voorbije maanden als ambassadeur in voor de Duitse bid.

De 34-jarige Lahm is een voormalig aanvoerder van de Mannschaft, waarmee hij in 2014 wereldkampioen werd. De oud-speler van Bayern München verzamelde 113 caps en zette in 2017 een punt achter zijn carrière.

Pogba en Mourinho clashen opnieuw

Al een zomer lang gonst het post-WK van de geruchten over de verzuurde relatie tussen Jose Mourinho en Paul Pogba. Even leek het erop alsof de Franse middenvelder richting FC Barcelona zou verhuizen, tot Barça deze week stelde dat het niet langer voor Pogba ging - deze mercato. Maar daarmee lijken lang niet alle plooien gladgestreken op Old Trafford. Volgens de tabloids is er nog steeds sprake van een koude oorlog tussen de twee. Daily Mail stelt dat Pogba nog altijd vastbesloten is om te vertrekken. Het feit dat Mourinho hem tot kapitein bombardeerde afgelopen vrijdag tegen Leicester (2-1), is voor Pogba louter om wat te sussen. The Sun van zijn kant schrijft dat Mourinho aan Pogba gezegd heeft dat hij maar een officieel transferverzoek moet indienen als hij wil vertrekken. Waarop Pogba alleen zou geantwoord hebben dat hij alleen via zijn manager Mino Raiolo met hem spreekt, maar niet met Mourinho zelf over de zaak.

Wayne Rooney doet het weer

'Wazza' heeft er een fantastische vierdaagse opzitten in de Major Soccer League. Nadat hij zondag als laatste man -zonder keeper in goal- in minuut 95 uitpakte met een ultieme tackle en vervolgens de assist gaf voor de winner tegen Orlando City, liet hij in de 4-1-zege tegen de Portland Timbers weer van zich spreken. Vlak voor de pauze maakte Rooney (32) er 1-1 van na een goal van gewezen Anderlecht-aanvaller Samuel Armenteros, waarna hij in minuut 68 voor de 3-1 tekende met een erg knappe vrije trap. DC United is dankzij Rooney zo eindelijk weg van de laatste plaats en maakt zelfs nog kans om zich te kwalificeren voor de Eastern Conference play-offs.

.@WAYNEROONEY WITH A BEAUTY! 😍 #DCvPOR https://t.co/5nyftQ74ZZ Major League Soccer(@ MLS) link

WAYNE. ROONEY.



What just happened???https://t.co/M5WE3kKsCh Major League Soccer(@ MLS) link