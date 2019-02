FT buitenland. Duchâtelet verbaast Britten: "Charlton kopen was een grote fout" Redactie

28 februari 2019

Roland Duchâtelet, eigenaar van Charlton Athletic FC - de club die hij wil verkopen - stootte de getergde fans van zijn Engelse club nog meer voor het hoofd in een opmerkelijk interview op de Britse radiozender talkSPORTS. “Het Engelse voetbalsysteem zou buitenlanders niet mogen toelaten om clubs te kopen”, zei hij tot ongeloof van de Britse journalisten. Duchâtelet liet voorts weten dat hij bij de verkoop van de club enkel geld vraagt voor het stadion en de gronden, de club Charlton geeft hij er gratis bij. Ook gaf Duchâtelet toe dat hij de club beter niet gekocht had: “Ik kan er maar twee procent van mijn tijd aan spenderen. Het is een grote fout van mij. Ik heb mij gebaseerd op het oordeel van mijn communicatiemensen, die ik met de overname van de club heb geërfd. Die deugden dus duidelijk niet.” Dit antwoord ging zelfs de beleefde Britten te ver. “Maar jij was toch de baas. Rubbish mate! Zever maat!” (DSS)