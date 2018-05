FT buitenland: Dries Mertens ziet zijn doelman bij Napoli naar AC Milan vertrekken Redactie

26 mei 2018

26 mei 2018

Pepe Reina verlaat het Napoli van Dries Mertens

Napoli moet voor volgend seizoen op zoek gaan naar een nieuwe doelman. Pepe Reina heeft namelijk in de Corriere dello Sport te kennen gegeven dat hij vertrekt bij de club van Dries Mertens. "Ik heb prachtige jaren gehad bij Napoli. Zowel op menselijk als op sportief vlak", vertelde de Spanjaard. "Ik heb schitterende mensen ontmoet en samen waren we er dicht bij om onze droom te bereiken", doelt Reina op de Scudetto. "Ik kan begrijpen dat de club er voor kiest om een 36-jarige doelman wiens contract afloopt die verbintenis niet te verlengen. Het is een bedrijfsfilosofie dat gerespecteerd moet worden."

Reina vertelt er ook meteen bij dat hij naar AC Milan trekt. "Het is voor mij een grote voldoening om naar een van de grootste clubs in de wereld te trekken. Ik moet de club helpen om terug die fantastische Europese avonden te beleven."

"Ik zal altijd van Napoli, een club die ik graag de Scudetto had gegeven, houden. Het zijn vier prachtige jaren geweest."

Lamah en Dallas blijven bovenaan meedraaien na zege bij Toronto

FC Dallas heeft zijn elfde wedstrijd in de Major League of Soccer (MLS), op bezoek bij Toronto FC, winnend afgesloten. Het team van Roland Lamah won met 0-1, dankzij een vroege treffer van topschutter Urruti (11.).

Door de zege blijft Dallas, waar Lamah - dit seizoen al goed voor vijf goals en vier assists - twintig minuten voor tijd mocht invallen, derde in de Western Conference. Toronto is negende in de oostelijke zone van de MLS. Bij de Canadezen, vorige maand nog verliezend finalist in de CONCACAF Champions League, stonden met Victor Vazquez (ex-Club Brugge), Chris Mavinga (ex-Racing Genk), de Nederlander Gregory van der Wiel en de Italiaan Sebastian Giovinco enkele bekende namen aan de aftrap.

Al Shabab wil Weiler

René Weiler zit sinds november zonder werk, maar zit nu in vergevorderde gesprekken met het Saudische Al Shabab. Een definitief akkoord lijkt niet veraf, al zijn er nog kapers op de kust.

Als Weiler bij Al Shabab zou tekenen, stapt hij in de voetsporen van Preud'homme (2011-2013), onder wie de club haar laatste titel won. Dit seizoen eindigde het tiende.

Southampton houdt redder Mark Hughes drie jaar langer aan boord

Premier League-club Southampton heeft het contract van coach Mark Hughes met drie seizoenen verlengd. De 54-jarige Welshman, die in maart de ontslagen Mauricio Pellegrino kwam opvolgen, kon de 'Saints' in het slot van de competitie verlossen van hun degradatiezorgen.

In januari werd Hughes na 4,5 jaar dienstverband zelf aan de deur gezet bij Stoke City. De Welshman, ooit één van de beste spitsen ter wereld bij onder meer Manchester United (1980-1986 en 1988-1995), FC Barcelona (1986-1987), Bayern München (1987-1988) en Chelsea (1995-1998), was als coach al eerder actief als bondscoach van zijn land (1999-2004) en als manager bij Premier League-clubs Blackburn Rovers (2004-2008), Manchester City (2008-2009), Fulham (2010-2011), Queens Park Rangers (2012) en Stoke City (2013-2018).

Southampton beëindigde de Premier League dit seizoen op de zeventiende plaats, de eerste veilige plaats, met 36 punten na 38 speeldagen. Eerste degradant Swansea City telde drie punten minder.

#SaintsFC is delighted to confirm Mark Hughes has signed a new three-year contract as the club's First Team Manager:

Egypte speelt zonder Salah gelijk tegen Koeweit

Egypte heeft in een vriendschappelijke voetbalinterland 1-1 gelijkgespeeld in Koeweit. De Egyptische bondscoach Hector Cuper kon niet rekenen op vedette Mohamed Salah. Die treedt met Liverpool aan in de finale van de Champions League.

Bij de rust stond Koeweit 1-0 voor, dankzij een doelpunt van Fahed Al Ansari. Negen minuten voor tijd legde Ayman Ashraf de eindstand vast.

Op het WK nemen de Egyptenaren het op tegen gastland Rusland, Saoedië-Arabië en Uruguay. Op 6 juni ronden ze hun voorbereiding in Brussel af met een oefeninterland tegen de Rode Duivels.