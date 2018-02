FT buitenland: Dries Mertens zet teller op 15 stuks - Tielemans met fraaie assist tegen klungelende ex-keeper Club - Ronaldo lukt hattrick Redactie

10 februari 2018

21u06

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Napoli zet scheve situatie recht in topper

Napoli is opnieuw leider in de Serie A. De blauwhemden kwamen tegen Lazio Roma 0-1 achter na een doelpunt van De Vrij, maar zetten in een geweldige tweede helft de benarde situatie helemaal recht. Ook Dries Mertens deed zijn duit in het zakje. Met zijn 15de goal van het seizoen tekende de pocketspits voor de 4-1-eindstand. Napoli telt één punt meer dan eerste achtervolger Juventus, dat gisteren al bij Fiorentina won.

Hij blijft maar scoren! De 15de van het seizoen voor @Dries_Mertens14! 😍🇧🇪#NapoliLazio 4️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/zk5tMDbPOo Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Tielemans met fraaie assist

Op de 25ste speeldag van de Franse Ligue 1 heeft Monaco Angers met 0-4 verpletterd. Youri Tielemans had een voet in de laatste goal. Ook Isaac Mbenza gaf een assist, dat in de wedstrijd tussen Metz en Montpellier (0-1).

Youri Tielemans en AS Monaco kregen op bezoek bij Angers een eerste doelpunt in geschenkverpakking. Voormalig Club Brugge-doelman Ludovic Butelle (10e) werkte de bal onhandig in eigen doel. Op het halfuur stiftte Stevan Jovetic zijn balletje slinks over Butelle: 0-2. In de 65ste minuut maakte diezelfde Jovetic er op aangeven van Thomas Lemar 0-3 van. Zes minuten later bracht Youri Tielemans zijn kapitein Andrea Raggi met een perfecte voorzet voor doel. De Italiaan duwde vanaf de tweede paal de 0-4 tegen de netten. Tielemans speelde de wedstrijd uit voor Monaco.

In het klassement wipt Monaco (53 punten) over Marseille (52 punten) naar de 2de plek. PSG voert de tabellen aan met 65 punten.

Wat is dat toch met die (ex-) doelmannen van @ClubBrugge? Butelle met de own goal en 0-1 voor Monaco! 🙈#SCOASM 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/UrAkI5Zl3h Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Knappe assist van @ytielemans en kapitein Raggi met de 0-4! 💪#SCOASM 0️⃣-4️⃣ pic.twitter.com/zEFK6IF1OQ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

In het duel tussen rode lantaarn Metz en Montpellier bracht onze landgenoot Isaac Mbenza zijn ploegmaat bij Montpellier Giovanni Sio met een knappe voorzet voor doel. De Ivoriaan hoefde enkel binnen te tikken. Dat was meteen ook het enige doelpunt van de wedstrijd. Mbenza stond 78 minuten op het veld. In het klassement neemt subtopper Montpellier (37 punten) de vijfde plek in.

Stef Peeters leed met zijn Caen puntenverlies op het veld van Guingamp. Het werd een doelpuntenloze partij. Peeters stond de volle 90 minuten op het veld. In het klassement is Caen 11de met 31 punten.

Leider PSG won zonder Thomas Meunier op het veld van Toulouse. Neymar scoorde op aangeven van Angel Di Maria het enige doelpunt van de wedstrijd.

Real tankt vertrouwen

Real Madrid heeft vier dagen voor het Champions Leagueduel met Paris Saint-Germain vorm getoond. De ploeg boekte een ruime zege op Real Sociedad: 5-2. Het spektakel was voor rust toen de thuisploeg uitliep naar 4-0. Tweemaal was Cristiano Ronaldo de doelpuntenmaker, na rust maakte de Portugese sterspeler er ook nog 5-1 van.

Lucas Vázquez opende al in de eerste minuut de score. Dankzij Ronaldo (2x) en Toni Kroos was het duel al vroeg beslist in het voordeel van de ploeg van trainer Zinedine Zidane. In de tweede helft scoorde eerst Jon Bautista namens Sociedad, daarna Ronaldo en tot slot Asier Illarramendi die de eindstand op 5-2 bepaalde.

Real Madrid had maar twee van de laatste zes wedstrijden gewonnen en had de achterstand op FC Barcelona zien oplopen tot negentien punten. Dat zijn er nu zestien, maar Barcelona speelt morgen nog tegen Getafe.

⚽️ 27' @Cristiano

⚽️ 37' @Cristiano

⚽️ 80' @Cristiano



Eerste hattrick van het seizoen voor de Portugees! 💪 pic.twitter.com/AvrXSgG9KF Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Lewandowski evenaart Bundesliga-record van Heynckes

Bayern-spits Robert Lewandowski heeft in de thuiswedstrijd tegen Shalke 04 voor de elfde keer op rij de netten doen trillen in de Allianz Arena. Daarmee evenaart de Poolse scherpschutter het Bundesliga-record van zijn eigen coach Jupp Heynckes.

Lewandowski opende in de topper van de 22ste speeldag tegen Schalke 04 de score. Het is al de elfde thuiswedstrijd op rij dat de Pool op het scorebord staat. In 1972 leverde een reeks van elf thuiswedstrijd met minstens één doelpunt een record op voor Jupp Heynckes, toen aanvaller bij Borussia Mönchengladbach. Na 46 jaar wordt het record van de huidige coach van Bayern geëvenaard.

Mede dankzij het doelpunt van Lewandowski versloeg Bayern München Schalke 04 met 2-1. Op zaterdag 24 februari kan Lewandowski het record scherper stellen als Hertha Berlijn op bezoek komt.

Dessers niet van de bank

Op de 23ste speeldag van de Nederlandse Eredivisie heeft landgenoot Maecky Ngombo in het duel tussen Heerenveen en Roda JC het enige doelpunt voor de bezoekers gescoord. De wedstrijd eindigde op een 1-1 gelijkspel.

In de 35ste minuut zette Ngombo een nummertje op met zijn landgenoot Jorn Vancamp. Die laatste schilderde de bal op Ngombo's hoofd. De Senegalese Belg kopte netjes binnen. In de 74ste minuut maakte de Kosovaar Arber Zeneli gelijk voor Heerenveen. Ngombo speelde 81 minuten. Livio Milts werd in de 73ste minuut naar de kant gehaald. Jorn Vancamp speelde de wedstrijd uit. Jeremy Mukana mocht vanop de bank toekijken.

Heracles, met Bram Castro in doel en Dries Wuytens centraal in de defensie, kwam vlak voor rust op voorsprong tegen Willem II. Na een lange rush van bracht Brandley Kuwas Vincent Vermeij voor doel, die thuisploeg de 1-0 bezorgde. Dat was ook meteen het enige doelpunt van de partij. Aan de overkant maakte Jordy Croux de 90 minuten vol. In het klassement is Heracles 11e met 27 punten. Willem II neemt de 14e plek in en heeft 20 punten.

In het duel tussen rode lantaarn Sparta Rotterdam en leider PSV, kwam Sparta, dat met Ryan Sanusi en Loris Brogno twee Belgen in de basis telde, verrassend op voorsprong. De Australiër Kenneth Dougall kopte een voorzet van Paco van Moorsel in de rechterhoek. Maar PSV-aanvaller Steven Bergwein bracht zijn club eigenhandig terug op voorsprong met doelpunten in de 41ste en de 56ste minuut. PSV (61 punten) is de huidige leider van de Eredivisie. Sparta bengelt helemaal onderaan het klassement met 14 punten.

Stijn Wuytens geraakte met AZ Alkmaar thuis niet voorbij VVV Venlo. Het werd 0-0. Wuytens speelde de wedstrijd uit voor AZ. Aan de overkant keek Leroy Labylle vanop de bank toe. AZ is 3e in de stand en heeft 47 punten. Dat zijn er 14 minder dan leider PSV en 4 minder dan eerste achtervolger Ajax.

Cyriel Dessers keek vanop de bank toe hij zijn concurrenten Gyrano Kerk (17de) en Zakaria Labyad (22ste) elk een doelpunt scoorden in de eerste helft van de wedstrijd tussen Utrecht en Zwolle. Mustafa Saymak (90ste +3) redde vanop de stip de eer voor Zwolle. Utrecht (6de met 38 punten) nadert zo tot op 1 punt van Zwolle (5de met 39 punten).

Debuterende Lukebakio kan Watford niet behoeden voor nederlaag

Watford is op de 27e speeldag in de Premier League met 2-0 onderuit gegaan op het veld van West Ham United. Bij de "Hornets" maakte Dodi Lukebakio, die tijdens de wintermercato overkwam van Charleroi, zijn debuut.

Rode Duivel Christian Kabasele ontbrak bij Watford met een dijblessure, maar met Lukebakio stond er wel een andere Belg op het veld. De belofte-international werd een kwartier voor tijd bij een 1-0 stand voor de leeuwen gegooid. Drie minuten na zijn invalbeurt verdubbelde Marco Arnautovic de score. Chicharito (38.) nam het openingsdoelpunt voor zijn rekening.

Crystal Palace ging met 3-1 onderuit bij Everton. Gylfi Sigurdsson (46.), Omar Niasse (51.) en Tom Davies (75.) stonden voor de "Toffees" aan het kanon. Tien minuten voor het laatste fluitsignaal scoorde oude bekende Luka Milivojevic (83.), ex-Anderlecht, vanop de penaltystip de eerredder voor de bezoekers. De strafschop kwam er nadat de omhaal van Rode Duivel Christian Benteke, die de partij volmaakte, met de arm uit de winkelhaak werd gehouden.

Izquierdo trefzeker bij Brighton

Stoke City kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion. De bezoekers kwamen op voorsprong via José Izquierdo (32.). De ex-aanvaller van Club Brugge zette zelf een dubbele één-twee op en rondde knap af. Xherdan Shaqiri (68.) scoorde de gelijkmaker. In de blessuretijd kreeg Stoke City nog een strafschop, maar Charlie Adam raakte niet voorbij ex Club Brugge-doelman Matt Ryan.

Swansea City won met het kleinste verschil van Burnley, dat het zonder de geblesseerde Steven Defour moet stellen. Ki Sung-Yong (81.) maakte het enige doelpunt.

Jose Izquierdo scores! brilliant finish by the Brighton man giving Brighton the lead against Stoke City. Very well worked goal this. #STKBHA #Brighton #BHAFC pic.twitter.com/tea9QJjckc Football Gifs(@ FootieUTgifs) link

Ezekiel voorgesteld bij Las Palmas

De Nigeriaanse aanvaller Imoh Ezekiel is deze middag voorgesteld bij zijn nieuwe club Las Palmas. De voormalige spits van Anderlecht en Standard tekende een contract tot medio 2019 bij de Spaanse eersteklasser.

"Ik ben heel blij dat ik bij deze club getekend heb. Het was een uitgelezen kans om in La Liga te spelen. Voor mij is dat de sterkste competitie ter wereld met de beste voetballers", verklaarde de 24-jarige Ezekiel, die zijn contract bij het Turkse Konyaspor liet ontbinden. "Ik had moeite om me aan te passen aan het Turkse voetbal en mijn familie was er niet meer gelukkig."

Las Palmas staat na de draw van gisteren op het veld van Bilbao op de achttiende stek in de Primera Division, dat is net onder de degradatiestreep. Ezekiel scoorde 36 doelpunten in de Jupiler Pro League. Vooral bij Standard maakte de Nigeriaanse pocketspits furore.