FT buitenland. Dreigende taal van FIFA-voorzitter over Super League - Eigenaar Monaco weer vrijgelaten, maar blijft wel verdacht

07 november 2018

17u50 1

Aangehouden eigenaar AS Monaco weer vrijgelaten

Dmitri Rybolovlev, de Russische eigenaar van Ligue 1-club AS Monaco, is weer vrij. De politie heeft Rybolovlev 24 uur ondervraagd. Gisteren werd de kunstmestmagnaat in Monaco gearresteerd vanwege een grootschalig onderzoek naar kunsthandel. De Rus, die sinds 2011 eigenaar is van Monaco, wordt verdacht van corruptie en machtsmisbruik.

De zaak draait om een geschil tussen de Rus en kunsthandelaar Yves Bouvier. De Zwitser verkocht in tien jaar 38 kunstwerken aan Rybolovlev. Deze laatste vindt dat Bouvier hem voor een miljard heeft opgelicht door de prijs van de kunststukken op te blazen. Rybolovlev zou zijn macht in het dwergstaatje hebben aangewend om justitie te beïnvloeden in het geschil.

Rybolovlev kocht in 2013 Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi voor 127 miljoen dollar van Bouvier. Het schilderij werd op 15 november 2017 voor 450 miljoen dollar geveild en komt te hangen in het Louvre Abu Dhabi.

AS Monaco ontkende eerder vandaag beschuldigingen van het Franse opinieblad Mediapart, dat schreef dat Rybolovlev bij de transfer van Kylian Mbappé naar Paris Saint-Germain geld in eigen zak zou hebben gestoken.

FIFA-voorzitter waarschuwt topclubs voor Super League

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is fel tegen de oprichting van de Super League, een competitie voor Europese topclubs. Infantino zei vandaag tijdens een persconferentie in Zürich dat als het toch zover komt, het mogelijk is dat spelers van die clubs niet met hun land mogen deelnemen aan het WK. “Het is duidelijk dat de dreiging van een Super League bestaat”, aldus Infantino. “Ik denk dat de verantwoordelijken van de grote clubs zich goed moeten afvragen wat de gevolgen zijn als ze zich volledig afsplitsen.”

De Super League zou in 2021 van start moeten gaan. Deelnemers zouden zelfs overwegen uit de nationale competitie te stappen. Het betreft Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, ​​Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, FC Liverpool, PSG, Juventus, AC Milan, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Inter Milaan en AS Roma.

Infantino ontkende opnieuw dat hij in 2014 als secretaris-generaal van de UEFA topclubs PSG en Manchester City hielp met het omzeilen van de regels op het gebied van Financial Fair Play (FFP), zoals Football Leaks vorige week meldde. Voorts acht de FIFA-voorzitter de kans klein dat er in 2022 al 48 landen in actie zullen komen op het WK in Qatar. “Ik denk dat het aantal ploegen op het WK laten toenemen tot 48 een goede zaak is voor het voetbal”, aldus Infantino. “Kunnen we dit al voor 2022 doen? Het is een moeilijke uitdaging. In maart moeten we een beslissing nemen (tijdens de volgende bijeenkomst van de Raad van de FIFA in Miami, red.). We bespreken dit met Qatar. Het wordt een heel lastige uitdaging 48 teams te laten spelen in dat land. Als FIFA-voorzitter zou ik erg blij zijn als enkele wedstrijden kunnen doorgaan in enkele andere landen in de regio.”

Sjanghai verovert eerste Chinese landstitel

Sjanghai SIPG heeft zich na een 2-1-zege tegen Peking Renhe verzekerd van zijn eerste Chinese landstitel, op één speeldag van het einde van het seizoen. Er komt zo een einde aan de hegemonie van Guangzhou Evergrande.

De club uit Sjanghai wordt gecoacht door de Portugees Vitor Pereira en heeft onder anderen de Brazilianen Oscar en Hulk in de rangen. Op de erelijst is Sjanghai SIPG de opvolger van Guangzhou, dat zich van 2011 tot en met 2017 telkens tot Chinees kampioen kroonde. Fabio Cannavaro is sinds november 2017 de coach van Guangzhou, momenteel tweede in de stand. Volgens de lokale pers dreigt de voormalige Italiaanse international geslachtofferd te worden na het mislopen van de titel.

De 50-jarige Pereira, die vorig seizoen zijn landgenoot Andre Villas-Boas opvolgde, legde een indrukwekkend parcours af. Zijn team telt slechts drie nederlagen na 29 speeldagen. In de laatste negen wedstrijden trok Sjanghai SIPG acht keer aan het langste eind.

FA in beroep tegen vrijspraak Mourinho

De Engelse voetbalbond (FA) legt zich niet neer bij de vrijspraak van Manchester United-coach José Mourinho in de tuchtzaak wegens onder meer het gebruik van beledigende en kwetsende taal. Na bestudering van het vonnis, dat 31 oktober werd voltrokken en vandaag werd gepubliceerd, besloot de FA in beroep te gaan. Volgens de Engelse bond verdient de Portugees wel degelijk een straf voor zijn tirade van vorige maand kort na afloop van de spectaculaire wedstrijd tegen Newcastle United (3-2 winst van ManU na achterstand van 0-2).

In het Portugees reageerde Mourinho zich richting een camera flink af. Na bestudering van de tv-beelden besloot de FA hem in staat van beschuldiging te stellen. Volgens de tuchtcommissie zat Mourinho echter niet fout met zijn uitbarsting. “Hij vierde de overwinning en zijn uitlatingen waren niet gericht tegen een persoon in het bijzonder”, zo luidde onder meer de onderbouwing van het vonnis. De FA vindt echter dat Mourinho wel degelijk te ver is gegaan in zijn verbale uitval.

Verdediging van Atlético Madrid komt niet ongehavend uit confrontatie met Dortmund

Atlético Madrid boekte gisteravond op de vierde speeldag van de Champions League een belangrijke 2-0 overwinning tegen Borussia Dortmund. Maar de Madrileense verdediging liep tijdens die partij danig schade op. Basisspelers José Maria Gimenez en Lucas Hernandez vielen geblesseerd uit.

De 23-jarige Gimenez werd al tijdens de pauze vervangen. De Uruguayaan herviel in de hamstringblessure, waar hij een maand geleden al mee kampte. De 22-jarige Hernandez, partner van Gimenez centraal achterin, speelde de wedstrijd nog uit, maar bleek achteraf last te hebben van een blessure aan de rechter adductoren. Beide spelers werden na afloop onderzocht in het Universitair Ziekenhuis van Navarra. Hun periode van onbeschikbaarheid is nog onbekend. Eerder zag Atlético Madrid ook al collega-verdedigers Diego Godin en Stefan Savic uitvallen. De Madrilenen komen zo achteraan wel erg dun op de benen te staan.

Borussia Dortmund en Atlético Madrid (beiden 9/12) delen de leiding in groep A in de Champions League. Club Brugge (4/12) volgt als derde, Monaco (1/12) sluit de rij.

AS Monaco ontkent berichten rond voorzitter: “Geen euro achtergehouden bij transfer Mbappé”

Naast de stevige 0-4-nederlaag van AS Monaco tegen Club Brugge kreeg de Franse club gisteren nog een flinke klap te verwerken. Hun voorzitter Dmitri Rybolovlev werd opgepakt in het kader van een onderzoek naar corruptie. ‘Le Monde’ wist te vertellen dat er ook een huiszoeking uitgevoerd werd bij de Russische miljardair. De Monegasken ontkennen in alle talen de berichtgeving van het Franse opinieblad Mediapart, dat schreef dat Rybolovlev bij de transfer van Kylian Mbappé naar PSG geld in eigen zak zou hebben gestoken.

“De voorzitter heeft geen euro uit de kassa van de club gehaald na het afronden van de transfer van Kylian Mbappé”, opende de club van Rode Duivels Youri Tielemans en Nacer Chadli, die gisterenavond op de vierde speeldag van de Champions League in eigen huis nog zwaar verloor van Club Brugge (0-4).

“Dmitri Rybolovlev heeft bijna 335 miljoen euro in de club geïnvesteerd sinds zijn komst. Daarmee financierde hij transfers, lonen van spelers en schulden. In elk seizoen onder zijn leiding had de club financiële verliezen te verwerken en telkens paste de voorzitter, geheel in zijn rol als eigenaar, de schulden bij. Van bovengenoemde 335 miljoen euro ging 182 miljoen euro naar het opvullen van schulden eind juni 2017.”

“Dmitri Rybolovlev heeft persoonlijk geen centiem gerecupereerd uit de club, niet van de transfer van Mbappé, niet van eender welke geldstroom binnen de club”, besloten de Monegasken, die “alle legale middelen bestuderen om hun rechten te doen gelden”.

Monaco-voorzitter Dmitri Rybolovlev werd gisterenavond, enkele uren voor de aftrap van Monaco-Club Brugge, gearresteerd zijn voor zijn vermeende rol in een corruptiezaak.

Vierde nederlaag op rij voor Carrasco en Dalian Yifang

Dalian Yifang heeft op de 29ste speeldag van de Chinese Super League een 3-1 nederlaag geleden bij Tianjin Teda. Rode Duivel Yannick Carrasco speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers, maar kon een vierde nederlaag op rij niet verhinderen.

Het zag er nochtans even goed uit voor Carrasco en co toen Mushekwi (ex-Oostende) Dalian Yifang vlak na rust op voorsprong trapte. De thuisploeg schoot echter snel wakker en twee goals van Xie (57' en 74') draaiden de situatie helemaal om. Oude bekende Frank Acheampong (ex-Anderlecht) legde in de toegevoegde tijd de 3-1 eindstand vast.

In de tussenstand komt Tianjin Teda op gelijke hoogte met Dalian Yifang (32 punten). Beide teams staan - samen met Chongqing Lifan en Changchun Yatai - voorlaatste en strijden voor het behoud in de Chinese hoogste klasse.

Bundesliga-clubs mogen mogelijk negen spelers op de bank zetten vanaf volgend seizoen

De Bundesliga-clubs zullen vanaf volgend seizoen mogelijk twee extra spelers op de bank mogen zetten. Dat bracht de Duitse profliga (DFL) woensdag naar buiten. Tot het einde van dit seizoen zal de bank nog bevolkt worden door zeven spelers, vanaf volgend seizoen hoopt de DFL dat er dat negen zullen zijn. Het aantal wissels zal wel beperkt blijven tot drie.

De beslissing - die wel nog moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de DFL - geldt voor zowel de Eerste Bundesliga als de Tweede Bundesliga. De clubs, die vertegenwoordigd zijn in de DFL, lieten verder weten tevreden te zijn over het gebruik van de doellijntechnologie en de videoscheidsrechter en willen beiden behouden.

In de Duitse Beker werd in eventuele verlengingen wel een vierde wissel toegestaan.

Tien clubs kunnen zich morgen al kwalificeren voor knock-outfase Europa League

Niet minder dan tien clubs - waaronder het Chelsea van Eden Hazard - kunnen zich morgen op de vierde speeldag van de groepsfase van de Europa League al verzekeren van Europese overwintering.

Chelsea, met 9 op 9 soeverein leider in groep L, maakt de verplaatsing naar BATE Borisov. Sterspeler Eden Hazard is hersteld van een rugblessure en stapte mee op het vliegtuig naar Wit-Rusland. Of de kapitein van de Rode Duivels, die zondag tegen Crystal Palace zijn rentree vierde, ook effectief zal spelen is twijfelachtig. Hazard mocht in Europa tot dusver enkel op de tweede speeldag, thuis tegen het Hongaarse MOL Vidi, invallen. Verder werd hij gespaard voor de competitie, die primeert voor de Blues.

Ook Arsenal kan donderdag de poort naar de zestiende finales openbeuken. De Gunners, met eveneens 9 op 9 op kop in groep E, ontvangen Sporting Lissabon. Verder kan Duitsland met drie teams doorstoten: Leipzig, Frankfurt en Leverkusen. Het Zwitserse Zürich, het Oostenrijkse Salzburg, het Kroatische Dinamo Zagreb (in de groep van Anderlecht), het Spaanse Betis en het Italiaanse Lazio zijn de overige vijf clubs die op negentig minuten van Europese overwintering staan. Bij Lazio mag tweede doelman Silvio Proto thuis tegen Marseille - net als in de voorgaande wedstrijden - in doel verwacht worden. Jordan Lukaku vierde afgelopen weekend zijn terugkeer na maandenlang blessureleed. Hij werd echter niet opgenomen in de spelerslijst van de Biancocelesti voor de Europa League.

Aan Belgische zijde kan nog geen enkel team zekerheid verwerven over kwalificatie. Genk, leider in groep I met 6/9, heeft de beste papieren en ontvangt in de Luminus Arena het Turkse Besiktas. Standard, 3e in groep J met 3/9, staat voor een belangrijke verplaatsing naar het Russische Krasnodar. Anderlecht tot slot, 4e in groep D met 1/9, staat met de rug tegen de muur. Paars-wit moet absoluut winnen in Istanboel bij Fenerbahçe of het is uitgeschakeld.