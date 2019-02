FT buitenland. Dortmund zonder Reus tegen Hoffenheim - Rentree Kane sneller dan verwacht - Kompany nog steeds niet fit De voetbalredactie

Rentree Kane sneller dan verwacht

Harry Kane herstelt voorspoedig van zijn enkelblessure. De topschutter van Tottenham kan mogelijk op 23 februari tegen Burnley zijn rentree maken en dat is veel eerder dan gedacht. Dat liet Spurs-coach Mauricio Pochettino weten in zijn vooruitblik op de wedstrijd van dit weekend tegen Leicester City. “Het gaat geweldig met hem. We moeten hem afremmen, zo graag wil hij weer spelen”, aldus Pochettino. “Als je hem ziet trainen, zou je zeggen dat hij zondag weer mee kan doen, maar we moeten wel realistisch blijven.”

Kane raakte op 13 januari geblesseerd in de wedstrijd tegen Manchester United. De verwachting was toen dat hij zeker tot maart was uitgeschakeld. De aanvoerder van Engeland heeft dit seizoen al 20 keer gescoord.

Dortmund zonder Marco Reus tegen Hoffenheim

Borussia Dortmund kan zaterdag in zijn thuisduel tegen Hoffenheim niet rekenen op Marco Reus. De aanvaller is out met een spierblessure. Reus moest dinsdag bij de bekerexit tegen Werder Bremen na strafschoppen het veld verlaten met pijn aan het dijbeen. Hoelang de aanvaller aan de kant staat, is nog niet geweten. “Allicht weten we begin volgende week meer”, zegt sportief directeur Michael Zorc. Volgens Bild zou de 29-jarige Duitser een tweetal weken in de lappenmand liggen. Volgende week reist het team van Axel Witsel naar Tottenham voor de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League. De kans is dus reëel dat dat zonder Reus zal zijn.

Manchester City mist Kompany ook tegen Chelsea

Vincent Kompany raakt niet speelklaar voor de competitietopper tussen Manchester City en Chelsea, zondag (17u) in het Etihad Stadium. Zijn coach Pep Guardiola bevestigde dat de 32-jarige Rode Duivel net als Benjamin Mendy niet beschikbaar is. Kompany speelde voor Nieuwjaar regelmatig bij de Citizens maar in 2019 kwam hij nog maar één keer in actie, op 3 januari thuis tegen Liverpool. Sindsdien staat hij (andermaal) aan de kant met een spierblessure.

In de razendspannende Premier League deelt City de leiding met Liverpool. Beide teams hebben 62 punten, maar City speelde wel een match meer (26 tegen 25). Tottenham volgt op 5 punten, Chelsea heeft als vierde 12 punten minder dan de leiders.

Barcelona speelt Arthur Melo enkele weken kwijt

FC Barcelona zal het drie tot vier weken zonder centrale middenvelder Arthur Melo moeten doen. De 22-jarige Braziliaan heeft een blessure in de linkerhamstring, zo bevestigt de club.

Arthur (zoals zijn roepnaam luidt) ruilde vorig jaar Gremio voor Barcelona, dat zo’n 40 miljoen euro betaalde voor de Braziliaan. Dit seizoen speelde hij al 27 wedstrijden (twee assists) voor de Catalaanse trots. Woensdag maakte Arthur nog 90 minuten vol in de Clasico tegen Real Madrid (1-1) in de halve finale van de Copa del Rey.

Atletico kan in derby tegen Real op aanvoerder Godin rekenen

Diego Godin is hersteld van zijn blessure in de adductoren van de rechterdij. De Uruguayaanse verdediger (32) kan dus meespelen in de competitiederby van zaterdag tegen Real Madrid, zo laat Atletico vandaag weten.

Godin miste vorig weekend de competitiematch tegen Real Betis (1-0 verlies) maar kon vrijdag voluit meetrainen. “Hij staat ter beschikking van Diego Simeone voor de derby tegen Real Madrid”, meldt Atletico. De clash tussen Atletico en Real wordt zaterdagnamiddag (16u15) gespeeld in Wanda Metropolitana, de thuishaven van Los Colchoneros. In het klassement van La Liga staat Atletico na 22 speeldagen tweede met 44 punten, twee meer dan Real. Barcelona leidt met 50 punten.

Phil Jones blijft Manchester United trouw

Phil Jones zal ook de volgende seizoenen op Old Trafford te zien zijn. De Engelse verdediger zette vrijdag bij Manchester United zijn handtekening onder een nieuw contract tot juni 2023, met optie op een extra seizoen. "Ik ben in de wolken dat ik dit nieuwe contract mocht ondertekenen. Manchester United is al acht jaar een groot deel van mijn leven en ik hou van alles in deze club", zegt Jones. "Ik kijk uit naar de boeiende en drukke periode die voor ons ligt. Ik wil Ole (Gunnar Solskjaer, red) en de staff bedanken dat ze mij blijven steunen in mijn ontwikkeling."

"Phil weet wat er nodig is om een speler van Manchester United te zijn", vult ManU-coach Solskjaer aan. "Hij won de Premier League, FA Cup en Europa League en is nu een van de meest ervaren spelers. Hij wordt 27 en zijn beste jaren als centrale verdediger liggen in het verschiet. Wij zijn blij dat Phil zijn lot verder aan de club verbindt.”

Phil Jones speelt sinds de zomer van 2011 voor Manchester United, dat hem overnam van Blackburn Rovers. Hij telt 27 caps achter zijn naam. Vorige zomer speelde hij twee keer 90 minuten tegen de Rode Duivels, in de groepsfase (0-1) en kleine finale (0-2).

Advocaat zegt ‘nee’ tegen Feyenoord

Dick Advocaat wordt niet de nieuwe coach van Feyenoord. De 71-jarige ex-bondscoach van de Rode Duivels ziet af van een aanbieding van de Rotterdammers om na dit seizoen Giovanni van Bronckhorst op te volgen.

Feyenoord wilde Dick Advocaat één seizoen aan het roer zetten bij Feyenoord. De 71-jarige Hagenaar moest in de Kuip de opvolger worden van Giovanni van Bronckhorst. Maar gisteravond vertelde de huidige trainer van FC Utrecht de directie van Feyenoord dat hij het aanbod van de Rotterdamse club, na een paar dagen bedenktijd, toch naast zich neer legt.

“We hebben één oriënterend gesprek gevoerd’’, zegt Advocaat. “Maar ik heb besloten om er geen vervolg aan te geven. Laat ik voorop stellen dat ik het een grote eer vind dat Feyenoord bij mij heeft aangeklopt. Maar er is zo’n negatieve sfeer ontstaan rond mijn eventuele benoeming dat ik het simpelweg niet zie zitten om het te gaan doen. Op die sfeer zit Feyenoord niet te wachten en ik uiteraard ook niet.”