FT Buitenland - Dortmund mist Hakimi in titelstrijd tegen Bayern

Dortmund mist Hakimi in titelstrijd tegen Bayern

01 april 2019

14u00

Bron: Belga

Borussia Dortmund zal het de rest van het seizoen zonder Achraf Hakimi moeten stellen. Dat heeft de leider in de Bundesliga vandaag laten weten. De 20-jarige rechtervleugelverdediger moet onder het mes voor een breuk in zijn middenvoetsbeentje.



Hakimi liep de blessure eergisteren op, in de competitiewedstrijd tegen Wolfsburg (2-0 winst). De Marokkaan, dit seizoen goed voor drie doelpunten en zeven assists in in totaal 28 matchen, wordt in Madrid geopereerd.

Dortmund voert de stand aan met twee punten meer dan Bayern München, de enige concurrent om de titel. Komend weekend trekken Axel Witsel en co naar de Allianz Arena voor de kraker tegen Bayern. Ook Abdou Diallo moet die verplaatsing missen. De Franse verdediger is voor onbepaalde tijd out met een spierblessure.