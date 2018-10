FT buitenland. Dortmund houdt toptalent Sancho langer aan boord - Nieuwe trainer voor Limbombe en co bij Nantes Voetbalredactie

02 oktober 2018

16u57

Bron: Belga

Dortmund houdt Sancho langer aan boord

Borussia Dortmund heeft het contract van buitenspeler Jadon Sancho opengebroken. De nauwelijks 18-jarige Engelsman tekende een nieuwe overeenkomst tot medio 2022.

Sancho, die in de zomer van 2017 de overstap van de beloften van Manchester City maakte, ontpopte zich tot één van de sensaties in het Duitse seizoensbegin. In zes Bundesligawedstrijden leverde hij al vijf assists af en scoorde één keer.

De Engelse jeugdinternational is zeer tevreden met zijn verlenging. "Deze stad ademt als geen ander voetbal en jonge spelers krijgen hier snel hun kans. Ik kan met uitstekend ontwikkelen bij Dortmund en ben trots deel uit te maken van dit team."

Sancho mocht twee weken geleden ook in de Champions League-ontmoeting bij Club Brugge (0-1) starten. Dortmund ontvangt morgenavond (21u00) op de tweede speeldag van het kampioenenbal AS Monaco.

C ardoso moet opstappen bij Nantes, Halilhodzic is nieuwe coach

De Portugees Miguel Cardoso moet opstappen als coach van FC Nantes. Hij wordt vervangen door de Bosniër Vahid Halilhodzic, die een contract ondertekende voor twee jaar bij de club van Anthony Limbombe en Joris Kayembe.

Cardoso kwam afgelopen zomer aan het roer van Nantes, als opvolger van de Italiaan Claudio Ranieri. Na acht speeldagen is Nantes pas 19e en voorlaatste in de Ligue 1 met zes punten, wat de clubleiding uiteraard niet zinde.

De 66-jarige Halilhodzic speelde van 1981 tot 1986 voor Nantes. Als coach leidde hij onder meer Lille, Paris Saint-Germain, Rennes, de Ivoriaanse, Algerijnse en Japanse nationale ploeg. Begin april, twee maanden voor de start van het WK in Rusland, moest Halilhodzic opkrassen bij Japan.