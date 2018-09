FT buitenland. Dit is zonder twijfel een van de allerzaligste goals van het seizoen - Feyenoorder krijgt kritiek om bedenkelijke schwalbe Redactie

23 september 2018

14u17 11

Wat een goal in The Championship

Beter kan je een bal haast onmogelijk raken. In Aston Villa - Sheffield Wednesday, match in The Championship (het niveau net onder de Premier League) maakte John McGinn een goal die je ongetwijfeld straks terugziet in lijstjes om de allermooiste goal van het seizoen. De 23-jarige Schot nam een afvallende bal in één tijd heerlijk op de slof en zag het leder met het nodige effect in de winkelhaak verdwijnen. Via de onderkant van de deklat - om het nog wat mooier te maken. Het was de 1-1 voor Aston Villa net na de pauze en de eerste goal voor McGinn in het shirt van de 'Villans', maar na een goal van Steven Fletcher ging Wednesday alsnog met de drie punten aan de haal.

TAKE A BOW SON. Best angle yet. John McGinn. SUPERB. #AVFC pic.twitter.com/SlhAHvZyu8 Witton Road View(@ WittonRoad) link

"And it comes to McGinn! Oh, what a goal! John McGinn with a blockbuster! That is sensational! Four minutes having gone behind, John McGinn has come up with a crackerjack of a strike! That is how you open your account!"



John McGinn v Sheffield Wednesday (22/09/2018) #AVFC pic.twitter.com/2fGHma0j7R AVFC Goals(@ avfcgoals) link

Cyriel Dessers verliest met Utrecht, Berghuis zorgt voor dé actie van de match

Cyriel Dessers heeft op de zesde speeldag in de Eredivisie met 1-0 verloren op het veld van Feyenoord. De 23-jarige spits kreeg van Dick Advocaat, de nieuwe coach van Utrecht in opvolging van Jean-Paul de Jong, zijn eerste basisplaats van het seizoen. Hij werd na 71 minuten gewisseld voor Nick Venema.

Robin van Persie besliste de match kort voor het einde met een rake kopbal in de 88ste minuut. De actie van de wedstrijd kwam echter van Feyenoord-middenvelder Joris Berghuis. Bij een aai over de bol - zowaar nog lichter dan die van Cristiano Ronaldo - ging de Nederlander ostentatief tegen de grond. Een bedenkelijke schwalbe die niet werd bestraft door de scheidsrechter.

Door de nederlaag blijft Utrecht hangen op de veertiende plaats met 5 punten. Feyenoord beent met 13 op 18 Ajax en Heracles bij. PSV leidt met 15 op 15. De Eindhovenaren spelen later op de dag (16u45) de topper thuis tegen Ajax.

Berghuis, doe ff normaal hoor. Hier mag je ook echt een schorsing voor krijgen. #feyutr pic.twitter.com/lQuqBfBeJy Yorin(@ TheReaIYorin) link

Courtois dankt lat en houdt voor het eerst de nul

Thibaut Courtois heeft voor het eerst sinds zijn transfer naar Real Madrid de nul gehouden. Op de vijfde speeldag in de Spaanse Primera Division nam de Koninklijke voor eigen publiek de maat van Espanyol. Marco Asensio scoorde in de 41ste minuut het enige doelpunt van de partij.

Asensio opent de score voor Real! 😜



1️⃣-0️⃣ #RealMadridEspanyol 🇪🇸 pic.twitter.com/ZReHl3YEZh Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

In de Champions League-wedstrijd tegen AS Roma (3-0 zege) moest Courtois nog vrede nemen met een plaats op de bank. De Costa Ricaan Keylor Navas kreeg opnieuw de voorkeur op de Rode Duivel. In de competitie lijkt Courtois intussen de onbetwistbare nummer 1 van de Madrileense grootmacht. Tegen Leganes (4-1) en Athletic Bilbao (1-1) slike de voormalige doelman van Chelsea nog een tegendoelpunt, maar tegen Espanyol liet hij wel zijn eerste clean sheet optekenen. Daarvoor moest hij drie reddingen uitvoeren. Net voorbij het uur werd Courtois ook gered door de deklat op een lobje van Iglesias.

Courtois wordt gered door zijn deklat!#RealMadridEspanyol 🇪🇸 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/GndXO1zc5T Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Nainggolan ziet treffer afgekeurd maar Inter toch nog winnen

In de Italiaanse Serie A won Radja Nainggolan met Inter het pleit van het Sampdoria van Dennis Praet. Marcelo Brozovic scoorde diep in blessuretijd op verplaatsing het enige doelpunt van de partij. Dat gebeurde helemaal in de slotfase. Op slag van rust had ook Nainggolan de netten doen trillen, maar door tussenkomst van de VAR werd zijn treffer afgekeurd. Nainggolan speelde 82 minuten mee, Praet moest vrede nemen met 59 minuten. Inter en Sampdoria delen de zesde plaats met 7 punten op 12.

Nainggolan brengt Inter aan de leiding, maar de VAR beslist er anders over! ❌



HT: 0️⃣-0️⃣ #SampInter 🇮🇹 pic.twitter.com/5BBaJEcHrJ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAL | Wat een slotfase! Brozović trapt Inter op voorsprong! 👊



FT 0️⃣-1️⃣ #SampInter 🇮🇹 pic.twitter.com/LrKaPJVSeB Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Mirallas valt in voor Fiorentina

Kevin Mirallas startte op de bank van Fiorentina tegen SPAL. Hij zag hoe Nikola Milenkovic na tien minuten aan het juichen sloeg, maar zijn goal werd al snel afgekeurd voor buitenspel. Na 18 minuten kon Marko Pjaca van dichtbij de openingstreffer binnen tikken voor Fiorentina na mistasten van Mohamed Fares op een voorzet. Tien minuten later torende Nikola Milenkovic ver boven iedereen uit op een corner en verdubbelde de voorsprong. Even voor het uur werd het 3-0 via Federico Chiesa. In de 66e minuut mocht Mirallas invallen, maar de partij was toen al lang beslist. Fiorentina klimt van de zesde naar een voorlopige tweede plaats in de stand, achter Juventus. SPAL zakt naar de vijfde stek.

Gervinho scoort na heerlijke solo

Kent U Gervinho nog? De Ivoriaanse aanvaller belandde via de voetbalschool van de Fransman Jean-Marc Guillou op de Freethiel, waar hij 14 keer scoorde voor toen nog SK Beveren. Daarna trok hij naar Le Mans (8 goals), Lille (28 stuks), Arsenal (9), AS Roma (17) en het Chinese Hebei China Fortune (4) en dit seizoen maakt hij zijn rentree in de Serie A bij Parma. En hoe: een ongelofelijke solo op snelheid, nog steeds zijn handelsmerk, rondde de 31-jarige Gervinho ook nog eens knap af via de paal. De 2-0, meteen na rusten. Dat zou ook de eindstand zijn in Parma - Cagliari. Inglese had de score geopend. Parma draait met 7 op 15 voorlopig mee in de middenmoot.

WAUW! 😍 Wat een briljante sologoal van Gervinho! 🔥 pic.twitter.com/teC1W9pQzt Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

About that Gervinho goal earlier 😱 pic.twitter.com/n5K0Vf0bjM B/R Football(@ brfootball) link

Thorgan Hazard benut knap penalty

Bayern München heeft ook de vierde competitiewedstrijd van dit seizoen gewonnen. Bij Schalke 04, dat nog altijd wacht op het eerste punt in de Bundesliga, won de Duitse kampioen met 2-0. James Rodriguez kopte al in de achtste minuut de openingstreffer binnen op een hoekschop van Joshua Kimmich, spits Robert Lewandowski benutte na ruim een uur spelen een strafschop na een overtreding op James. De Nederlander Robben bleef in Gelsenkirchen de hele wedstrijd op de bank. Trainer Niko Kovac gaf dit keer de voorkeur aan Thomas Müller. Schalke 04 eindigde vorig seizoen als tweede in de Duitse competitie, op grote afstand van Bayern München. De ploeg van trainer Domenico Tedesco is nu dramatisch begonnen aan het jaar met louter nederlagen. In de Champions League pakte Schalke deze week wel een punt tegen FC Porto (1-1).

GOAL | Bayern komt al vroeg op voorsprong dankzij een kopbaldoelpunt van James Rodriguez! 💥 #S04FCB pic.twitter.com/nD36uYOitE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Lewandowski verdubbelt de voorsprong vanop de stip! ✅ Match gespeeld? 🤔 #S04FCB pic.twitter.com/dM056Dmukj Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Bayern heeft met de maximale score van twaalf punten de leiding in handen, Hertha BSC volgt op twee punten. De ploeg uit Berlijn won met 4-2 van Borussia Mönchengladbach, dat nog wel op 0-1 kwam na een strafschopdoelpunt van Thorgan Hazard.

BINNEN! ✅ Thorgan Hazard scoort zijn eerste doelpunt van het seizoen vanop de stip! 👏 #BSCBMG pic.twitter.com/as1gydxQCv Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Wat een match! 🙈 Van 0-1 naar 2-1 in amper vijf minuten! 👀 #BSCBMG pic.twitter.com/OuUbGHOcgF Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

⏱ 63' | 3-1 (Ibisevic)

⏱ 67' | 3-2 (Plea)

⏱ 73' | 4-2 (Duda)



De goals blijven vallen in Berlijn! 😅 #BSCBMG pic.twitter.com/XLFQppL7x5 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Lemar twee keer aan kanon

Atlético Madrid heeft nog maar zijn tweede zege dit seizoen geboekt in La Liga. Op Getafe werd het 0-2. Diego Simeone zag zijn Franse aanwinst Thomas Lemar twee keer scoren, de eerste keer wel met wat geluk via de rug van doelman Soria. Atlético telt 8 op 15.

Hoeveel pech kan je hebben? 🙈 Het schot van Lemar belandt via de rug van doelman Soria alsnog in doel...



0️⃣-1️⃣ #GetafeAtletico pic.twitter.com/MnbzMFIzPE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Deze keer krijgt Lemar de bal wel in één keer voorbij Soria: 0️⃣-2️⃣! 🇪🇸 #GetafeAtletico pic.twitter.com/waXTT4qGUc Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Sels wint met Straatsburg, Foket gelijk

Met Matz Sels tussen de palen heeft Straatsburg op de zesde speeldag in de Franse Ligue 1 zijn tweede competitiezege van het nog prille seizoen geboekt. De promovendus legde voor eigen publiek Amiens over de knie met 3-1. Op slag van rust werd Sels in de steek gelaten door zijn verdedigers. Zij klungelden erop los en gaven Krafth (45.+1) een vrijgeleide voor de 0-1. Straatsburg zette dat foutje na de pauze wel recht. Lala (48.) maakte met een heerlijke vrijschop gelijk, Corgnet (66.) klaarde de klus met een rake kopbal. Een own goal van Adenon (86.) diepte de score nog verder uit. Straatsburg rukt op naar de achtste plek.

In het duel tussen Reims en Dijon stonden drie Belgen aan de aftrap. Bjorn Engels en Thomas Foket maakten deel uit van de verdedigingsgordel van Reims, bij de bezoekers stond Laurent Ciman tussen de lijnen. De Belgische aanwezigheid inspireerde niet tot grootste prestaties. De Noord-Franse derby eindigde op 0-0. Dijon is nu zesde, Reims tiende.

Diezelfde brilscore stond op het bord in Angers, dat het Toulouse van Aaron Leya Iseka ontving. De jongere broer van Michy Batshuayi kreeg zijn kanon niet aan de praat. Toulouse draait bovenin goed mee op de vierde plaats.

Caen ging ten slotte met 2-1 onderuit op het veld van Saint-Étienne. De bezoekers, met Stef Peeters 71 minuten tussen de lijnen, kwamen via Fajr (31.) op voorsprong, maar Khazri (48.) en Kolodziejczak (65.) bogen die achterstand om voor de thuisploeg. Caen is daardoor zestiende.

Knotsgekke Sittard - Willem II

Op de zesde speeldag in de Nederlandse Eredivisie stonden in de knotsgekke partij Sittard - Willem II drie Belgen aan de aftrap: Alessandro Ciranni en Marco Ospitalieri bij de thuisploeg en Jordy Croux bij de bezoekers. Na dertien minuten zette Wessel Dammers Sittard tegen de gang van het spel in op voorsprong. Tien minuten later liet Croux zich opmerken: de vleugelspeler kapte naar zijn linker en zag zijn uithaal op de lat belanden. Op het half uur was Ahmed El Messaoudi (ex-KV Mechelen) de pineut: hij knikte een hoekschop ongelukkig in eigen doel. De Spanjaard Fran Sol bracht de Tilburgers even later op voorsprong met een rake kopbal na slecht dekkingswerk van de Limburgers, maar Andrija Novakovich kon de schade al snel weer inperken: 2-2 was de ruststand.

De tweede helft was nog geen minuut oud toen Donis Avdijaj de 2-3 scoorde. Zeven minuten later schoot Novakovich zijn tweede van de avond tegen de touwen en stonden de bordjes weer gelijk. Twintig minuten voor tijd was het alweer prijs voor Willem II, ditmaal via de jonge Brit Dan Crowley. Drie minuten later devieerde José Rodríguez een vrije trap in doel en stond het 4-4. Croux pakte nog geel en werd vervangen, maar de stand bleef ongewijzigd. Beide ploegen blijven hangen in de buik van het klassement.

Watford en Kabasele lijden tegen Fulham tweede puntenverlies van het seizoen

Watford, de revelatie van het seizoensbegin in de Premier League, is vandaag op de zesde speeldag niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel op bezoek bij Fulham. Het tweede puntenverlies op rij voor The Hornets, een week na de thuisnederlaag tegen Manchester United. Met dertien punten blijven ze wel op een knappe vierde plaats in de stand.

Mitrogol, alwéér on 🔥🔥🔥! #5op6 pic.twitter.com/ZWPId439gM Play Sports(@ playsports) link

Christian Kabasele stond aan de aftrap bij de bezoekers, bij de thuisploeg startte Dennis Odoi voor het eerst in drie wedstrijden weer op de bank. Na amper twee minuten was het al prijs voor Watford: na matig verdedigen in de zestien van Fulham zette Andre Gray zijn ploeg op rozen. Tien minuten later stevende Luciano Vietto alleen af op de Watford-doelman, maar die anticipeerde goed en stopte het schot van de Argentijn. Iets voorbij het kwartier was het aan zijn collega aan de overkant om te schitteren: keeper Marcus Bettinelli schudde een fantastische save uit zijn handschoenen op een poging van Gray.

Odoi mocht aantreden in de tweede helft, waarin de thuisploeg het balbezit naar zich toetrok. Dat mondde tien minuten voor tijd uit in de gelijkmaker van Aleksandar Mitrovic, die de bal op aangeven van Luciano Vietto binnen tikte. In de blessuretijd kwam Watford nog met de schrik vrij na een kopbal van Mitrovic tegen de dwarsligger op een hoekschop. Het bleef 1-1: Watford laat voor de tweede keer dit seizoen punten liggen en komt op een voorlopige vierde plaats te staan.

In China speelde Yannick Carrasco met zijn club Dalian Yifang F.C. tegen Shanghai Shenhua op de 23e speeldag in de Super Ligue. Carrasco maakte de hele wedstrijd vol. Zijn ploeg won met 2-1 en staat door deze derde overwinning op rij op een voorlopige achtste plaats in het klassement.

Modric sluit deal met Spaanse gerecht in zaak rond belastingontduiking

De Kroatische voetballer Luka Modric heeft een financieel akkoord gesloten met het Spaanse gerecht in zijn zaak rond belastingontduiking, zo maakte de Spaanse krant El Mundo vandaag bekend. De middenvelder van Real Madrid, een van de favorieten voor de Gouden Bal, zou de feiten ook toegegeven hebben.

De 33-jarige vicewereldkampioen werd vorig jaar ervan beschuldigd tussen 2013 en 2014 870.728 euro verborgen te hebben gehouden voor de fiscus via een dekmantelbedrijf in Luxemburg. In januari vertrouwde een anonieme bron het Franse nieuwsagentschap AFP toe dat Modric een bedrag van één miljoen euro betaald zou hebben om de zaak te regelen, een som die overeenkomt met de uitstaande schuld, plus de intresten.

Volgens El Mundo kwam daar nu nog eens 350.000 euro bij, veertig procent van het initiële bedrag. In officiële kringen werd het nieuws zaterdag nog niet bevestigd. Eerder werden zijn voormalige ploeggenoten Cristiano Ronaldo en Marcelo, en Barcelona-ster Lionel Messi reeds door het Spaanse gerecht veroordeeld wegens belastingontduiking.