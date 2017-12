FT buitenland: Diego Costa voorgesteld bij Atlético: "Ben het trainen beu" - Enzo Zidane gaat geluk beproeven in Zwitserland Redactie

FIFA heeft geprobeerd om klokkenluider Rodchenkov te contacteren

De Wereldvoetbalbond heeft geprobeerd om klokkenluider Grigory Rodchenkov te contacteren na zijn uitlatingen over dopinggebruik in het Russische voetbal. En de FIFA zal opnieuw proberen om contact op te nemen zodra de stalen hertest zijn door het Wereldantidopingagentschap (WADA). Dat heeft de Wereldvoetbalbond vandaag bevestigd aan het Franse persagentschap AFP.

In een interview met Associated Press had de advocaat van Rodchenkov de FIFA verweten zijn cliënt niet benaderd te hebben, ondanks informatie "over Russische voetballers die beschermd worden door het door de staat gestuurd dopingsysteem" in Rusland. Volgend jaar wordt daar het WK voetbal georganiseerd.

Bij AFP stelt de Wereldvoetbalbond nu dat het wel degelijk het WADA heeft verzocht om Rodchenkov te ontmoeten. De FIFA kreeg naar eigen zeggen echter als antwoord dat de voormalige directeur van het Moskovitische antidopinglaboratorium niet beschikbaar was. Nu wacht de FIFA de hertesten van de stalen door het WADA af. Vanaf medio januari worden die opnieuw onder de loep genomen. "De FIFA zal dokter Rodchenkov te gelegener tijd contacteren via het overeengekomen kanaal", zo klinkt het.

Rodchenkov was tot november 2015 het hoofd van het antidopinglab in Moskou. Zijn onthullingen leidden vorig jaar tot het grootste dopingschandaal ooit. Rodchenkov leverde de bewijzen dat er een door de Russische staat georganiseerd dopingsysteem bestond waarvan atleten gebruik konden maken. Sindsdien is hij uitgeweken naar de Verenigde Staten, omdat hij naar eigen zeggen voor zijn leven vreest.

Het Russische gerecht vaardigde intussen een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem uit. Door het schandaal mag Rusland niet deelnemen aan de Olympische Winterspelen van februari in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Eerlijke Russische sporters mogen wel onder neutrale vlag deelnemen aan de Spelen.

Diego Costa staat te popelen

Diego Costa kijkt uit naar zijn tweede periode bij Atlético Madrid. Vandaag werd de 29-jarige spits voorgesteld bij 'Los Colchoneros'. "Ik ben het trainen beu", verklaarde de Braziliaanse Spanjaard, die de voorbije drie maanden op het oefencentrum van Atlético doorbracht.

"Ik heb lang op deze dag gewacht", verklaarde Diego Costa op het persmoment. "Ik heb hard gewerkt en getraind, er was niks anders te doen. Nu moet ik spelen. Ik ben het trainen beu."

In september bereikten Chelsea en de club van Yannick Carrasco een akkoord over de overgang van Diego Costa. Die stuurde aan op een vertrek uit Londen, waar hij geen al te beste relatie had met coach Antonio Conte. De transfer is pas helemaal officieel vanaf 1 januari, wanneer de transfermarkt opnieuw opent en er een einde komt aan het transferverbod van Atlético.

Van 2010 tot 2014 maakte Costa al het mooie weer bij de 'Rojiblancos', waar hij het rugnummer 18 krijgt. In 2014 veroverde hij met Atlético een eerste Spaanse landstitel in achttien jaar.

Na 17 speeldagen is Atlético Madrid tweede in de Primera Division, op negen punten van leider FC Barcelona. Volgende week zaterdag speelt Atlético gastheer voor Getafe. Diego Costa kan woensdag al zijn rentree vieren, dan gaan de Madrilenen in de achtste finales van de Copa del Rey op bezoek bij Lleida, dat in de Spaanse derde klasse aantreedt.

Zoon Zinédine Zidane naar Zwitserland

Enzo Zidane, de oudste zoon van Real-coach Zinédine Zidane, heeft zijn contract verbroken bij de Spaanse eersteklasser Alavés om in Zwitserland bij FC Lausanne, de nummer vijf in de plaatselijke eerste klasse, aan de slag te gaan, zo maakte Deportivo Alavés vandaag bekend.

De 22-jarige middenvelder was nog maar sinds vorige zomer aan de slag bij de verliezende bekerfinalist van vorig seizoen. Hij kon er zich echter niet doorzetten en de overeenkomst voor nog 2,5 seizoenen werd dan ook in onderling overleg stopgezet.

Enzo Zidane werd al op negenjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Real Madrid, de club waarvoor zijn vader op dat moment speelde. Enzo, die vaak de achternaam van zijn moeder Véronique Fernández draagt, debuteerde afgelopen jaar onder zijn vader in de hoofdmacht. De middenvelder luisterde zijn eerste optreden, in een bekerwedstrijd, direct op met een doelpunt. Bij Real speelde hij echter voornamelijk in het tweede elftal.

De drie overige zoons van Zidane - Luca, Theo en Elyaz - spelen nog bij de jeugdteams van Real.

