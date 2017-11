FT Buitenland: Dessers helpt Utrecht met goal aan zege - Praet valt geblesseerd uit - wordt Thierry Henry bondscoach van ander Europees land? Redactie

Juventus verslikt zich in Sampdoria, Dennis Praet valt geblesseerd uit

Juventus heeft op de dertiende speeldag in de Italiaanse Serie A een pijnlijke nederlaag geleden op het veld van Sampdoria. In Genua ging de Oude Dame met 3-2 onderuit tegen de ploeg van Dennis Praet, die geblesseerd uitviel.

Dennis Praet stond bij de thuisploeg in de basis, maar speelde tegen de landskampioen nog geen halfuur mee. Na een zware tackle van Stephan Lichtsteiner vroeg de voormalige Gouden Schoen in de 28e minuut om vervanging. Net voor die wissel had Gonzalo Higuain de weg naar de netten gevonden, maar het doelpunt telde niet wegens buitenspel. Juventus was baas in de eerste helft, scoren lukte evenwel niet. Sampdoria toonde zich na de pauze veel efficiënter. Duvan Zapata (56.) opende de score, Lucas Toreira (71.) en Gianmarco Ferrari (79.) deelden Juve de genadeslag toe. De troepen van Massimiliano Allegri kwamen pas in de slotfase onder stoom, maar de penaltytreffer van Higauin (90.) en de schuiver van Dybala (90.+4) leverden niets meer op.

Juventus (31 ptn) heeft nu vier punten achterstand op competitieleider Napoli, dat zaterdag won van AC Milan (2-1). AS Roma en Inter (beiden 30 ptn) wonnen ook. Sampdoria staat na drie zeges op rij met 26 punten op een knappe zesde plaats.

Coleman tekent bij tweedeklasser Sunderland, Thierry Henry genoemd als opvolger bij Wales

Chris Coleman heeft een contract ondertekend voor 2,5 seizoenen bij Sunderland, momenteel de rode lantaarn in de Engelse tweede klasse. Dat maakte de club vandaag bekend.

De 47-jarige Coleman is er de opvolger van de Brit Simon Grayson en moet de club behoeden van een nieuwe degradatie. Pas vorig seizoen tuimelden The Black Cats, toen met huurlingen Adnan Januzaj en Jason Denayer in de rangen, uit de Premier League. Dit seizoen werden er in zeventien wedstrijden nog maar elf punten gesprokkeld.

Vrijdag nam Coleman ontslag als bondscoach van Wales, na het missen van de kwalificatie voor het WK voetbal van komend jaar in Rusland. Coleman stond sinds januari 2012 aan het roer bij de Welshmen. Hij leidde Wales vorig jaar op het EK in Frankrijk verrassend naar de halve finales na een 3-1 zege tegen de Rode Duivels.

Wales moet dus op zoek naar een nieuwe bondscoach en volgens de Welshe pers is Thierry Henry een van de mogelijke kandidaten, naast onder meer ex-internationals Ryan Giggs en Craig Bellamy. De Fransman is momenteel echter als T3 aan de slag bij de Rode Duivels.

Cyriel Dessers helpt Utrecht met doelpunt aan zege

FC Utrecht heeft zondag in het kader van de twaalfde speeldag in de Nederlandse Eredivisie de punten thuisgehouden tegen Excelsior. Mede dankzij het openingsdoelpunt van Cyriel Dessers werd het 3-1 in de Utrechtse Galgenwaard.

Onder druk van Kerk verloor een defensief klungelend Excelsior het leer. Dessers profiteerde en opende de score al na 7 minuten. Voor de ex-spits van Lokeren en NAC Breda was het zijn vijfde competitietreffer in Utrechtse loondienst, zijn eerste sinds 1 oktober. Na de pauze stelden Ayoub (56.) en Janssen (64.) de thuiszege veilig. De tegentreffer van El Azzouzi (89.) kwam te laat. Dessers werd bij Utrecht acht minuten voor tijd naar de kant. Zijn club rukt op naar de vijfde plaats. Excelsior bezet stek tien.

De Belgen van Heracles Almelo gingen met 4-1 onderuit op het veld van ADO in Den Haag. De bezoekers openden nochtans de score via Niemeijer (10.), maar Lorenzen (28.) en El Khayati (75.) brachten ADO op voorsprong. Heracles voerde nadien drie aanvallende wissels door, onder anderen verdediger Dario Van den Buijs werd naar de kant gehaald. Veel zoden zette dat niet aan de dijk. Johnsen (83.) en Hooi (89.) profiteerden van de vrijgekomen ruimte achterin bij de bezoekers. Doelman Bram Castro en verdediger Dries Wuytens speelden wel de hele wedstrijd. Heracles staat op de elfde plaats. ADO is negende.

Gebroken neus voor Ramos

Real Madrid-kapitein Sergio Ramos heeft een gebroken neus overgehouden aan de derby van gisteravond bij Atlético Madrid (0-0). Dat meldde De Koninklijke vandaag op haar website.

Beide Madrileense clubs moesten gisteren winnen om voeling te blijven houden met koploper FC Barcelona, maar lieten dit na. In de slotfase van de eerste helft bezeerde Real-aanvoerder Ramos zich bij een kopbalmogelijkheid aan de neus. Hij probeerde nog even met watten in de neus het bloeden te stelpen, maar besloot na rust toch niet meer terug te keren in het veld. De Madrilenen melden "zijn herstel verder op te volgen."

