FT buitenland. Depoitre sukkelt met voetblessure - PSV helpt clubloze Afellay met herstel - Robben weer out De voetbalredactie

07 maart 2019

14u05 0

Depoitre (Huddersfield) sukkelt met voetblessure

Huddersfield Town kan dit weekend in het competitieduel thuis tegen Bournemouth waarschijnlijk niet op Laurent Depoitre rekenen. De 30-jarige aanvaller sukkelt met een voetblessure, zo liet zijn coach Jan Siewert weten.

Depoitre beleeft voorlopig weinig plezier aan zijn tweede seizoen bij The Terriers, de rode lantaarn in de Premier League. In 25 wedstrijden maakte hij geen enkel doelpunt en deelde amper een assist uit. Vorig seizoen scoorde hij zes keer en gaf twee assists in 35 matchen. Het contract van de eenmalige Rode Duivel (in 2015 tegen Andorra) loopt eind juni af.

Arjen Robben valt opnieuw weg bij Bayern München

De vreugde over de terugkeer van Arjen Robben bij Bayern München is van korte duur. Een dag nadat de Nederlandse oud-international de groepstraining had hervat, is hij toch weer geblesseerd uitgevallen. Robben heeft last van een pijnlijke kuit, zei trainer Niko Kovac .

De blessure lijkt niet heel ernstig. “Maar het is uitgesloten dat Arjen mee kan spelen”, aldus Kovac over de komende thuiswedstrijden tegen VfL Wolfsburg (zaterdag voor de competitie) en Liverpool (woensdag in de achtste finales van de Champions League). Robben (35) staat al sinds eind november aan de kant met een bovenbeenblessure. Begin februari sloot Robben ook al even aan bij de selectie van de Duitse kampioen, maar dat was van korte duur. Robben bleef last hebben

Kovac ging donderdag ook nog even in op het feit dat de Bayern-spelers Mats Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller door bondscoach Joachim Löw niet meer worden opgeroepen voor het Duitse elftal. “Om als 29- en 30-jarigen te worden weggezet als oud vuil, klopt in mijn ogen niet.”

Raffael blijft tot 2020 bij Mönchengladbach

De Braziliaanse spits Raffael (33) heeft zijn contract bij Borussia Mönchengladbach met een jaar verlengd, tot juni 2020. Dat maakte de nummer vier uit de Bundesliga bekend.

Raffael ruilde in de zomer van 2013 Schalke 04 voor Gladbach. In 185 wedstrijden maakte hij 72 doelpunten en deelde 34 assists uit.

Dit seizoen was de ploegmaat van Thorgan Hazard lange tijd out door een kuitblessure en nadien een sleutelbeenbreuk. Daardoor raakte hij niet verder dan vier goals in negen matchen.

Afellay terug bij PSV

Ibrahim Afellay keert terug bij PSV. De 32-jarige middenvelder krijgt bij de club waar hij doorbrak de kans om te revalideren. Afellay zit zonder club sinds hij begin dit jaar in Engeland zijn contract bij Stoke City liet ontbinden.

Door meerdere zware knieblessures kwam hij de afgelopen jaren amper aan voetballen toe. De 53-voudig international gaat nu onder begeleiding van een fysiotherapeut van PSV verder werken aan zijn herstel. “Ibrahim is hier opgegroeid en doorgebroken. Daarna werd hij een bepalende speler in diverse kampioensploegen”, zegt technisch manager John de Jong. “Het is voor ons niet meer dan logisch dat we hem helpen waar mogelijk. Het belang van Afellay staat vooralsnog bovenaan. We hebben nu afspraken gemaakt over individuele begeleiding door de fysieke staf van de jeugdafdeling van PSV. Als de volgende fase aanbreekt, gaan we kijken hoe we dat invullen.” Afellay werd in 2005, 2006, 2007 en 2008 kampioen met PSV. In 2011 won hij met FC Barcelona de Champions League.

Nieuw beroep van Paolo Guerrero tegen dopingschorsing verworpen door Zwitserse rechtbank

Het Zwitserse Federale Hof van Beroep heeft het beroep van de Peruviaanse voetballer Paolo Guerrero tegen zijn dopingschorsing verworpen. Guerrero werd eind juli veroordeeld door het Tribunaal voor de Sport (TAS) in Lausanne.

De 35-jarige vedette van het Peruviaanse voetbal testte in oktober 2017, tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Argentinië, positief op benzoylecgonine, een stimulerend middel dat in cocaïne wordt verwerkt. Dat middel stond op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap (WADA).

Hij kreeg een schorsing van een jaar, maar die werd door de Wereldvoetbalbond (FIFA) eind december 2017 teruggebracht tot een half jaar. Zo kon Guerrero meedoen aan het WK voetbal vorige zomer in Rusland. Het TAS ging hier niet mee akkoord en verlengde de schorsing half mei opnieuw tot veertien maanden.

In een ultieme poging voor het Zwitserse Federale Hof van Beroep haalde Guerrero toch zijn slag thuis. Dat orgaan besliste in te gaan op zijn vraag om zijn schorsing te bevriezen tot na het WK. Na de Wereldbeker werd Guerrero verplicht zijn straf van veertien maanden integraal uit te zitten, waartegen hij opnieuw in beroep ging. Ditmaal gaf het Zwitserse Hof van Beroep hem geen gelijk.

FIFA schorst sjoemelende official uit Cookeilanden

Lee Harmon moet zijn taken als voetbalbestuurder voorlopig stilleggen. De official uit de Cookeilanden, een archipel in de Stille Oceaan, is door de ethische commissie van wereldvoetbalbond FIFA voor drie maanden geschorst, omdat hij gehandeld zou hebben in kaartjes voor het wereldkampioenschap van vorig jaar in Rusland. Ook moet hij een boete van 20.000 Zwitserse frank (17.600 euro) betalen.

De schorsing van de 51-jarige Harmon, vicevoorzitter van de voetbalfederatie van Oceanië (OFC) en lid van het FIFA-hoofdbestuur, gaat per direct in. Hij mag zich niet bezighouden met nationale, noch met internationale voetbalaangelegenheden.