FT buitenland. Depoitre en Mbenza degraderen uit Premier League - Nieuwe assist Tielemans - Dendoncker verliest Redactie

30 maart 2019

18u47

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Assist Tielemans, Dendoncker verliest

Leicester-coach Brendan Rodgers dropte Youri Tielemans alweer in de basis in de partij tegen Bournemouth. De Rode Duivel mocht al na elf minuten juichen toen Benjamin Chilwell met een afgeweken schot raak trof. Vijf minuten later had doelman Kasper Schmeichel een fantastische parade in huis op een kopbal van dichtbij van Callum Wilson. Vlak voor het halfuur kreeg Jamie Vardy de kans om de voorsprong te verdubbelen, maar de spits mikte naast. Op het uur zag Tielemans zijn kans schoon, maar ook zijn schot waaide naast. In het slot knikte Vardy dan toch de 2-0 tegen de touwen op een afgemeten voorzet van Tielemans. Dat was ook de eindstand: Leicester klimt twee plaatsen en bekleedt nu voorlopig de achtste stek.

In Burnley kwam het Wolverhampton van titularis Leander Dendoncker al vroeg op achterstand na een ongelukkig doelpunt: in een ultieme poging om een hobbelbal van de lijn te keren schoof centrale verdediger Conor Coady richting doel, maar het leer trof de paal en belandde via de glijdende Coady alsnog in de goal. De eerste helft werd voorts gedomineerd door de Wolves, die ondanks het vele balbezit weinig kansen bij elkaar konden breien. Op slag van rust was er even ongerustheid toen Dendoncker hevig gesticulerend om medische verzorging vroeg, maar hij kon toch voortspelen. Minuten na de pauze miste een schot van Wolves-spits Diogo Jota het doelhout met enkele centimeters. Op het uur mocht Dendoncker gaan rusten. Een kwartier voor tijd wandelde Dwight McNeil de zestien binnen en vuurde een gekruist schot af; doelman Rui Patricio stond aan de grond genageld. 2-0 was de eindstand: Burnley doet een goede zaak in de strijd om het behoud en vergroot de kloof met de degradatieplaatsen tot vijf punten.

Depoitre en Mbenza degraderen

Huddersfield Town degradeert uit de Premier League. Na de nederlaag bij Crystal Palace (2-0) kan de formatie van de Duitse coach Jan Siewert niet meer van één van de drie laatste plaatsen afkomen. Na 32 duels heeft Huddersfield pas 14 punten. Laurent Depoitre en Isaac Mbenza zakken zo naar de Football League Championship.

Patrick van Aanholt scoorde in de 88ste minuut voor de thuisclub. Kort daarvoor had ex-Anderlechtenaar Luka Milivojevic de score uit een strafschop geopend. Michy Batshuayi werd na 73 minuten bij de thuisploeg vervangen door collega-Rode Duivel Christian Benteke. Depoitre en Mbenza speelden bij de bezoekers niet.

Huddersfield heeft twee jaar op het hoogste niveau in Engeland gespeeld, nadat het daar in 2017 na 45 jaar afwezigheid was teruggekeerd. Het is in de Premier League slechts één keer eerder voorgekomen dat een club eind maart al degradeerde. De andere was Derby County in 2008.

Leverkusen-spits Bellarabi out voor rest van seizoen

Bayer Leverkusen kan voor de rest van dit seizoen niet meer rekenen op zijn spits Karim Bellarabi. De Duitser met Marokkaanse roots liep gisteren een blessure op in de met 4-1-verloren competitiematch tegen Hoffenheim.

De 28-jarige Bellarabi liep een spierblessure op in het dijbeen, zo communiceerde zijn club na medische onderzoeken. Bellarabi werd in de eerste helft van de partij tegen Hoffenheim gewisseld, net als centrale verdediger Lars Bendner, die de volgende match tegen RB Leipzig op 6 april aan zich moet laten voorbijgaan. Bendner zal volgens de prognoses wel snel herstellen van zijn dijblessure. Het was overigens niet het enige slechte nieuws voor de Duitse ex-international, want hij maakte tegen Hoffenheim ook nog eens een owngoal.

Lukaku weer fit

Manchester United kan vanmiddag (16u) in de thuiswedstrijd tegen Watford opnieuw een beroep doen op de diensten van Romelu Lukaku. De spits, die met de Rode Duivels het tweeluik Rusland-Cyprus aan zich voorbij moest laten gaan, is hersteld van een voetblessure. Wellicht zet Ole Gunnar Solskjaer, die deze week een verbintenis voor drie jaar tekende op Old Trafford, de Rode Duivel op de bank.

Courtois out voor Huesca

Thibaut Courtois ontbreekt morgen in de selectie van Real Madrid, voor de wedstrijd tegen laagvlieger Huesca. Dat heeft coach Zinedine Zidane bevestigd. “Thibaut heeft een probleem in zijn rechterdij. De dokters gaan hem onderzoeken om te kijken hoe lang hij buiten strijd is. Het is geen zware blessure, maar de wedstrijd van morgen komt te vroeg”, aldus de oefenmeester van de ‘Koninklijke’.

Carrasco kan weer niet winnen

Dalian Yifang heeft op de derde speeldag van de Chinese Super League niets kunnen rapen tegen Guangzhou Evergrande. De partij eindigde op 0-1. De Braziliaan Talisca (80.) scoorde diep in het slot de winnende treffer voor Guangzhou Evergrande, dat in de stand met negen punten uit drie partijen foutloos blijft.

Yannick Carrasco stond bij de thuisploeg negentig minuten in de aanval, maar slaagde er niet in de opening te forceren. Dalian Yifang kan zo opnieuw niet winnen, na twee draws in de eerste twee wedstrijden.

Mag Sels Franse bekerfinale spelen?

Welke doelman staat vanavond in de finale van de Coupe de la Ligue tegen Guingamp onder de lat bij Strasbourg? Rode Duivel Matz Sels is een sterkhouder, maar in de beker keepte zijn doublure Bingourou Kamara tot dusver. Het valt af te wachten of die lijn doorgetrokken wordt in de finale, Sels zelf wist gisteren nog niet of hij titularis is. Mocht Strasbourg het halen, dan is het voor Sels zijn eerste prijs in Franse loondienst. (PJC)