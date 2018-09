FT buitenland. Denayer wint met Lyon makkelijk van Ciman en Dijon - Pickford verlengt bij Everton De voetbalredactie

26 september 2018

21u15 4

Denayer wint met Lyon makkelijk van Ciman en Dijon

Lyon heeft met 0-3 van Dijon gewonnen op de zevende speeldag van de Franse Ligue 1. Laurent Ciman speelde voor Dijon de hele wedstrijd centraal in de defensie, Jason Denayer deed hetzelfde aan de overkant.

Dembélé (16, 19.) kwam heel snel twee keer tot scoren voor de bezoekers, Terrier (35.) maakte er nog voor de rust 0-3 van. Een score die niet meer zou wijzigen. Matz Sels moest zich in het doel van Strasbourg drie keer omdraaien, en verloor met 3-2 bij Marseille. Lala (27.) had nog de score geopend voor Strasbourg, maar Payet (41.) en Sanson (44.) draaiden de rollen nog voor rust om. Da Costa (89.) leek in het slot de cruciale gelijkmaker te verzorgen, maar Germain (90+1.) bracht Marseille nog op 3-2.

Bapiste Guillaume speelde de hele wedstrijd voor Nîmes, dat 0-0 gelijkspeelde tegen Guingamp. Stef Peeters kwam niet van de bank bij Caen, dat thuis 2-2 gelijkspeelde tegen Montpellier.

In Duitsland ging Düsseldorf thuis met 1-2 onderuit tegen Bayer Leverkusen. Benito Raman startte in de basis bij de thuisploeg, en werd na 58 minuten vervangen door een andere landgenoot, Dodi Lukebakio. Volland (50.) had de bezoekers tevoren op voorsprong gebracht, en verdubbelde meteen na die wissel (60.) de score. Vanop de stip wist Hennings (90+4.) in het slot nog de 1-2 te maken.

La #TeamOL enchaîne avec une deuxième victoire consécutive en championnat en s'imposant à Dijon. Les Lyonnais ont réalisé une bonne première période en inscrivant trois buts par @MDembele_10 (auteur d'un doublé) et @Martin_Terrier. Place à Nantes samedi. 💪🔴🔵 #DFCOOL pic.twitter.com/m55tZqVqIY Olympique Lyonnais(@ OL) link

Doelman Pickford verlengt contract bij Everton tot medio 2024

Everton heeft het contract van Jordan Pickford opengebroken. De nieuwe overeenkomst van de 24-jarige keeper, die nog een contract bij Everton had tot juni 2022, loopt ten einde medio 2024. "Ik hoop progressie te blijven boeken en mijn plaats als nummer één van het Engels nationaal team te behouden", legde Pickford uit op de Evertonwebsite.

"Dit is een grootse club", vervolgde de doelman. "Hopelijk kunnen we de supporters succes bezorgen en kan ik op een dag een Evertonlegende worden. Ik zit op dit moment nog in een leerfase, maar kan het team hopelijk toch ook al iets bijbrengen. We willen met Everton zo hoog mogelijk eindigen in de Premier League. We hopen de komende jaren ook een Bekerfinale te halen, en die te winnen. Dat zou een grote stap voorwaarts zijn voor de club."

Pickford kwam vorige zomer voor een bedrag van 28,5 miljoen euro over van het gedegradeerde Sunderland. De Engelse goalie ontpopte zich meteen tot een sterkhouder tussen de palen en kwam tot 46 officiële optredens voor de Toffees.

Hij speelde zich eveneens in de kijker bij bondscoach Gareth Southgate die hem tot eerste doelman bombardeerde op de Wereldbeker in Rusland. Daar speelde Pickford de voorbije zomer elke minuut en hielp de Engelsen zo aan hun beste WK-prestatie in 28 jaar. De Three Lions werden vierde na de troostfinale met 2-0 te hebben verloren van de Rode Duivels. Eerder wonnen de Duivels in de groepsfase ook al met 1-0 van Engeland. Pickford telt op dit moment elf caps voor Engeland.

Everton kende een matige competitiestart. De blauwhemden tellen na zes speeldagen zes punten. Komende zaterdag ontvangen de Toffees in Goodison Park Fulham.

Danjuma in Nederlandse voorselectie voor Rode Duivels

De sterke start van Arnaut Danjuma bij Club Brugge is ook in Nederland niet onopgemerkt voorbij gegaan. Bondscoach Ronald Koeman nam de flankspeler van blauw-zwart op in zijn voorselectie voor de interlands tegen Duitsland en onze Rode Duivels (op 16 oktober). Ook die andere Club-speler Ruud Vormer is van de partij. Net als Danjuma zitten ook Justin Bijlow en Pablo Rosario voor het eerst in de voorselectie van de Nederlandse nationale ploeg.

🔶 | Justin Bijlow, Pablo Rosario en Arnaut Danjuma Groeneveld zitten voor het eerst in de voorselectie van het Nederlands elftal: https://t.co/BgvmjI4Kv5.#NEDDUI #BELNED pic.twitter.com/CrG1WRTd66 OnsOranje(@ OnsOranje) link

Defour genoot van comeback: "Fantastisch gevoel"

Steven Defour vierde gisteren zijn terugkeer bij Burnley na acht maanden blessureleed. De 30-jarige middenvelder speelde 74 minuten mee in de League Cup tegen derdeklasser Burton. Die verraste The Clarets met 2-1.

"Ik heb vandaag echt genoten, niet van het resultaat maar van het samenspel met de jongens. Ik hoop dat ik op deze weg kan verder gaan", zei Defour, die door knieproblemen sinds januari buiten strijd was. Hij miste daardoor het WK en zegde de nationale ploeg inmiddels ook vaarwel.

"Het was een fantastisch gevoel om weer op het veld te staan in een wedstrijd met inzet. Het voelde heel goed. Ik heb er zolang op gewacht. De voorbije maanden waren frustrerend", vervolgde de Mechelaar. "Ik raakte de bal een paar keer goed en daar moet ik nu op verder bouwen. Ik heb wedstrijdritme nodig en dat krijg je alleen door te spelen."

Voor Burnley werd het wel een match om snel te vergeten tegen Burton, een ploeg uit de League One. "Over de eerste 60 minuten ben ik heel tevreden. We hadden de match onder controle en kregen de kansen om het af te maken. Jammer genoeg lieten we die liggen en kwamen zij terug in de wedstrijd", ging Defour verder. "We hebben het elk jaar moeilijk in de Carabao Cup. Nu is het aan ons om goed te presteren in de Premier League. Dat is het belangrijkste."

Met 4 op 18 staat Burnley na zes speeldagen op de zestiende plaats in de Engelse hoogste klasse.

Veertien winkels open om middernacht voor boek Totti

't Belooft een stormloop te worden. Vannacht om 12 uur openen veertien boekenwinkels in Rome de deuren voor de lancering van de biografie van Francesco Totti: 'Un Capitano'. Wie het werk dus in primeur wil lezen, moet bij die handelaars zijn, want de vrije verkoop start morgen pas op de 42ste verjaardag van het clubicoon van AS Roma - Totti speelde nooit voor een andere ploeg. Morgen staat er ook een presentatie gepland in het Colosseum, het bekende amfitheater in Rome. 'Un Capitano' telt 512 bladzijden. (GLA/PJC)

Emozionatissimo! Pronto a svelarvi qualche dettaglio in più sul libro che racconta la storia della mia vita. @RizzoliLibri pic.twitter.com/MUcLcLzoXA Francesco Totti(@ Totti) link