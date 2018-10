FT buitenland: Denayer moeizaam voorbij tienkoppig Angers - Rudi Garcia blijft Marseille tot 2021 trouw Redactie

27 oktober 2018

19u56

Bron: afp en Belga 0

Lyon en Denayer winnen moeilijk van 10 Angers-spelers

Olympique Lyon heeft op de 11de speeldag van de Franse Ligue 1 met 1-2 gewonnen op het veld van Angers. Jason Denayer en zijn team slaagden er ondanks de rode kaart van Ismael Traore niet in overtuigend te winnen.

Lyon kwam in de 34ste minuut met een man meer te staan toen Ismael Traore rood pakte voor een doodschop op Moussa Dembele. Les Gones wisten daar echter pas in de 63ste minuut van te profiteren. Het was Houssem Aouar die de voorzet van Memphis Depay tegen de netten kopte. De tijdens de rust ingevallen Depay pakte in de 87ste minuut ook zelf nog een doelpuntje mee. De aansluitingstreffer van Cristian Lopez (88.) kwam te laat voor Angers.

Jason Denayer speelde de wedstrijd uit voor Lyon. In de stand wipt Olympique Lyonnais (20 punten) over Montpellier (19 punten), dat vanavond naar Toulouse moet, en Marseille (19 punten), dat morgen leider PSG (30 punten) ontvangt voor de Clasico.

Odoi verzuipt met 10 tegen Bournemouth, Depoitre en Mbenza zonder punten huiswaarts

Fulham ontving op de 10e speeldag van de Engelse Premier League middenmoter Bournemouth. Na een tweede gele kaart voor Kevin McDonald moesten Denis Odoi en de zijnen met z’n tienen verder, wat resulteerde in een 0-3 nederlaag voor The Cottagers. Ook voor Laurent Depoitre en Isaac Mbenza werd het een vruchtenloze namiddag. Zij gingen met 3-0 de boot in op bezoek bij Watford.

Denis Odoi en zijn defensie kregen er nog voor de rode kaart van McDonald al twee om de oren. Callum Wilson (penalty) en David Brooks deden respectievelijk in de 14e en 72e minuut de netten trillen voor Bournemouth. Een gefrustreerde McDonald werd een minuut na de 0-2 van het veld gestuurd, waarop Wilson in de 85e minuut de ruimte vond om zijn tweede van de dag te maken.

Huddersfield-Belgen Laurent Depoitre en Isaac Mbenza kregen op bezoek bij Watford nog voor de rust twee goals om de oren. Roberto Pereyra (10.) en Gerard Deulofeu (19.) waren de doelpuntenmakers van dienst, Christian Kabasele juichte mee vanop de bank. Die laatste mocht overigens in de 85e minuut nog opdraven voor Craig Cathcart. Isaac Succes (80.) had op dat moment de zege al veiliggesteld voor Watford.

Leander Dendoncker kwam tot slot niet in actie bij Wolverhampton, dat in Brighton met het kleinste verschil verloor na een doelpunt Glenn Murray (48.). In de stand staan Fulham (18e met 5 punten) en Huddersfield (laatste met 3 punten) in de rode zone . Watford (7e) is met 19 punten stevig in de middenmoot verankerd. Wolverhampton is 10e met 15 punten. Liverpool (26 punten), dat met 4-1 won van Cardiff, neemt tijdelijk de leiding vanover Manchester City (23 punten), dat maandag naar Tottenham (5e met 21 punten) moet.

Coach Rudi Garcia blijft Marseille tot 2021 trouw

Rudi Garcia heeft zijn contract als trainer van Olympique Marseille verlengd tot 2021. Dat heeft de club uit de Franse Ligue 1 laten weten.

De 54-jarige Fransman staat sinds oktober 2016 aan het hoofd van l’OM. Vorig seizoen leidde hij zijn ploeg naar de finale van de Europa League, waarin Atlético Madrid met 3-0 te sterk was.

Marseille staat na tien speeldagen op de vierde plaats in de Ligue 1. Morgen ontvangen Les Phocéens op speeldag 11 leider Paris Saint-Germain, dat nog geen punt liet liggen.

Sven-Göran Eriksson gaat Filipijnse nationale ploeg coachen

De Zweed Sven-Göran Eriksson is de nieuwe bondscoach van de Filipijnen. Dat heeft de manager van de Filipijnse nationale ploeg bekendgemaakt. "Eén van de meest legendarische coaches ooit, Sven-Göran Eriksson, wordt bondscoach van de ‘Azkals’ voor de Suzuki Cup en de Azië Cup", verklaarde manager Dan Palami in een video op Twitter, zonder details vrij te geven over het contract. De voorganger van de 70-jarige Eriksson, de Engelsman Terry Butcher, vertrok in augustus. Hij gaf er al na twee maanden, zonder interland, de brui aan.

Eriksson, van 2001 tot 2006 Engels bondscoach, had eerder de nationale ploegen van Mexico en Ivoorkust onder zijn hoede. Sinds 2013 is hij aan de slag in China, hij coachte er Guangzhou R&F, Shanghai SPIG en Shenzhen FC.