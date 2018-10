FT buitenland. Dembélé weer klaar voor de strijd - Boete van 800.000 euro voor Arturo Vidal - Ajax-fans hebben geld voor standbeeld Cruijff bijeen De voetbalredactie

Luke Shaw tot 2023 bij Manchester United

Linksachter Luke Shaw (23) heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw vijfjarig contract bij Manchester United, met de optie om de overeenkomst nog een extra jaar te verlengen. Het vorige contract van de Engelse international zou komende zomer aflopen. Shaw speelde tot dusver 75 wedstrijden voor Man United. Onder meer door blessures bleef de echte doorbraak uit, maar dit seizoen staat hij doorgaans wel in het basiselftal. Shaw speelt sinds 2014 voor Manchester United. Voorheen kwam hij uit voor Southampton.

“Sinds ik bij United terechtkwam, zijn het vier drukke jaren geweest die snel zijn voorbijgegaan”, stelt Shaw op de website van Manchester United. “Ik ben heel trots mijn nieuw contract getekend te hebben en bij deze fantastische club te kunnen blijven.”

Ajax-fans hebben geld voor standbeeld Cruijff bijeen

Ajax-supporters hebben in drie maanden tijd de nodige 75.000 euro bijeengebracht voor een standbeeld van Johan Cruijff. Het beeld van de legendarische voetballer moet komen te staan bij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. “Wij zijn er trots op dat zoveel supporters hebben gedoneerd voor het standbeeld voor Johan Cruijff, de beste voetballer die Ajax en Nederland ooit hebben voortgebracht. De doelstelling om het standbeeld binnen twee seizoenen te onthullen, zal nu zeker gaan lukken”, zegt initiatiefnemer Herjan Pullen.

Supporters konden online geld overmaken, ook werd er op 7 oktober geld ingezameld rond de wedstrijd Ajax - AZ. De komende weken worden gesprekken met verscheidene kunstenaars gevoerd. Wie de manshoge bronzen Cruijff mag gaan maken, wordt voor het eind van het jaar bekendgemaakt.

Michel Sablon verlaat de voetbalbond van Singapore

Michel Sablon zal in 2019 niet langer de functie van technisch directeur bij de voetbalbond van Singapore vervullen. Onze 71-jarige landgenoot bekleedde dezelfde functie jarenlang bij de Belgische voetbalbond, tot aan zijn pensioen in 2012. Daarvoor was hij adjunct-bondscoach van onder meer Guy Thijs, Walter Meeuws en Paul Van Himst. Sablon speelde ook een belangrijke rol bij de organisatie van Euro 2000 (in België en Nederland) en zette zijn schouders onder het nationaal voetbalcentrum in Tubeke.

Tottenham kan op Dembélé rekenen

Mousa Dembélé is hersteld van de dijblessure die hem de interlands tegen Zwitserland en Nederland kostte. De 31-jarige middenvelder traint opnieuw mee bij zijn club Tottenham en is beschikbaar voor de competitiematch zaterdag tegen West Ham.

Mauricio Pochettino kan wel nog geen beroep doen op Jan Vertonghen. De verdediger en Belgisch recordinternational revalideert nog van een hamstringblessure die hem sinds eind september aan de kant houdt. De Spurs hopen Vertonghen in december te recupereren.

Met 18 op 24 staat Tottenham voorlopig vijfde in de Premier League.

Boete van 800.000 euro voor vechtende Vidal

Een vechtpartij in een discotheek is Arturo Vidal duur komen te staan. De Chileense middenvelder van FC Barcelona kreeg vandaag van de rechter in München te horen dat hij 800.000 euro moet betalen. Ook zijn broer kreeg een flinke boete.

De gebroeders Vidal misdroegen zich vorig jaar in een club in München, waar Arturo toen nog voetbalde. Bij de vechtpartij raakten mensen gewond.

Arturo Vidal was vandaag niet bij de uitspraak aanwezig, omdat hij met de Chileense voetbalploeg tegen Mexico voetbalde. De voetballer en zijn broer kunnen nog tegen de uitspraak in beroep gaan.

Scholes: “Met Lukaku word je geen kampioen”

Na de interlandbreak is het komend weekend weer menens in de Premier League. Zo trekt Manchester United zaterdag naar Chelsea. De Mancunians staan met een matige 13 op 24 op een achtste plaats en kunnen alle steun gebruiken. Maar clubicoon Paul Scholes (43) spaart de kritiek niet in een interview met ESPN.

“Ik zeg wat ik denk en volgens mij kun je geen kampioen worden met enkel een spits als Romelu Lukaku in het team”, zo viseert Scholes onze nationale spits - niet voor het eerst trouwens. “Zijn spel buiten het strafschopgebeid is gewoon niet goed genoeg. Hij is jong, snel en sterk, maar net als bij de meerderheid van de United-spelers valt zijn gebrek aan zelfvertrouwen op. Vroeger ging een spits bij een mindere periode van het veld, nu kan niemand Lukaku vervangen. Martial en Rashford? Misschien, maar dat zijn geen echte spitsen.”

“Mijn hart bloedt als ik zeg dat ik Manchester City en Liverpool graag zie spelen. Zij zoeken voetballers die in het systeem van hun coach passen. Bij United is dat vrijwel onmogelijk omdat de opstelling constant verandert.” Enter José Mourinho. Volgens Scholes draagt de Portugees een grote verantwoordelijkheid in de malaise bij zijn club. “Ik vond hem vroeger een sterke coach en ik was fan van zijn arrogantie. Nu is hij vervallen tot een klagende trainer. Hij heeft het constant over zijn spelers en wat ze allemaal niet kunnen. Maar kijk eens wat hij wél in zijn rangen heeft. Als Mourinho zegt dat hij de beste coach ter wereld is, dan moet hij dat nu bewijzen. Ik hoop écht dat hij dat kan.” (DMM)

L’Équipe: “Tielemans is de ontgoocheling van het seizoen

Thierry Henry moet AS Monaco uit het moeras trekken. Een moeras waarin ook Youri Tielemans vastzit. De verwachtingen voor de Belgische middenvelder lagen hoog dit seizoen, maar hij kan ze voorlopig niet inlossen. “Na het vertrek van Moutinho naar Wolverhampton moest Tielemans de regisseur op het middenveld worden”, legt Anthony Clément van L’Équipe uit. “Monaco heeft voor hem 25 miljoen betaald, toch een groot bedrag. Maar hij kan het op dit moment echt niet waarmaken, voor mij is hij de ontgoocheling van het seizoen. Van Chadli kunnen we nog niet veel zeggen. Het is duidelijk dat hij niet fit was toen hij aankwam, hij heeft nog tijd nodig om op niveau te geraken.” (KDZ)

Tomaz Kavcic moet opkrassen als bondscoach van Slovenië

De Sloveense voetbalbond gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach. De 64-jarige Tomaz Kavcic is aan de deur gezet vanwege de tegenvallende resultaten.

Slovenië verloor vijf van zijn zeven laatste wedstrijden. In de UEFA Nations League haalde het land, in een groep met Noorwegen, Bulgarije en Cyprus, slechts 1 op 12 uit zijn eerste vier duels en dreigt degradatie naar de laagste divisie (D-League).

“Tomaz beseft dat de resultaten slecht zijn en het geleverde spel te wensen overlaat”, legde bondsvoorzitter Radenko Mijatovic het ontslag uit.

Kavcic was pas sinds december 2017 bondscoach van zijn land. Wie hem opvolgt, is nog niet duidelijk. Volgende maand neemt Slovenië het in zijn laatste twee duels in de Nations League op tegen Noorwegen (thuis op 16 november) en Bulgarije (19 november in Sofia).

UEFA weert Rubin Kazan een seizoen uit Europa

Het Russische Rubin Kazan mag een seizoen niet Europees voetballen. De UEFA besliste de club te straffen omdat het de regelgeving omtrent de Financial Fair Play overtrad.

Als Rubin Kazan zich in de komende twee jaar kan plaatsen voor de Champions League of Europa League, zal de schorsing in werking treden.

Het team staat na tien speeldagen in de Russische competitie op de vijfde plaats, goed voor een ticket voor de EL-voorronde. Vorig seizoen eindigde de ploeg als tiende.

Kazan kan tegen de beslissing in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne.