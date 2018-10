FT Buitenland. Dembélé valt in bij vierde zege op rij Tottenham - Barcelona heeft straffe plannen met stadion Voetbalredactie

20 oktober 2018

18u20 1

PSG ongenaakbaar

Paris Saint-Germain is ook in zijn tiende duel in Ligue 1 zonder puntenverlies gebleven. Het werd tegen laagvlieger Amiens 5-0. En dat zonder Thomas Meunier en Neymar, beiden vermoeid.

Marquinhos en Adrien Rabiot kwamen in de eerste helft tot scoren. In beide gevallen zorgde Angel Di Maria voor de assist. Na de pauze voerden Julian Draxler, Kylian Mbappé en Moussa Diaby de score verder op.

Voor PSG was het de tiende zege op rij. Met dertig punten gaat de ploeg van trainer Thomas Tuchel riant aan kop. Nummer twee Lille staat nu nog op elf punten, maar kan het verschil tot acht terugbrengen met winst zaterdagavond bij Dijon. Paris SG speelt woensdag thuis in de Champions League tegen Napoli.

Vierde zege op rij voor Tottenham

Tottenham heeft in de Premier League voor de vierde keer op rij gewonnen. De Spurs klopten in de Londense derby West Ham United met 0-1. Het enige doelpunt kwam op naam van Erik Lamela. De Argentijn kopte kort voor rust van dichtbij raak. Christian Eriksen en Moussa Dembélé maakten na een afwezigheid wegens blessure weer deel uit van de selectie bij de Spurs. Beiden vielen in de slotfase in. Toby Alderweireld speelde 90 minuten.

Derde nederlaag al voor AS Roma

AS Roma lijkt dit seizoen in de Serie A niet mee te gaan doen om de bovenste plaatsen. Het team van Eusebio Di Francesco leed vandaag al zijn derde nederlaag van het seizoen. SPAL was verrassend met 0-2 te sterk. Petagna (op strafschop) en Bonifazi tekenden voor de goals. AS Roma telt na negen wedstrijden veertien punten en zakt af naar de middenmoot.

🔵🔴 ESPAI BARÇA

Where dreams are bigger pic.twitter.com/0uMq9VS8fq FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

FC Barcelona gaat stadion vernieuwen

Met een video op Twitter heeft Barcelona de plannen om het eigen stadion te vernieuwen toegelicht. De capaciteit van Camp Nou groeit van 99.000 naar 105.000 plaatsen. Ook als het regent zitten alle toeschouwers in de toekomst droog onder een dak.

De verbouwing start in 2019 en zal drie jaar duren. Barcelona kan tijdens de werkzaamheden gewoon in Camp Nou blijven spelen. De kampioen van Spanje trekt 360.000 miljoen euro uit voor de vernieuwing van het stadion.

Barcelona is al begonnen met de bouw van een stadion waar de jeugd en vrouwen gaan spelen. Dat onderkomen gaat de naam van Johan Cruijff dragen. Barcelona werkt ook aan een nieuw onderkomen voor de eigen basketbalploeg.

“Man City heeft 70 miljoen over voor Frenkie de Jong”

Manchester City overweegt om komende zomer een bod uit te brengen op Frenkie de Jong. Dat meldt de Nederlandse krant ‘Algemeen Dagblad’. De koploper van de Premier League heeft de 21-jarige Nederlandse international uitvoerig laten bekijken door scouts. Op basis van hun gedetailleerde rapporten behoort hij nu tot een exclusief rijtje ‘top transfer targets’. De club zou bereid zijn om Ajax een vergoeding van rond de 70 miljoen euro te betalen.

Trainer Pep Guardiola zoekt naar een potentiële opvolger van Fernandinho, de motor van het elftal. De Braziliaan (33), wiens contract afloopt in 2020, nadert langzaam het einde van zijn carrière. In De Jong ziet Guardiola een soortgelijke ‘deep-lying playmaker’, een regisseur die de lijnen kan uitzetten, maar ook de druk op de defensie kan verlichten. Meer een voetballer dan een breker.

Vooralsnog wil City niets overhaasten. Gezien de groeiende interesse rond De Jong zou die strategie kunnen veranderen. Mochten Barcelona, Real Madrid en Tottenham Hotspur, genoemd als mogelijke bestemmingen van de Ajax-speler, actief pogingen gaan ondernemen om hem aan te trekken, dan zou technisch directeur Txiki Begiristain ook een winters bod kunnen uitbrengen bij zijn collega Marc Overmars.

Afgelopen zomer sprak Guardiola al de wens uit om een verdedigende middenvelder naar het Etihad Stadium te halen. De club probeerde onder andere Jorginho van Napoli over te nemen, maar die koos ervoor naar Chelsea te gaan. De Jong geldt door zijn razendsnelle ontwikkeling in Amsterdam als een ideaal alternatief.

“Maradona heeft twee knieprotheses nodig”

Diego Maradona heeft geen kraakbeen meer in zijn knieën en lijdt veel pijn. Dat onthulde zijn chirurg en traumatoloog Germán Ochoa in een interview met het Argentijnse medium Toda Pasión.

Volgens Ochoa lijdt de Argentijnse voetballegende al sinds 2004 aan artrose. Volgens de arts moet Maradona zo snel mogelijk geopereerd worden. ,,Hij heeft geen kraakbeen meer in beide knieën. Daardoor wrijven de botten tegen elkaar. Dat geeft veel pijn en bovendien kan het tot een ontsteking leiden en bemoeilijkt het het lopen.‘’

Maradona heeft echter geen trek in een operatie. Hij moet als trainer van de Mexicaanse club Dorados de Sinaloa veel reizen. Na een operatie zal Pluisje enkele maanden moeten herstellen. Hij gaf eerder aan te willen werken totdat zijn knieën het begeven. Met injecties kan de pijn beheersbaar worden.