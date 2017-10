FT buitenland: Dembélé timmert aan de terugweg - Hazard en Lukaku hopen op plaatsje in World 11 14u28

Mousa Dembélé traint individueel

Hij staat al een lange tijd aan de kant met een blessure aan de heup, maar er zit nu toch beterschap aan te komen. Mousa Dembélé traint namelijk weer individueel. Dat zegt onze man in Engeland, Kristof Terreur. De middenvelder van Tottenham timmert dus verder aan de weg terug.

Mousa Dembele (minor hip injury) is training individually. #thfc

Met Eden Hazard en Romelu Lukaku maken twee Rode Duivels kans om vanavond te worden opgenomen in de World 11, het Wereldelftal van het Jaar.



De World 11 is een organisatie van FIFPro, de internationale vakbond van professionele voetballers, en de Wereldvoetbalbond FIFA. Vorige maand werden de namen van de 55 genomineerden bekendgemaakt, met daarbij dus Hazard en Lukaku.



Het zijn de voetballers zelf die het elftal (de beste spelers van het seizoen 2016-2017) samenstellen. Meer dan 25.000 spelers uit zo'n 75 landen brachten hun stem. Het team bestaat uit een doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. De World 11 wordt bekendgemaakt in het kader van de Best FIFA Football Awards in Londen.



Vorig jaar bestond de winnende formatie uit Manuel Neuer - Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo - Andrés Iniesta, Toni Kroos, Luka Modric - Lionel Messi, Luis Suarez en Cristiano Ronaldo.

Bayern München is Thomas Müller drie weken kwijt

Thomas Müller staat door een hamstringblessure drie weken aan de kant. Dat laat zijn club Bayern München maandag weten. De Duitse international blesseerde zich zaterdagavond in de competitiematch op het veld van Hamburg (0-1). Hij kwam na de pauze op het veld en tekende voor de assist waaruit Corentin Tolisso in minuut 52 de winnende treffer kon scoren. Bij die actie liep hij echter een kwetsuur op in de hamstring van de rechterdij en moest hij zich laten vervangen.



Op de teamwebsite laat Bayern vandaag verstaan dat Müller "ongeveer drie weken" buiten strijd zal zijn. De aanvaller mist daardoor de dubbele confrontatie met RB Leipzig (in de competitie en de beker), de Champions Leaguematch tegen Celtic en de competitietopper tegen Borussia Dortmund. Mogelijk is hij er evenmin bij in de oefeninterlands van midden november tegen Engeland en Frankrijk. In de Champions League is Bayern op 22 november te gast in het Constant Vanden Stockstadion van Anderlecht.

Celtic krijgt boete voor supporter die Mbappé wilde schoppen

Celtic moet van de Europese voetbalbond UEFA een boete van 10.000 euro betalen. De Schotse kampioen krijgt de sanctie voor de supporter die vorige maand tijdens de thuiswedstrijd in de Champions League tegen Paris Saint-Germain het veld op rende. De aanhanger van Celtic probeerde het Franse toptalent Kylian Mbappé te schoppen, maar miste de dure benen van de tiener. Hij werd daarna door toegesnelde stewards gegrepen en afgevoerd.



Paris Saint-Germain, dat mede door een doelpunt van Mbappé met 0-5 won op Celtic Park, moet 5.000 euro betalen omdat supporters stoeltjes in het uitvak sloopten. Vorige week kreeg de Franse topclub al een boete van 40.000 euro omdat tijdens het gewonnen duel met Bayern München (3-0) vuurwerk werd afgestoken en supporters de trappen in het Parc des Princes blokkeerden.



De Zwitserse club FC Basel moet 12.000 euro overmaken naar de UEFA omdat fans vuurwerk afstaken tijdens de uitwedstrijd in de Champions League tegen Manchester United.



Anderlecht liet eerder op de dag weten 7.000 euro boete te moeten betalen omdat paarswitte fans vuurwerk hadden afgeschoten voor de CL-match tegen Bayern München in de Allianz Arena.