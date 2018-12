FT buitenland. Dele Alli krijgt flesje tegen hoofd van Arsenal-fan - Biedt Monaco uitweg voor Batshuayi? - Griekse refs in staking na mishandeling collega Redactie

20 december 2018

14u00 0

Areola tekent tot 2023 bij PSG

PSG heeft het contract van doelman Alphonse Areola verlengd tot 2023. De 25-jarige Fransman, die dit seizoen eerste keeper is bij de Parijse topclub, zette vandaag zijn handtekening onder de verbeterde verbintenis. Areola kent dit seizoen zijn doorbraak. In september maakte hij zijn debuut onder de lat bij Frankrijk, in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Areola is al sinds 2006 verbonden aan PSG. Hij doorliep er de jeugdopleiding en tekende op 16-jarige leeftijd zijn eerste profcontract. Ondanks de komst van de Italiaanse veteraan Gianluigi Buffon is Areola de eerste keus van trainer Thomas Tüchel in de competitie. Buffon speelt zijn wedstrijden in de Champions League.

Dele Alli krijgt flesje tegen hoofd van Arsenal-fan

Tottenham-speler Dele Alli heeft woensdagavond tijdens de kwartfinale van de Carabao Cup tegen Arsenal (0-2-zege) een plastic flesje tegen het hoofd gekregen. Alli blonk in het Emirates Stadium uit met een doelpunt en assist, waarop een gefrustreerde Arsenal-fan in de 73ste minuut een flesje naar hem gooide. De middenvelder van Tottenham reageerde door met zijn handen de tussenstand uit te beelden. Intussen is er beeldmateriaal beschikbaar van de bewuste supporter. De Londense politie werkt samen met de club om hem te vatten.

“We schamen ons allemaal voor diegene die een fles heeft gegooid”, zo klinkt het in een verklaring van Arsenal. “We zijn niet verantwoordelijk voor de acties van één individu, toch zeggen we sorry aan Dele Alli en iedereen bij Tottenham na dit incident. We kunnen antisociaal, discriminerend of gewelddadig gedrag niet tolereren. Wie geïdentificeerd wordt, zal een lang stadionverbod krijgen en hun gegevens zullen aan de politie overhandigd worden met gerechtelijke stappen tot gevolg.”

Arsenal say they have identified the person who threw a bottle at Dele Alli.https://t.co/53gh2WcK0e RyKas™(@ RyKas) link

Batshuayi op weg naar Monaco?

Het einde nadert. Voor zondag valt er geen beslissing, maar Valencia denkt er wel degelijk aan om de huurovereenkomst van Michy Batshuayi (25) te verbreken. In zijn vier maanden heeft Batsman trainer Marcelino onvoldoende kunnen overtuigen. Monaco legde al een lijntje uit via technisch directeur Michael Emenalo (ex-Chelsea). Thierry Henry wil er graag extra kwaliteit bij. In Italië werd hij bij AC Milan en AS Roma aangeboden.

Ook in Engeland zijn er kandidaat-overnemers. Bij Chelsea zeggen ze officieel nog niet op de hoogte te zijn van de intenties van de Spanjaarden, maar maken ze zich zorgen. Zijn marktwaarde keldert. Chelsea verhuurt de Rode Duivel tot het einde van het seizoen, maar kan hem terugroepen. Bij een einde van de huur moet Batshuayi zijn jawoord geven en zal er ook een andere tijdelijke overnemer moeten worden gevonden. Sowieso heeft Maurizio Sarri geen plaats voor hem.

Griekse refs in staking na mishandeling collega

Uit protest tegen een aanval op één van hun collega’s gaan de Griekse scheidsrechters voor onbepaalde tijd in staking. Gisteren werd een scheidsrechter in Larissa voor zijn huis in elkaar geslagen door vier gemaskerde mannen. De arbiter moest met een hoofdwond en een pijnlijke knie naar het ziekenhuis. UEFA en FIFA riepen de Griekse voetbalbond meteen op de zaak serieus te onderzoeken. In afwachting van dat onderzoek kondigen de scheidsrechters nu aan voorlopig niet in actie te komen in wedstrijden uit de Superliga, de hoogste klasse in Griekenland. “Hiermee willen we onze verontwaardiging uiten”, luidt het. Volgens de Griekse radiozender Sport-FM is het al de 27ste aanval op een scheidsrechter sinds 2009. De getroffen arbiter is inmiddels weer thuis, de daders zijn nog niet gevonden. De Superliga werd in maart ook al tijdelijk stilgelegd, vanwege tal van rellen in en rond de stadions.