FT buitenland: Defour zit na operatie voor op schema - Benteke loopt blessure op tijdens training Crystal Palace

05 april 2018

Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Benteke loopt blessure op tijdens training

Crystal Palace moet het zaterdag op bezoek bij Bournemouth mogelijk zonder haar aanvalsleider Christian Benteke doen. Big Ben hinkte vandaag van het trainingsveld af met pijn aan de lies. Dat meldde zijn coach Roy Hodgson. Het is nog niet duidelijk wat er juist aan de hand is met de Rode Duivel.

"Benteke hinkte vandaag van het veld met pijn aan de lies", legde Hodgson uit. "We weten nog niet hoe ernstig het is. De dokter kon nog geen uitspraak over zijn toestand doen, dus ik kan dat zeker niet. We zullen moeten wachten tot morgenvroeg om te zien hoe het met hem gesteld is."

Voor de 27-jarige aanvaller is de blessure een nieuwe domper. Benteke kent tot dusver een tegenvallend seizoen in Londen, met slechts twee goals in 26 Premier League-optredens. Bondscoach Roberto Martinez passeerde de spits twee weken geleden opvallend bij de selectie voor de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië, waarop hij dit weekend in de thuismatch tegen zijn ex-club Liverpool (1-2) opnieuw geen goede beurt maakte door twee open kansen te laten liggen.

Amsterdam Arena wordt komende zomer Johan Cruijff Arena

De Amsterdam Arena verandert bij de start van volgend seizoen officieel van naam in de Johan Cruijff Arena. Het nieuwe logo van de Johan Cruijff Arena wordt onthuld rond 25 april, de dag waarop de grootste Ajacied aller tijden 71 zou zijn geworden.

"Johan Cruijff is de grootste voetballer die Ajax heeft voortgebracht," zegt Ajax-directeur Edwin van der Sar. "Mede dankzij hem is Ajax een grote naam in binnen- en buitenland. Mooi dat het stadion naar hem wordt vernoemd.''

"Het wordt hoog tijd om Johan Cruijff een waardig eerbetoon te geven en de breed gedragen wens, die Eberhard van der Laan namens de stad uitsprak, te realiseren," zegt Henk Markerink, directeur Amsterdam ArenA.

"We zijn blij met dit nieuws, en dat het nu daadwerkelijk zover is dat het stadion vanaf het nieuwe voetbalseizoen officieel de Johan Cruijff ArenA mag heten'', laat de familie Cruijff weten in het persbericht van de Amsterdam ArenA.

Cruijff was een van de beste voetballers ooit en veruit de bekendste Ajacied ter wereld. Als speler veroverde hij met Ajax onder andere 3 keer de Europa Cup 1, de Wereldbeker en 8 landskampioenschappen. Als trainer won Cruijff met Ajax de Europa Cup 2 (1987) en 2 maal de KNVB Beker. Sinds 10 jaar wordt als eerbetoon zijn legendarische rugnummer 14 niet meer gedragen door spelers van Ajax 1. Cruijff overleed op 24 maart 2016.

Defour weet eind deze maand of hij nog kans maakt op WK

Steven Defour weet eind deze maand of hij nog een waterkans maakt op het WK. De middenvelder zit na zijn operatie aan het kraakbeen in februari voor op schema. Het harde werk bij Lieven Maesschalck werpt zijn vruchten af. Ondertussen informeerden twee middenmoters uit de Premier League naar zijn vraagprijs. Ondanks de knieblessure heeft hij toch indruk nagelaten bij de concurrentie. Defour (bijna 30) ligt bij Burnley nog een jaar onder contract, maar de club heeft wel een optie om dat met een seizoen te verlengen. De Rode Duivel staat niet weigerachtig tegenover een nieuwe overeenkomst. "Er valt over te praten", zei hij in februari. "Als ze me een voorstel doen dat me aanstaat, waarom niet? Ik ben perfect gelukkig bij Burnley." The Clarets presteren dit seizoen boven de verwachtingen. Burnley staat momenteel zevende. (KTH)

Manuel Neuer werkt eerste volledige training in zes maanden af

Doelman Manuel Neuer heeft vandaag bij Bayern München een eerste volledige keeperstraining in meer dan een half jaar tijd afgewerkt, zo maakte de Duitse Rekordmeister bekend.

De Duitse nationale nummer een en aanvoerder is sinds september vorig jaar out met een middelvoetbreuk. Eind maart trainde hij op zijn 32e verjaardag voor de eerste keer terug mee bij Bayern, maar toen hield hij het nog bij een lichte looptraining. Nu de doelman volledige trainingen kan afwerken, ziet hij zijn comeback naderen. Op die manier kan hij in het seizoensslot nog speelminuten opdoen bij zijn team om zich zo alsnog klaar te stomen voor het WK in Rusland, dat op 14 juni in de hoofdstad Moskou op gang getrapt wordt. De Mannschaft verdedigt er komende zomer zijn wereldtitel.

Ronaldo werkt inspirerend: ook centrale verdediger pakt uit met fraaie omhaal

'Wat Cristiano Ronaldo heeft gedaan, wil ik ook wel eens proberen', moet Jeppe Gertsen gedacht hebben. In de tweede verlenging van de kwartfinale van de Deense beker pakte de 21-jarige centrale verdediger op zijn beurt uit met een retro. Bij een 1-1-stand plukte Gertsen het leer uit de lucht om de doelman ook zo te vloeren. Niet zo sierlijk als 'CR7', maar het mag toch gezien worden. Zijn ploeg Silkeborg plaatste zich uiteindelijk door een 1-3-zege tegen Randers. Opvallend: het was het eerste doelpunt van Jeppe Gertsen op het professionele niveau. Eentje die hij zich ongetwijfeld nog lang zal heugen.

Jürgen Klopp maakt zich niet al te ongerust over blessure Mo Salah

Liverpool-coach Jürgen Klopp maakt zich voorlopig niet al te veel zorgen over de blessure die zijn vedette Mo Salah opliep in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Manchester City, maar wil toch eerst de resultaten van de onderzoeken afwachten.

Kort na de pauze moest de Egyptische international en huidige topschutter in de Premier League het veld verlaten, de 3-0 eindstand stond toen al een tijdje op het scorebord op Anfield, na onder meer het openingsdoelpunt van Salah. "Hij kwam naar de kant om te zeggen dat hij iets voelde", vertelde Klopp na de wedstrijd. "Dat was voor mij voldoende om hem meteen van het veld te halen. Na de wedstrijd zei hij me dat hij zich goed voelde, maar ik wil toch eerst de resultaten van de onderzoeken afwachten om te zien of hij de terugwedstrijd zal halen."

Via Oxlade-Chamberlain en Sadio Mané liep de score nog verder op tot 3-0 en daarmee dreigt de uitschakeling voor het fiere Manchester City van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany, de autoritaire leider in de Premier League. Coach Pep Guardiola weigert echter de handdoek te gooien. "Niemand hier gelooft er nog in, behalve diegene die nu aan het praten is", vertelde de Spanjaard in de perszaal. "We gaan onszelf overtuigen dat we het kunnen in de komende negentig minuten."

Wellicht geen Jordan Lukaku bij Lazio

De kans dat we Jordan Lukaku vandaag aan het werk zien bij Lazio is heel klein. De Romeinen ontvangen Red Bull Salzburg in de kwartfinale van de Europa League. Lukaku zegde vorige week nog af bij de Rode Duivels met knieproblemen en kwam vorig weekend ook tegen Benevento niet in actie. Mogelijk viert hij komende zondag zijn wederoptreden in de partij tegen Udinese. Het kan een belangrijke maand worden voor de jongste Lukaku, Lazio zou geneigd zijn om zijn in 2019 aflopend contract open te breken. (KDZ)

Nainggolan volgt zijn AS Roma in de buurt van Totti

Geen Radja Nainggolan gisteren bij AS Roma, een bloeduitstorting in de rechterdij zorgde ervoor dat de Rode Duivel de heenwedstrijd tegen Barcelona vanuit de tribune moest volgen. Dat deed 'Ninja' overigens wel in het gezelschap van twee Romeinse legendes, Francesco Totti en Bruno Conti. Vóór de match zagen zij het alvast nog zitten.