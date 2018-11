FT buitenland. Defour valt uit met knieblessure - Heenmatch finale Copa Libertadores uitgesteld - Lukaku opnieuw in selectie Man United voor clash tegen City De voetbalredactie

10 november 2018

20u54 1

Lukaku opnieuw in selectie Man United voor clash tegen Man City

Romelu Lukaku is opnieuw opgenomen in de selectie van Manchester United. De troepen van José Mourinho nemen het morgen op tegen stadsrivaal Manchester City. Lukaku haakte vorig weekend af met lichte pijn in de hamstring. Daarop liet Mourinho hem ook thuis voor de trip naar Juventus.

Heenwedstrijd finale Copa Libertadores uitgesteld

Hevige regenval in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires heeft er voor gezorgd dat het terrein van Boca Juniors onbespeelbaar is voor de heenwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores tegen stadsgenoot River Plate, zo maakten beide teams bekend. De Superclasico zal morgen afgewerkt worden in La Bombonera.

Invaller Raman treft tweemaal raak in klinkende zege tegen Hertha Berlijn

Düsseldorf stond met amper 5 punten uit 10 matchen gedeeld laatste en speelde met het mes op de keel: winnen was een must na zes competitienederlagen op rij. Vier minuten voor het rustsignaal hielp Hertha-verdediger Maximilian Mittelstadt de thuisploeg een handje door zijn tweede gele kaart te pakken nadat hij zijn tegenstander met de arm had afgestopt tijdens een duel.

Meteen na de pauze kon Düsseldorf profiteren van die numerieke meerderheid via Takashi Usami, die doelman Rune Jarstein te grazen nam met een pegel in de zestien. Een kwartier later had Rouwen Hennings de 2-0 maar simpel binnen te tikken aan de tweede paal op een harde flankvoorzet. In de 68e minuut mocht Lukebakio gaan rusten van coach Friedhelm Funkel. Een kleine tien minuten voor het eindsignaal mocht Benito Raman invallen: amper 30 seconden later kapte hij zich knap vrij in het strafschopgebied, om de bal vervolgens door de benen van de doelman in doel te jagen. De eerredder van Hertha kwam er op een counter maar was slechts een voetnoot. Zeker toen Raman vier minuten later de trekker overhaalde in de zestien en zijn tweede van de middag tegen de netten ramde: 4-1. Ondanks de klinkende zege blijft Düsseldorf gedeeld laatste, concurrenten Hannover en Stuttgart wonnen ook.

Defour valt opnieuw uit met knieblessure

Een nieuwe domper voor Steven Defour. Onze landgenoot moest in de Premier League-match tegen Leicester City met een blessure aan de linkerknie van het veld. Na 55 minuten zat zijn partij erop. Hoelang Defour uit de roulatie zal zijn, is nog niet bekend. Zijn trainer Sean Dyche maakt zich geen al te grote zorgen. “Het gaat om dezelfde knie. We denken dat het niet te serieus is.” Defour miste een groot deel van vorige en het begin van dit seizoen met een zware knieblessure.

Barça-coach zet balorige Dembélé uit selectie, Messi klaar voor rentree

Ousmane Dembélé, opnieuw onder vuur wegens een gebrek aan discipline, is door Barça-coach Ernesto Valverde naast de selectie gelaten voor de competitiematch van morgen tegen Real Betis. Volgens de Spaanse pers stuurde Dembélé donderdag zijn kat naar de training en was hij lange tijd niet te bereiken door de club. Recent werd de Franse vleugelspeler al flink bekritiseerd wegens zijn gebrek aan discipline. Op de persconferentie daags voor de wedstrijd kreeg Valverde dan ook heel wat vragen over Dembélé. "Iedereen mag zijn afwezigheid naar wens interpreteren. Ik probeer het beste te doen voor de ploeg en de club", zei de coach. "Ik heb geen commentaar te geven, interne kwesties blijven intern." Toch gaf hij de Franse international een steek onder water. "Dembélé is ongelooflijk getalenteerd. We verwachten alleen dat hij dat elke dag toont."

Aanvoerder Messi is wel weer van de partij. De Argentijnse superster brak op 20 oktober in de competitiematch tegen FC Sevilla zijn rechteronderarm. Net als Umtiti (knie) kreeg hij groen licht van de medische staf. Thomas Vermaelen is nog steeds out met een hamstringblessure.

Kashima Antlers wint Aziatische Champions League voor de eerste keer

Kashima Antlers heeft voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Aziatische Champions League gewonnen. De terugwedstrijd van de finale tegen het Iraanse Persepolis eindigde voor de ogen van 80.000 toeschouwers op een scoreloos gelijkspel in Teheran, nadat Kashima Antlers de heenwedstrijd vorige week in Japan met 2-0 gewonnen had.

Als Aziatisch kampioen nemen ze deel aan het WK voor clubs, volgende maand in de Verenigde Arabische Emiraten. Real Madrid, Guadalajara, Al-Ain, Wellington FC en Espérance de Tunis zijn de overige reeds gekwalificeerde teams. In Zuid-Amerika moet de finale van de Copa Libertadores nog gespeeld worden, met daarin een onderonsje tussen de Argentijnse aartsrivalen Boca Juniors en River Plate.

Op de erelijst van de Aziatische CL volgen ze hun landgenoten van de Urawa Red Diamonds op.