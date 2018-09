FT Buitenland. Defour traint weer voluit mee met Burnley Voetbalredactie

17 september 2018

14u56

Bron: Eigen berichtgeving/Belga

Defour traint weer voluit mee met Burnley

Hij maakt zijn eerste wedstrijdminuten sinds januari. De middenvelder stond acht maanden aan de kant met een zware knieblessure en vervolgens ook kuitproblemen. Dyche: “Hij traint nu al tien dagen met de groep mee”, zegt Dyche. “Hij zal nog een tijdje nodig hebben om wedstrijdfit te raken.” (KTH)

Youngster Nsoki blijft PSG trouw

Verdediger Stanley Nsoki heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij Paris Saint-Germain. Dat heeft de Franse kampioen laten weten. De 19-jarige Fransman blijft PSG nu tot juni 2021 trouw.

Het is het eerste profcontract voor Nsoki, die dit seizoen definitief lijkt door te breken bij de Franse grootmacht. De linksachter speelde tot dusver al drie Ligue 1-wedstrijden en veroverde mee de Franse Supercup.

PSG is met vijf zeges in evenveel wedstrijden erg sterk aan het nieuwe seizoen begonnen en lijkt in Frankrijk weinig tegenstand te zullen ondervinden. Eerste achtervolgers Marseille, Rijsel en Toulouse volgen al op vijf punten van Thomas Meunier en co.

