FT buitenland: Defour strijdvaardig na operatie: "Motiveert me om zo snel mogelijk terug te keren" - Ronald Koeman nieuwe bondscoach Oranje De voetbalredactie

05 februari 2018

19u59

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Defour strijdvaardig na operatie

Steven Defour kreeg vorige week een stevige klap te verwerken. De middenvelder van Burnley staat waarschijnlijk tot zes maanden aan de kant na een blessure aan het kraakbeen van zijn knie. Wellicht mag hij het WK in Rusland vergeten. Vandaag onderging de Rode Duivel een operatie aan zijn knie. "Alles is goed verlopen. Bedankt voor alle berichten. Dat motiveert me om zo snel mogelijk weer terug te keren", schreef Defour bij een foto op Twitter.

All went fine. Thanks for all your messages. Motivates me to come back as soon as possible 💪🏻 Een foto die is geplaatst door null (@<a href="https://www.instagram.com/defourofficial/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> defourofficial</a>) op 05 feb 2018 om 18:30 CET

Seedorf nieuwe coach Deportivo

Clarence Seedorf gaat opnieuw als trainer aan de slag. De gewezen Oranje-international moet Deportivo La Coruna behoeden voor degradatie uit de Primera Division. Seedorf arriveerde vanmiddag in het noorden van Spanje. Hij wordt om 20.45 uur aan de pers voorgesteld en is een contract tot het einde van het seizoen overeengekomen. Seedorf leidt dinsdag al de training van zijn nieuwe club. De 87-voudig international debuteert volgende week maandag als Real Betis op bezoek komt. Seedorf staat voor zijn derde avontuur als hoofdcoach. Hij was in 2014 een half jaar trainer van AC Milan. Ook bij het Chinese Shenzhen FC was zijn verblijf in 2016 van korte duur.

Deportivo staat teleurstellend achttiende in de hoogste Spaanse voetbalklasse. De ploeg verloor vorige vrijdag nog met 5-0 van Real Sociedad (0-5). Trainer Cristobal Parralo werd na die smadelijke nederlaag ontslagen.

Griezmann in de clinch met eigen fans

Atlético Madrid kwam door de 1-0-zege tegen Valencia gisteren als grote winnaar uit de topper. En toch waren niet alle supporters helemaal tevreden. In de extra tijd lag er voor de thuisploeg een kans om te counteren, maar Antoine Griezmann draaide terug en koos ervoor om de bal in de ploeg te houden. Enkele supporters in het Wanda Metropolitano besloten de Franse spelmaker uit te fluiten. Griezmann zelf pikte dat niet en foeterde erop los. Met een veelzeggende vinger op de mond en een wegwerpgebaar liet de ploegmaat van Yannick Carrasco zien wat hij van de situatie vond.

Antoine Griezmann, who has been heavily linked with a summer move to Barça, having a spat with the Atletico fans in the Metropolitano today during their game against Valencia.



pic.twitter.com/CLobqBFrqw Catalan Edition(@ CatalanEdition) link

Blessure Dries Mertens valt mee

De blessure die Dries Mertens zondag opliep op het veld van Benevento, lijkt mee te vallen. Zijn club Napels meldde vandaag via Twitter dat de Rode Duivel een lichte verzwikking van de enkel opliep. Of Mertens helemaal fit is, moet dinsdag op training blijken. Napels hoopt zaterdag op hem te kunnen rekenen in de topper tegen Lazio.

Op verplaatsing bij rode lantaarn Benevento opende Mertens zondag met een wereldgoal in de 20ste minuut de score voor leider Napels. Een kwartier voor tijd moest hij gewisseld worden nadat hij de studs van Berat Djimsiti op de hiel gekregen had. De 0-2-eindstand stond toen al op het bord.

Koeman nieuwe bondscoach Oranje

Ronald Koeman is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB stelt de 78-voudig international dinsdagmiddag voor tijdens een persconferentie in Zeist, melden betrouwbare bronnen. Koeman is de opvolger van Dick Advocaat, die Oranje niet naar het WK van komende zomer in Rusland wist te brengen. De verwachting is dat Kees van Wonderen en Patrick Lodewijks de nieuwe bondscoach bij de nationale ploeg gaan assisteren.

De KNVB presenteert dinsdagmiddag de volledig nieuwe technische top. Naar verwachting zitten ook Nico-Jan Hoogma (technisch directeur) en Aloys Wijnker (hoofd voetbalontwikkeling) achter de tafel. De Nederlandse voetbalbond wil geen namen bevestigen voor de persbijeenkomst.

Piqué mist bekerreturn tegen Valencia

Gerard Piqué mist donderdag de return tussen FC Barcelona en Valencia in de halve finale van de Spaanse beker. De verdediger heeft gisteren een knieblessure opgelopen tijdens de stadsderby tegen Espanyol (1-1). Piqué maakte in de slotfase van het beladen duel gelijk voor Barça. Hij moet wellicht ook het competitieduel van zondag tegen Getafe aan zich voorbij laten gaan. Mogelijk maakt aanwinst Yerry Mina zijn debuut in Valencia. Thomas Vermaelen is namelijk nog onvoldoende fit om Piqué te vervangen. FC Barcelona won vorige week de heenmatch tegen Valencia voor eigen publiek met 1-0.

Atlético-verdediger Godin verliest drie tanden

Diego Godin heeft bij de zware botsing in het Primera Division-duel van zondag met Valencia-doelman Neto drie tanden verloren. Dat heeft zijn team Atlético Madrid maandag bekendgemaakt.

De 31-jarige Uruguayaan kreeg vroeg in de tweede helft na een vrije trap de vuisten van doelman Neto hard tegen het gelaat. Godin moest vervolgens met een bebloede mond het veld verlaten. Atlético laat weten dat de verdediger bij de botsing drie tanden verloren heeft en een drievoudige breuk in het bovenkaakbeen opgelopen heeft. Godin zal eerdaags geopereerd worden.

Atlético won de partij met 1-0, na een goal van Correa. Het team van Rode Duivel Yannick Carrasco staat na 22 speeldagen op de tweede plaats, op negen punten van leider Barcelona.

Doelman Neto 'bokst' Diego Godin van het veld. Strafschop of niet? 🤔#AtletiValencia 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/Rbk3sTWne6 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 februari 2018

Di Biagio leidt Italië in oefenduels tegen Argentinië en Engeland

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) heeft Luigi Di Biagio als tijdelijke bondscoach aangesteld voor de oefeninterlands tegen Argentinië (23/03) en Engeland (27/03). Dat heeft de FIGC bekendgemaakt.

Italië zit zonder trainer sinds het vertrek van Gian Piero Ventura. Die werd begin november ontslagen nadat Italië door Zweden uit het WK in Rusland werd gehouden.

De FIGC heeft nog altijd geen definitieve opvolger gevonden voor Ventura. In de Italiaanse pers circuleren verschillende namen, zoals Roberto Mancini (Zenit Sint-Petersburg), Claudio Ranieri (Nantes) en Antonio Conte (Chelsea). Maar die coaches liggen momenteel allen bij een club onder contract.