FT Buitenland. Defour speelt eerste minuten in acht maanden bij Burnley - Divock Origi loopt lichte enkelblessure op bij beloften

17 september 2018

16u03

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Divock Origi (Liverpool) loopt lichte enkelblessure op bij beloften

Divock Origi heeft bij een wedstrijd met de beloften van Liverpool een lichte enkelblessure opgelopen en mist zo goed als zeker de eerste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League van dinsdag tegen Paris Saint-Germain. Dat heeft Liverpool-coach Jürgen Klopp bevestigd.

"We gaven Divock dit weekend wat speelminten bij de beloften, hij scoorde maar het ziet ernaar uit dat hij niet speelklaar geraakt voor morgen", legde de Duitse trainer uit. "Hij heeft een lichte enkelblessure, het lijkt niet te ernstig. Hij probeerde het deze ochtend even maar dat ging niet te best. Morgenochtend zal hij het opnieuw proberen."

Fit of niet, de kans dat Origi tegen PSG zou spelen is sowieso klein. De 23-jarige aanvaller heeft bij Liverpool af te rekenen met erg veel concurrentie en speelde dit seizoen nog niet voor de hoofdmacht.

The Reds hebben de goede vorm dit seizoen te pakken. Het team van (tweede) doelman Simon Mignolet liet in de Premier League na vijf duels nog geen punt liggen en staat samen op kop met Chelsea. Maar ook PSG kan in Frankrijk een soortgelijk perfect rapport na vijf wedstrijden voorleggen. Nog in groep C treft Rode Ster Belgrado in Servië Napoli.

Defour speelt met U23 Burnley

Hij maakt zijn eerste wedstrijdminuten sinds januari. De middenvelder stond acht maanden aan de kant met een zware knieblessure en vervolgens ook kuitproblemen. Dyche: “Hij traint nu al tien dagen met de groep mee”, zegt Dyche. “Hij zal nog een tijdje nodig hebben om wedstrijdfit te raken.” Vanmiddag stond hij aan de aftrap bij de u23. (KTH)

Youngster Nsoki blijft PSG trouw

Verdediger Stanley Nsoki heeft zijn handtekening gezet onder een profcontract bij Paris Saint-Germain. Dat heeft de Franse kampioen laten weten. De 19-jarige Fransman blijft PSG nu tot juni 2021 trouw.

Het is het eerste profcontract voor Nsoki, die dit seizoen definitief lijkt door te breken bij de Franse grootmacht. De linksachter speelde tot dusver al drie Ligue 1-wedstrijden en veroverde mee de Franse Supercup.

PSG is met vijf zeges in evenveel wedstrijden erg sterk aan het nieuwe seizoen begonnen en lijkt in Frankrijk weinig tegenstand te zullen ondervinden. Eerste achtervolgers Marseille, Rijsel en Toulouse volgen al op vijf punten van Thomas Meunier en co.

