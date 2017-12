FT buitenland: "Defour scoorde als Beckham" - Arsenal moet Giroud enkele weken missen De voetbalredactie

Arsenal moet Giroud nog enkele weken missen

Arsenalspits Olivier Giroud staat door een hamstringblessure tot midden januari aan de kant. Dat heeft zijn coach Arsène Wenger vandaag bevestigd.

Giroud kwetste zich op 19 december in de kwartfinale van de Engelse ligabeker tegen West Ham (1-0). Volgens Franse media liep hij een scheur op, waardoor hij zes weken zou moeten rusten.

Mogelijk kunnen de Gunners weer op Giroud rekenen in de competitiematch van 20 januari tegen het Crystal Palace van Christian Benteke.

Wenger mist in de volgende wedstrijden ook verdediger Nacho Monreal en middenvelder Aaron Ramsey, twee andere vaste waarden die door blessureleed in de lappenmand liggen.

Ploegmaat Defour: "Dat was er eentje op zijn Beckhams"

Steven Defour ontpopte zich bijna tot de boeman van Man United. Op zijn Beckhams. Een krul die zijn topseizoen onderstreepte. Een vette lijn eronder. In het veldspel was hij minder dominant dan anders, maar zijn vrijschop was er eentje voor het seizoensoverzicht. Met zijn eerste Premier Leaguegoal in ruim vijftien maanden vloerde hij David De Gea. Uit zijn rechter toverde hij de perfecte krul. Netjes in de bovenhoek, buiten het bereik van de grijparmen van de beste doelman in de Premier League. De eerste die er dit seizoen in slaagde om De Gea van buiten de zestien te kloppen, heeft de Belgische nationaliteit op zijn paspoort: Defour. Hij spreidde de armen en schreeuwde het uit. "Ik had ooit het geluk om David Beckham regelmatig zulke ballen te zien trappen", zei Phil Bardsley, ploegmaat van Defour bij Burnley en ooit in de kern van United. "Dit was er één op zijn Beckhams."

Getty Images

Tunesië begint in januari al aan WK-stage

Bij Tunesië - op 23 juni tegenstander van de Rode Duivels in hun tweede groepsmatch op het WK -kunnen ze niet vroeg genoeg beginnen met hun voorbereiding. De 'Arenden van Carthago', zoals de nationale ploeg genoemd wordt, trekken van 1 tot en met 18 januari op stage. Bondscoach Nabil Maâloul stelde zijn selectie voorlopig samen met enkel spelers uit de Tunesische competitie, om zo al een eerste keer het kaf van het koren te scheiden. Dylan Bronn (Gent), Hamdi Harbaoui (Anderlecht) en Larry Azouni (KV Kortrijk) hoeven zich nog niet te bewijzen, zij mogen in ons land genieten van de winterstop. (MGA)

BELGA AA Gent-verdediger Dylan Bronn moet zich nog niet bewijzen.