FT buitenland. Debuut in mineur voor Denayer - Piqué vervolgd voor rijden zonder rijbewijs - Vormer opnieuw bij Oranje, Ronaldo krijgt vrij bij Portugal Redactie

31 augustus 2018

23u05 0 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Debuut in mineur voor Denayer bij Lyon

Een afgeweken schot van Allan Saint-Maximin in de 50e minuut, meer had Nice niet nodig om de drie punten mee naar de Côte d'Azur te nemen. Jason Denayer, vorige week nog op de bank, speelde de wedstrijd uit voor Lyon, dat met zes punten vierde is in de stand. Nice staat na vier duels op de veertiende plek en heeft vier punten.

Gerard Piqué vervolgd voor rijden zonder rijbewijs

Voetballer Gerard Piqué werd vandaag vervolgd voor rijden zonder geldig rijbewijs. Dat bevestigden de gemeentelijke diensten van Barcelona. De verdediger van FC Barcelona en het Spaanse nationale elftal legde bij een politiecontrole een rijbewijs voor waarop geen resterende punten meer stonden. Volgens het Spaanse systeem betekent dat het rijbewijs al voor zes maanden ingetrokken was.

"We bevestigen het nieuws dat de persoon in kwestie geen punten meer had op het rijbewijs dat hij tijdens een politiecontrole moest voorleggen. Ten gevolge van deze inbreuk werd er klacht tegen hem ingediend," verklaarde de woordvoerder van het stadsbestuur. Daarmee bevestigde hij het nieuws dat door radiozender Cadena Ser werd verspreid.

Rijden zonder een geldig rijbewijs kan in Spanje leiden tot een gevangenisstraf tussen de drie en de zes maanden of tot een geldboete. Voor Piqué is het overigens niet zijn eerste ontmoeting met de arm der wet. Zo kreeg de Spaans international in 2014 nog een boete van 10.500 euro nadat hij een proces verbaal voor de neus van twee agenten op de grond had gegooid. De verdediger had dat pv gekregen voor foutparkeren.

Mariano Diaz krijgt rugnummer Ronaldo

Mariano Diaz staat bij Real Madrid voor een loodzware opdracht. De 25-jarige aanvaller, deze week overgekomen van Olympique Lyon, moet Cristiano Ronaldo doen vergeten. De international van de Dominicaanse Republiek neemt het rugnummer 7 over, dat de afgelopen negen jaar toebehoorde aan Ronaldo.

"Ik ga terug naar huis, gretiger dan ooit'', zei Diaz tijdens zijn presentatie in Madrid. De spits doorliep de jeugdopleiding van Real Madrid, maar kreeg weinig kansen in het eerste elftal met onder anderen Ronaldo, Karim Benzema en Alvaro Morata als concurrenten. Daarom vertrok hij vorig jaar naar Lyon. Real Madrid liet wel vastleggen dat het de aanvaller voor een bepaald bedrag kon terughalen.

Cristiano Ronaldo krijgt vrij bij Portugal

Fernando Santos heeft Cristiano Ronaldo niet opgeroepen voor de interlands van Portugal tegen Kroatië (6 september) en Italië (10 september). De 33-jarige spits krijgt hierdoor meer tijd om zich te integreren bij zijn nieuwe club Juventus Turijn.

De beslissing werd in onderling overleg met de 33-jarige superster genomen, benadrukte bondscoach Santos. "Ik heb met Cristiano gesproken en we zijn er samen uit gekomen dat hij best voor deze twee interlands paste om aan zijn integratie bij Juventus te werken", aldus Santos. Ronaldo, die de voorbije acht seizoenen telkens minstens 40 keer scoorde voor Real Madrid, is bij Juventus nog steeds op zoek naar zijn eerste doelpunt.

Europees kampioen Portugal speelt op donderdag 6 september een oefenduel tegen vicewereldkampioen Kroatië in Faro, op 10 september wacht een Nations League-wedstrijd tegen Italië in Lissabon.

Usain Bolt heeft profdebuut als voetballer achter de rug

De Jamaicaan Usain Bolt heeft zijn eerste echte wedstrijd als voetballer achter de rug. De snelste man op aarde trad met zijn Australische club Central Coast Mariners aan in de vriendschappelijke wedstrijd tegen een amateurclub. Volgens zijn coach is er nog wat schaafwerk nodig.

De 32-jarige Bolt maakte zijn eerste optreden voor Central Coast Mariners in Gosford, op 80 kilometer van Sydney, voor een publiek van 12.000 toeschouwers. Toen Bolt in de 71e minuut inviel, had zijn club al zes keer gescoord. "Ik weet dat ik niet de perfecte wedstrijd zal spelen", voorspelde de achtvoudige olympische medaillewinnaar vooraf.

Central Coast Mariners-trainer Mike Mulvey gaf achteraf aan dat Bolt het basistalent wel heeft, maar dat er toch nog schaafwerk is aan zijn voetbaltechniek.

Vormer mag zich weer melden bij Oranje

Ruud Vormer maakt opnieuw deel uit van de definitieve selectie van Ronald Koeman. De middenvelder werd geselecteerd voor de oefenduels tegen Peru en Frankrijk. Vormer maakte voor het eerst deel uit van Oranje in juni. Toen kwam hij in actie tijdens de vriendschappelijke matchen tegen Slovakije en Italië. De 21-jarige Acadied Frenkie de Jong is er voor het eerst bij, Wesley Sneijder voor het laatst. Ook Sergio Padt (ex-AA Gent) is erbij.

Recordinternational Wesley Sneijder zal op 6 september in de Johan Cruijff ArenA zijn afscheidsinterland spelen. Tegen Peru zal de middenvelder van Al-Gharafa voor de 134ste keer het Oranje-shirt aantrekken.

De volledige selectie:

Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Besiktas), Donny van de Beek (Ajax), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (FC Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Daryl Janmaat (Watford), Frenkie de Jong (Ajax), Luuk de Jong (PSV), Justin Kluivert (AS Roma), Matthijs de Ligt (Ajax), Sergio Padt (FC Groningen), Quincy Promes (Spartak Moskou), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Wesley Sneijder (Al-Gharafa), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Kenny Tete (Olympique Lyon), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Club Brugge), Stefan de Vrij (Internazionale), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV)

Dit seizoen nog geen VAR in de Champions League

In de landencompetities raken ze stilaan vertrouwd met de Video Assistent Referee (VAR). Zo maakt de Primera Division vanaf dit seizoen ook gebruik van de zogenaamde videoref. Dat is echter nog niet het geval voor de Champions League, maakte UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin bekend aan L'Equipe.

"Er zal dit seizoen nog geen VAR aanwezig zijn in de Champions League", vertelde Ceferin vanuit Monaco waar gisteren geloot werd voor de groepsfase van het kampioenenbal. "Als we klaar zijn, zullen we het doen. Dat zal zonder twijfel voor het volgende seizoen zijn. Als we er mee beginnen, zal het vanaf de knock-outfase zijn en zelfs misschien vanaf de groepsfase", verduidelijkte Ceferin. De Sloveen sluit niet uit dat de VAR er tijdens de groepsfase van het seizoen 2018-19 al komt, maar richt zich eerder op de UEFA Supercup van 2019 in Istanboel. "Daarna kunnen we het verdertrekken naar de Champions League."

De Champions League komt er alleszins niet als eerste internationale voetbaltoernooi mee op de proppen: de VAR werd al met succes gebruikt tijdens de Confederations Cup 2017 en het WK van dit jaar. Ook enkele Europese competities werken al met de technologie. Ceferin is echter een scepticus van de VAR, omdat hij van mening is dat het systeem niet volledig betrouwbaar is. "Het is niet duidelijk genoeg voor mij. Er waren enkele goede beslissingen op de Wereldbeker, maar we moeten zien hoe het systeem zich ontwikkelt", aldus de UEFA-voorzitter.

De Europa League moet dan weer nog wat meer geduld uitoefenen. Daar willen ze de VAR pas een seizoen na de Champions League invoeren. Ook de doellijntechnologie wordt eerst gebruikt in de Champions League.

Interrogé ce vendredi matin, à Monaco, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a confirmé son opposition à l'utilisation de l'arbitrage vidéo, cette saison, en C1. Comme nous l'indiquions dans notre édition de jeudi, il ne sera pas mis en place pour les quarts de finale. «Il n'y aura pas de VAR cette saison en Ligue des champions, indique le patron de la Confédérations européenne. Quand on sera prêts, on le fera. Ce sera sans doute la saison prochaine. Quand nous démarrerons, ce sera à partir des play-offs, avant même la phase de groupes.» Le VAR concernera d'abord la Ligue des champions, mais pas la Ligue Europa, comme l'a révélé Giorgio Marchetti, secrétaire général adjoint et directeur de la division football à l'UEFA, en charge du dossier : «La Ligue Europa, ce sera en saison 2 (en 2020-2021). Comme pour la Goal Line Technology, nous démarrerons par la Ligue des champions, avant de passer à la Ligue Europa.»