FT buitenland. De Ligt kroont zich tot Golden Boy 2018 - Ramos wil WK voor clubs absoluut winnen - Origi mag andere oorden opzoeken

17 december 2018

Sergio Ramos wilt met trofee terugkeren naar Madrid

Sergio Ramos, kapitein van Real Madrid, wil met zijn team absoluut het WK voetbal voor clubs winnen. Dat maakt de verdediger bekend op de website van de Internationale Voetbalfederatie FIFA. Het WK voetbal voor clubs loopt tot zaterdag in de Verenigde Arabische Emiraten. Woensdag nemen Ramos en Thibaut Courtois het in de halve finales op tegen Kashima Antlers.

“Het is maar een kort toernooi, zonder ruimte voor fouten. Eerst een halve finale, daarna een finale en dan willen wij met de trofee naar huis keren. Ons doel is winnen, zoals het DNA van Real uitstraalt”, klinkt het bij de 32-jarige verdediger van ‘de Koninklijke’.

Als Champions League-winnaar is Real Madrid rechtstreeks geplaatst voor de halve finales van het WK voor clubs. Daar komt het woensdag in actie tegen het Japanse Kashima Antlers, winnaars van de Aziatische Champions League. In 2016 stond de Japanse club in de finale al eens tegenover Real, maar toen moest het na verlengingen het hoofd buigen (4-2).

In de andere halve finale staan het Argentijnse River Plate, dat onlangs een controversiële zege boekte tegen aartsrivaal Boca Juniors in de Copa Libertadores, en Al Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten tegenover elkaar.

Real Madrid en het WK voetbal voor clubs is de afgelopen jaren een goede combinatie gebleken. Zo won de Spaanse topclub de afgelopen vier jaar al drie keer het toernooi (2014, 2016 en 2017). Vorig jaar versloeg Real in de finale het Braziliaanse Grêmio met 1-0.

Ajax mag supporters meenemen naar Madrid

Supporters van Ajax zijn welkom bij de uitwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid. De Tuchtcommissie van de UEFA heeft de behandeling en uitspraak in de zaak rond het groepsduel tussen AEK Athene en Ajax uitgesteld tot zeker eind februari. De UEFA onderzoekt of fans van de Amsterdamse club zich bij die wedstrijd hebben misdragen. Ajax heeft al een voorwaardelijke straf (uitwedstrijd zonder publiek) en de kans bestaat dat dit wordt omgezet in een definitieve straf.

Door het uitstel is de mogelijke straf “in ieder geval niet van toepassing op de achtste finales”, meldde Ajax vlak voor de loting in Nyon. Even later kwam titelverdediger en recordwinnaar Real uit de trommel.

Fans van de Griekse club gooiden op 27 november herhaaldelijk zwaar vuurwerk en voorwerpen in het bezoekersvak met 1.200 Ajax-supporters. De aanwezige mobiele eenheid greep nauwelijks in. Voor AEK dreigen zware sancties, maar de UEFA wil ook bepalen of Ajax een straf verdient omdat supporters vuurwerk hebben teruggegooid. Ajax kan nog tegen een mogelijke straf van de UEFA in beroep gaan.

Ron Jans (ex-Standard) na dit seizoen weg bij FC Groningen

Ron Jans stopt na dit seizoen als manager technische zaken bij de Nederlandse eersteklasser FC Groningen. Hij heeft bij de directie van de club aangegeven zijn op 30 juni 2019 aflopende contract niet te verlengen.

De zestigjarige Jans volgde in de zomer van 2017 Peter Jeltema op als technisch manager. “Ik ben er in anderhalf jaar tijd achter gekomen dat ik meer een ‘stuurder’ dan een bestuurder ben. Voor mezelf heb ik er alles aan gedaan om een goede technisch manager te zijn voor de club en dat zal ik ook blijven doen. Maar uiteindelijk voelde ik me niet meer senang genoeg in deze baan. En ik had ook gehoopt meer positiefs te bereiken.” In 2012 was Jans kortstondig en met weinig succes aan de slag als hoofdtrainer bij Standard Luik.

De Ligt voetbaltalent van het jaar

De Nederlander Matthijs de Ligt heeft de Golden Boy Award in de wacht gesleept. Daarmee eert de Italiaanse sportkrant Tuttosport het voetbaltalent van het jaar. De verdediger van Ajax is de opvolger van Kylian Mbappé, de Franse aanvaller van Paris Saint-Germain die met zijn land de wereldtitel veroverde.

Voor de verkiezing brengen voetbaljournalisten van toonaangevende media hun stem uit. De negentienjarige De Ligt heeft één Nederlandse voorganger. Rafael van der Vaart, destijds ook Ajacied, won de prijs in 2003.

Om in aanmerking te komen moet een voetballer jonger zijn dan 21 jaar. De andere drie kanshebbers waren Patrick Cutrone (AC Milan), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Vinicius Junior (Real Madrid) en nog een andere Nederlander: Patrick Kluivert (AS Roma). Op een lijst van veertig genomineerden prijkte deze herfst nog Moussa Djenepo, de Malinese aanvaller van Standard. Daarmee was hij de enige speler uit de Jupiler Pro League die de shortlist haalde. De voorbije drie jaar werd Youri Tielemans telkens genomineerd. In de jaren daaraan voorafgaande waren er ook nominaties voor onder meer Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Zakaria Bakkali, Adnan Januzaj, Divock Origi en Jason Denayer.

Tuttosport gazetesinin düzenlediği 21 yaş altı isimlere verilen "Altın Çocuk (Golden Boy)" ödülünün bu seneki sahibi Ajax'tan Matthias De Ligt oldu. pic.twitter.com/Fz7dkXADoY Ajansspor(@ ajansspor) link

Origi mag andere oorden opzoeken

Liverpool zet Divock Origi (24) in januari in de etalage. De club is bereid mee te werken aan een definitieve transfer. Origi ligt nog anderhalf jaar onder contract op Anfield, maar heeft er geen toekomst meer. De speler zelf wil ook graag andere lucht opsnuiven. Hij zou graag meer aan spelen toekomen. Origi scoorde veertien dagen geleden een belangrijk doelpunt tegen Everton, maar dat veranderde weinig aan zijn status. Hij werd beloond met een basisplaats, maar na de drukke kerstperiode zal hij wellicht weer vrede moeten nemen met een plaatsje op de bank of in de tribune. Wolverhampton toont net als vorige zomer interesse, maar Origi mikt hoger. De promovendus wilde toen een slordige 21 miljoen betalen. Ondanks mindere seizoenen ligt hij nog altijd goed in de markt. (KTH)