FT buitenland. De Ligt kroont zich tot Golden Boy 2018 - Origi mag andere oorden opzoeken De voetbalredactie

17 december 2018

09u03

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 0

De Ligt voetbaltalent van het jaar

De Nederlander Matthijs de Ligt heeft de Golden Boy Award in de wacht gesleept. Daarmee eert de Italiaanse sportkrant Tuttosport het voetbaltalent van het jaar. De verdediger van Ajax is de opvolger van Kylian Mbappé, de Franse aanvaller van Paris Saint-Germain die met zijn land de wereldtitel veroverde.

Voor de verkiezing brengen voetbaljournalisten van toonaangevende media hun stem uit. De negentienjarige De Ligt heeft één Nederlandse voorganger. Rafael van der Vaart, destijds ook Ajacied, won de prijs in 2003.

Om in aanmerking te komen moet een voetballer jonger zijn dan 21 jaar. De andere drie kanshebbers waren Patrick Cutrone (AC Milan), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Vinicius Junior (Real Madrid) en nog een andere Nederlander: Patrick Kluivert (AS Roma). Op een lijst van veertig genomineerden prijkte deze herfst nog Moussa Djenepo, de Malinese aanvaller van Standard. Daarmee was hij de enige speler uit de Jupiler Pro League die de shortlist haalde. De voorbije drie jaar werd Youri Tielemans telkens genomineerd. In de jaren daaraan voorafgaande waren er ook nominaties voor onder meer Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Zakaria Bakkali, Adnan Januzaj, Divock Origi en Jason Denayer.

Tuttosport gazetesinin düzenlediği 21 yaş altı isimlere verilen "Altın Çocuk (Golden Boy)" ödülünün bu seneki sahibi Ajax'tan Matthias De Ligt oldu. pic.twitter.com/Fz7dkXADoY Ajansspor(@ ajansspor) link

Origi mag andere oorden opzoeken

Liverpool zet Divock Origi (24) in januari in de etalage. De club is bereid mee te werken aan een definitieve transfer. Origi ligt nog anderhalf jaar onder contract op Anfield, maar heeft er geen toekomst meer. De speler zelf wil ook graag andere lucht opsnuiven. Hij zou graag meer aan spelen toekomen. Origi scoorde veertien dagen geleden een belangrijk doelpunt tegen Everton, maar dat veranderde weinig aan zijn status. Hij werd beloond met een basisplaats, maar na de drukke kerstperiode zal hij wellicht weer vrede moeten nemen met een plaatsje op de bank of in de tribune. Wolverhampton toont net als vorige zomer interesse, maar Origi mikt hoger. De promovendus wilde toen een slordige 21 miljoen betalen. Ondanks mindere seizoenen ligt hij nog altijd goed in de markt. (KTH)