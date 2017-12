FT buitenland: De heerlijke goal van Coutinho die Liverpool op weg zette - Jordan Lukaku plaatst zich voor halve finales Coppa Italia Redactie

Jordan Lukaku plaatst zich met Lazio voor halve finales Coppa Italia

Lazio Rome heeft zich vanavond geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. De Romeinen kegelden in de kwartfinales Fiorentina uit de Italiaanse bekercompetitie na een zuinige 1-0 overwinning.

Lazio had in het eigen Stadio Olimpico genoeg aan een vroege treffer van aanvoerder Senad Lulic, die zijn verdediger op het verkeerde been zette en vervolgens afwerkte met een lage schuiver. De assist kwam op naam van oude bekende Sergej Milinkovic-Savic. Rode Duivel Jordan Lukaku startte op de bank en kwam op het uur tussen de lijnen. Lazio was de hele partij baas. Bij een zeldzame tegenprik van Fiorentina redde doelman Thomas Strakosha de meubelen.

In de halve finales nemen Lukaku en co. het op tegen de winnaar van de Milanese derby tussen AC Milan en Internazionale, die morgenavond op het programma staat. Volgende week wordt in de kwartfinales nog een stadsduel afgewerkt tussen Juventus en Torino. Napoli en Atalanta strijden onderling voor het laatste plekje in de halve finales.

Mourinho: "City koopt vleugelverdedigers voor de prijs van aanvallers"

Volgens de Portugese trainer geeft United niet voldoende geld uit om de titelstrijd met stadsrivaal Manchester City aan te kunnen gaan. "Het is niet genoeg. De bedragen die de grote clubs uitgeven zijn van een andere orde", zei Mourinho op zijn persbabbel. Nochtans investeerde United sinds de komst van 'The Special One' in de zomer van 2016 al 320 miljoen in nieuwe spelers. "De clubs met historische naam en faam worden omwille van hun glorierijke geschiedenis gestraft op de transfermarkt. Er is nog een wezenlijk verschil tussen de grote clubs en de beste clubs", verklaarde Mourinho. "Manchester City bijvoorbeeld koopt vleugelverdedigers voor de prijs van aanvallers."

Daarmee verwees de Portugees naar de hoge bedragen die de Citizens op tafel legden voor Benjamin Mendy en Kyle Walker, die elk zo'n 57 miljoen euro gekost zouden hebben. Na 20 speeldagen moet Manchester United al twaalf punten goedmaken op stadsgenoot City. De soevereine leider heeft woensdag nog een match tegen Newcastle United te goed en kan de kloof dan vergroten tot vijftien punten.

AFP

Liverpool viert 200e partij van Mignolet en Coutinho met ruime zege tegen Swansea

Liverpool heeft in de Engelse Premier League een eenvoudige overwinning geboekt tegen Swansea. De Reds wonnen op Boxing Day met 5-0 tegen de noodlijdende rode lantaarn. Simon Mignolet vierde zijn 200ste wedstrijd in doel van Liverpool met een 66ste clean sheet, zijn zevende van het seizoen.

Met Philippe Coutinho stond er nog een feestvarken op het veld. De Braziliaan verzamelde net als Mignolet zijn 200ste cap en luisterde die prestatie op met het openingsdoelpunt. Met een heerlijke uithaal opende Coutiho al na 5 minuten de score. Na de pauze dreven Roberto Firmino (52. en 66.), Trent Alexander-Arnold (65.) en Alex Oxlade-Chamberlain (83.) de score verder op. Liverpool klimt in de stand naar de vierde plaats, Swansea geraakt maar niet weg van de laatste stek.

In de Championship boekte Fulham, met Denis Odoi aan de aftrap, een 2-4 overwinning op het veld van Cardiff. Oude bekende Neeskens Kebano maakte bij de bezoekers de slotminuten vol. Cardiff verliest kostbare punten in de titelrace en is derde, op acht punten van Wolverhampton. Fulham bezet na 24 speeldagen de elfde plaats.

Ho ho hoooo Coutinhoooo! 😱☄ @Phil_Coutinho pic.twitter.com/KkxwEOoQCX Play Sports(@ playsports) link

Kanté verkozen tot Frans voetballer van het jaar

N'Golo Kanté mag zich de beste Franse voetballer van 2017 noemen. De middenvelder van Chelsea volgt Antoine Griezmann op, die vorig jaar werd uitgeroepen tot de beste speler uit Frankrijk. Het Franse voetbaltijdschrift France Football organiseert deze verkiezing al sinds 1959.

De jury bestaat uit oud-winnaars van de prijs en de hoofdredacteur van France Football. Zij kozen dit jaar voor Kanté, de noeste werker op het middenveld bij Chelsea. De 26-jarige Fransman pakte met zijn club afgelopen seizoen de Engelse titel. Chelsea betaalde vorig jaar zo'n 40 miljoen euro om Kanté over te nemen van Leicester City, dat in het seizoen 2015-2016 de hele voetbalwereld had verbaasd door kampioen van Engeland te worden.

AFP N'Golo Kanté.

Dedryck Boyata laat zich met Celtic niet verrassen door Dundee

Celtic heeft op de 21e speeldag van de Schotse Premiership de volle buit gepakt. Het team uit Glasgow won bij staartploeg Dundee met 0-2.

Forrest (8.) tekende voor de vroege 0-1, en toen Griffiths (43.) even voor halfweg de score verdubbelde, was de partij gespeeld. Dedryck Boyata speelde bij Celtic de hele partij. Celtic voert de stand in Schotland aan met vijftig punten. Eerste achtervolger Aberdeen telt er al elf minder.

Photo News

Gattuso: "Bekerderby tegen Inter is als WK-finale"

Gennaro Gattuso is bepaald nog niet verwend door AC Milan sinds zijn aanstelling als hoofdcoach. De voormalige middenvelder, nu een maand in dienst, verloor de laatste twee competitieduels. Woensdag wacht in de kwartfinale van de Italiaanse beker de derby tegen Inter. "Voor ons is het alsof we de WK-finale spelen. Dit kan ons seizoen volledig veranderen", zei Gattuso een dag voor de derby in San Siro.

Gattuso begon met een pijnlijk gelijkspel tegen Benevento, dat daarmee het eerste punt van het seizoen veroverde. Daarna volgden één overwinning in de competitie, een nederlaag zonder gevolgen in de Europa League en winst in de beker. Maar de laatste weken is het weer mis met de ploeg, waarin afgelopen zomer miljoenen werden gepompt. Gattuso: "Deze derby is van groot belang. We spelen thuis en willen het enthousiasme terugbrengen bij de fans. We zijn hen iets verschuldigd."

Getty Images

Mourinho hekelt "kinderachtige beslissingen" van zijn spelers

Als het slecht gaat, wakkert José Mourinho doorgaans het vuur nog aan. Trainer die brandjes bestrijdt met vuurwerk. Na het verrassende puntenverlies in de slotseconden tegen Leicester (2-2) wees Mourinho in de richting van zijn spelers: "Sommige spelers maken kinderachtige beslissingen. Sommigen leren het nooit." Het ging om de missers van Rashford en co., het ging erom dat ze zijn defensieve instructies, na de lichte blessure bij Smalling, niet opvolgden. Hij acht zijn groep niet rijp om zelf zaken bij te sturen. Tot Mourinho's grote ergernis. Romelu Lukaku kon hij zaterdag niets verwijten. Hij zonderde drie ploegmaats alleen voor doel af. Martial, Lingard en Mkhitaryan misten. Rashford vergat hem in het slot bij een scherpe counter aan te spelen. Nog zo'n verkeerde beslissing. De irritatie liep op tijdens de persconferentie.

De titelstrijd in Engeland is helemaal beslecht. City staat 12 punten los op United, dat het net zoals in de League Cup tegen Bristol in blessuretijd weggaf. Mourinho is overigens niet gelukkig meer bij Man United. Het gebrek aan sportieve kennis binnen het bestuur zit hem erg hoog. Door keet te schoppen zoekt hij een uitweg. Gesprekken over een nieuw contract zitten in het vriesvak en hij lonkt naar PSG.

Action Images via Reuters José Mourinho

Mutko tijdelijk geen voorzitter van Russische voetbalbond

De Russische vicepremier Vitaly Mutko zal zes maanden lang geen voorzitter zijn van de Russische voetbalbond RFS. Dat heeft het lokale nieuwsagentschap TASS vandaag gemeld, op basis van bronnen binnen de bond. Mutko blijft voorlopig wel aan het hoofd staan van het organisatiecomité van het WK voetbal in Rusland (14 juni - 15 juli 2018).

Mutko is volgens het rapport McLaren één van de verantwoordelijken voor het staatsgeleide dopingsysteem in Rusland tussen 2011 en 2015. Hij werd hiervoor begin deze maand door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) levenslang verbannen van de Olympische Spelen, maar de FIFA hield hem ondanks aanhoudende kritiek vooralsnog buiten schot. Toch nam de druk op de Wereldvoetbalbond toe. Door nu zelf een stap terug te zetten zou Mutko de druk op de FIFA willen verminderen.

Alexander Alajew, momenteel secretaris-generaal bij de Russische voetbalbond, zal de taken van Mutko voorlopig overnemen.

AFP Russian Deputy Prime Minister Vitaly Mutko attends the opening of a FAN ID for the 2018 FIFA World Cup Russia distribution centre in Moscow on December 7, 2017. / AFP PHOTO / Mladen ANTONOV

Dick Advocaat nieuwe trainer Sparta Rotterdam

Sparta Rotterdam heeft een akkoord bereikt met Dick Advocaat om na de winterstop de functie van hoofdtrainer op zich te nemen. De 70-jarige Nederlander volgt de onlangs ontslagen Alex Pastoor op. Die werd op 17 december aan de deur gezet na het 0-7-verlies tegen Feyenoord. De ex-speler van Harelbeke trainde Sparta sinds begin 2015.

Dick Advocaat zat zonder job sinds hij vorige maand (voor de derde keer) stopte als bondscoach van Oranje, waarmee hij naast het WK greep. In 2009-2010 was hij een aantal maanden aan de slag als trainer van de Rode Duivels. 'De kleine generaal' krijgt bij Sparta als assistenten Fred Grim en Cor Pot naast zich. De verbintenissen van de drie lopen tot het einde van het seizoen.

Sparta Rotterdam, met de Belgen Alex Craninx, Ryan Sanusi en Loris Brogno in de kern, verloor gisteren met 4-0 van Groningen en staat na achttien speeldagen laatste in de Eredivisie.

EPA

Ajax wil Erik ten Hag na feestdagen voorstellen als nieuwe coach

Ajax hoopt Erik ten Hag na de feestdagen als nieuwe hoofdtrainer te presenteren. Marc Overmars, directeur voetbalzaken van de Amsterdamse club, wil met FC Utrecht snel een akkoord over een afkoopsom voor de coach bereiken.

De 47-jarige Ten Hag moet de opvolger worden van Marcel Keizer, die donderdag na nog geen half jaar werd ontslagen. De Tukker kijkt uit naar een nieuwe uitdaging. "Wie zou dat niet willen", reageerde de trainer. "Erik ten Hag zou dat ook een geweldige uitdaging vinden. Ajax is een aansprekende club, de meest fascinerende club in Nederland. Natuurlijk wil je daar heen."

Keizer moest volgens algemeen directeur Edwin van der Sar wijken omdat de leiding bij Ajax niet het vertrouwen meer had dat hij de club naar het gevraagde niveau zou brengen. De nummer twee van de Eredivisie werd dit seizoen uitgeschakeld in de voorronden van de Champions League en Europa League en verloor woensdag van FC Twente in de KNVB-beker.

Niet alleen Keizer draagt verantwoordelijkheid voor de tegenvallende eerste helft van het seizoen van Ajax. Zo heeft Overmars ook onvoldoende gereageerd op het vertrek van dragende spelers als Davinson Sánchez, Davy Klaassen en Bertrand Traoré. Hij hoopt de selectie in de winterstop verder te versterken. Veel spelers van Ajax zijn ook nog steeds erg aangeslagen over het drama rond Abdelhak Nouri, die in de voorbereiding van het seizoen een hartstilstand kreeg en nooit meer zal voetballen.

Voor veel voetballers van Ajax kwam het ontslag van Keizer als een verrassing. Zij waren graag met de coach verder gegaan. "Hij verraste me en ik schrok er ook wel een beetje van", bekende aanvoerder Joël Veltman. "Ik was eigenlijk zo verrast toen Van der Sar mij belde dat ik na het gesprek nog vragen had. Ja, die ga ik ook nog wel stellen. Maar het is niet zo dat zij dan nog van hun besluit terugkomen. Natuurlijk hebben we dit seizoen meer dieptepunten dan hoogtepunten beleefd. Maar dat had ook oorzaken. Ik denk dat Marcel hier in een paar maanden meer heeft meegemaakt dan sommige trainers in vijf jaar."

Bij FC Utrecht is Jean-Paul de Jong de topkandidaat om Ten Hag te vervangen. Hij is nu assistent-trainer van het eerste elftal de club uit de Domstad.

ANP Pro Shots

ANP Pro Shots