FT buitenland. De Bruyne, Hazard en Courtois genomineerd voor Ballon d'Or - Klopp: "Nations League is meest zinloze competitie ter wereld"

De Bruyne, Hazard en Courtois genomineerd voor Ballon d'Or - Klopp: "Nations League is meest zinloze competitie ter wereld"

08 oktober 2018

Courtois, De Bruyne en Hazard genomineerd voor Ballon d'Or

Rode Duivels Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Eden Hazard maken kans op de Gouden Bal 2018. Dat maakte het organiserende magazine France Football bekend.

Het Franse vakblad geeft vandaag met mondjesmaat (en in alfabetische volgorde) de namen van de dertig genomineerden vrij. Het eerste rijtje met vijf bestond uit Sergio Agüero, Alisson Becker, Gareth Bale, Karim Benzema en Edinson Cavani. Bij het volgende vijftal hoorden Rode Duivels Courtois en De Bruyne, net als Cristiano Ronaldo, Roberto Firmino en Diego Godin. Daarna volgde een selectie van vijf met naast Hazard ook Antoine Griezmann, Isco, Harry Kane en N'Golo Kanté.

De winnaar van de Ballon d'Or, 's werelds meest prestigieuze individuele voetbalprijs, wordt op 3 december bekendgemaakt. Voor het eerst zal ook een Gouden Bal voor vrouwen worden toegekend. De gloednieuwe Kopa Trofee bekroont dan weer de beste jonge speler. Bij de vrouwen zijn er vijftien genomineerden, bij de U21 tien. Ook hun namen worden in de loop van de dag vrijgegeven.

Vorig jaar stonden met De Bruyne, Hazard en Dries Mertens drie Belgen op de shortlist van de Ballon d'Or. Ronaldo volgde zichzelf op als winnaar voor Lionel Messi en Neymar. De winnaar wordt gekozen door een internationale jury van voetbaljournalisten.

Jürgen Klopp: "Nations League is meest zinloze competitie"

De internationals zwermen weer uit en de competities worden even 'on hold' gezet. Tot frustratie van sommige clubtrainers. Zoals Jürgen Klopp. Na het scoreloos gelijkspel tegen Manchester City uitte de coach van Liverpool zijn ongenoegen over het nieuwe competitieformat: de Nations League. "Nu gaan de spelers weg om te voetballen in de Nations League, wat de meest zinloze competitie ter wereld is. We moeten beginnen denken aan de spelers. Je moet de bondscoach van elk land opbellen en zeggen of hij spelers aan de kant kan laten terwijl die zegt dat hij ook onder druk staat", hekelde Klopp vooral de snelle opeenvolging van wedstrijden.

Portugal moet Guedes missen tegen Polen en Schotland

Aanvaller Gonçalo Guedes (Valencia) zal komende week niet in actie kunnen komen in de interlands van Portugal bij Polen (donderdag, Nations League) en Schotland (volgende week dinsdag, vriendschappelijk). Dat maakte de Portugese voetbalbond (FPF) vandaag bekend. Hij wordt in de selectie vervangen door Rafa (Benfica).

De 21-jarige Guedes, ploegmaat van Michy Batshuayi bij Valencia, is "fysiek niet in staat" te spelen, klinkt het. Om welke blessure het gaat, werd niet bekendgemaakt.

Portugal moet het tegen Polen en Schotland ook al zonder haar kapitein en sterspeler Cristiano Ronaldo doen. 'CR7' besliste de komende vier interlands verstek te laten gaan om zich te focussen op de verdediging tegen de verkrachtingsbeschuldigingen aan zijn adres.

Kai Havertz en Antonio Rüdiger haken af bij Mannschaft, Emre Can vervoegt selectie

Kai Havertz (Bayer Leverkusen) en Antonio Rüdiger (Chelsea) moeten geblesseerd afhaken voor de duels van Duitsland in de Nations League tegen Nederland (13 oktober in Amsterdam) en wereldkampioen Frankrijk (16 oktober in Parijs). Bondscoach Joachim Löw riep Emre Can (Juventus) vandaag op als vervanger.

Havertz en Rüdiger volgen het voorbeeld van Marco Reus (Borussia Dortmund), die gisteren forfait gaf door een knieblessure.

De 19-jarige Havertz debuteerde vorige maand bij de nationale ploeg in het oefenduel tegen Peru (2-1). De aanvallende middenvelder viel toen in de slotfase in. Enkele dagen eerder bleef hij op de bank in het Nations Leagueduel tegen Frankrijk (0-0).

Rüdiger, een 25-jarige verdediger, heeft al 27 caps achter zijn naam. De teller van middenvelder Emre Can (24), die deze zomer Liverpool verliet, staat op twintig interlands.

Payet vervangt geblesseerde Fekir bij wereldkampioen Frankrijk

Dimitri Payet (Marseille) neemt in de selectie van Frankrijk de plaats in van Nabil Fekir (Lyon). De aanvallende middenvelder/spits van l'OL sukkelt met een blessure aan de linkerenkel, zo laat de Franse voetbalbond weten.

Fekir blesseerde zich gisteravond op het veld van PSG, waar Lyon een 5-0 forfaitscore kreeg aangesmeerd.

Wereldkampioen Frankrijk speelt de komende dagen vriendschappelijk tegen IJsland (donderdag) en in de Nations League tegen Duitsland (volgende week dinsdag).

Davy Pröpper speelt niet tegen Rode Duivels

De Rode Duivels zullen Davy Pröpper volgende week dinsdag (16 oktober) niet tegenkomen in het oefenduel in het Koning Boudewijnstadion. De 27-jarige middenvelder van Brighton & Hove Albion kampt met een voetblessure en meldde zich vandaag af bij bondscoach Ronald Koeman. Die besloot geen vervanger op te roepen, waardoor zijn selectie nu uit 24 spelers bestaat, bij wie debutant Arnaut Danjuma (Club Brugge).

Pröpper (dertien caps, drie goals) mist ook de tweede groepswedstrijd van Nederland in de Nations League, zaterdag (13 oktober) in Amsterdam tegen Duitsland.

Nederland verloor op 9 september zijn eerste partij van de Nations League in Frankrijk. Op bezoek bij de wereldkampioen werd het 2-1. Pröpper speelde de hele match in het Stade de France.