FT buitenland: De Bruyne alwéér genomineerd voor 'Speler van de Maand' - Nainggolan uit selectie AS Roma geweerd De voetbalredactie

17u45

Bron: Belga/Eigen berichtgeving 0 REUTERS Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Samuel Bastien geraakt met Chievo niet voorbij Udinese

Het duel tussen Chievo en Udinese op de twintigste speeldag van de Italiaanse Serie A heeft geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd eindigde op 1-1.

Radovanovic (9.) zette Chievo vroeg op rozen, maar via een eigen doelpunt van Tomovic (41.) kwam Udinese nog voor halfweg op gelijke hoogte. Bij de thuisploeg maakte Samuel Bastien de negentig minuten vol.

Chievo staat in de stand op de dertiende plaats met 22 punten. Udinese staat wat hoger op nummer zeven met 28 punten.

Finisce qui. @ACChievoVerona e @Udinese_1896 pareggiano 1⃣-1⃣. Comunque un buon punto anche per la prestazione messa in campo dai ragazzi contro una delle formazioni più in forma del momento. Peccato l'autogol ma 👏👏👏 ai gialloblù! #ChievoUdinese #ForzaChievo 💛💙💪 pic.twitter.com/BptAhEcYBc A.C. ChievoVerona(@ ACChievoVerona) link

Rode Ster moet match zonder publiek spelen na wangedrag fans

Rode Ster Belgrado moet haar thuiswedstrijd tegen CSKA Moskou in de zestiende finales van de Europa League zonder publiek spelen. De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA straft de Servische club hiermee voor het wangedrag van de fans tijdens de uitwedstrijd eind november in de groepsfase tegen BATE Borisov. De Servische supporters die naar Wit-Rusland waren gereisd, lieten zich met spandoeken en gezang lovend uit over Ratko Mladic, de voormalige legercommondant die in november vanwege genocide en oorlogsmisdaden tot levenslang werd veroordeeld. De UEFA nam de zaak hoog op. Volgens de Europese bond hebben de fans van Rode Ster zich schuldig gemaakt aan racistisch en discriminerend gedrag.

De club uit Belgrado moet niet alleen een thuiswedstrijd zonder publiek spelen, maar ook een boete van 50.000 euro betalen. Rode Ster overweegt in beroep te gaan. De club heeft al 28.000 kaartjes verkocht voor de thuiswedstrijd op 13 februari tegen CSKA Moskou. Een andere Servische club, Partizan Belgrado, moet 30.000 euro betalen omdat fans vuurwerk afstaken en het veld op kwamen in de thuiswedstrijd tegen Young Boys.

Photo News

De Bruyne 'Speler van de Maand' december in Premier League?

Kevin De Bruyne is voor de vierde opeenvolgende keer genomineerd voor 'Speler van de Maand' in de Premier League. De draaischijf op het middenveld van Manchester City rijgt de glansprestaties aan mekaar dit seizoen. Ook ploegmakker Otamendi is één van de zes genomineerden. Verder maken ook Coutinho (Liverpool), Salah (Liverpool), Kane (Tottenham) en Pickford (Everton) kans op de prijs.

Action Images via Reuters

FA schorst Arsène Wenger voor drie wedstrijden

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Arsenal-coach Arsène Wenger een schorsing van drie speeldagen opgelegd. De Fransman beledigde op oudejaarsavond scheidsrechter Mike Dean in de competitiewedstrijd bij West Bromwich Albion (1-1). Wenger krijgt ook een boete van 40.000 pond (zo'n 45.000 euro).

De FA spreekt in haar beslissing over wangedrag van Wenger in de kleedkamer van de wedstrijdofficials na de wedstrijd bij West Bromwich. "Zijn taalgebruik was beledigend, onbeleefd en trok de integriteit van de scheidsrechter in twijfel", klinkt het.

De woede van Wenger kwam voort uit een vermeende handsbal van Arsenal-verdediger Calum Chambers, die WBA in de 89e minuut een strafschop opleverde. Jay Rodriguez faalde niet vanaf elf meter en bezorgde de thuisploeg in het slot zo alsnog een punt. De 68-jarige Wenger mist zo de partijen van de Gunners bij Nottingham Forest voor de FA Cup (zondag), bij Chelsea voor de League Cup (woensdag 14 januari) en de competitiewedstrijd bij Bournemouth (zondag 14 januari).

Arsenal staat na 22 speeldagen op de zesde plaats in de Premier League, met 39 punten.

Photo News

Nainggolan uit Romeinse selectie geweerd voor duel tegen Atalanta

Radja Nainggolan is niet opgenomen in de kern van AS Roma voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Atalanta. Dat heeft coach Eusebio Di Francesco vrijdag op een persconferentie bevestigd. De sanctie komt er nadat er afgelopen week een filmpje opdook van de Rode Duivel tijdens een wild nieuwjaarsfeest.

"Radja is niet opgeroepen voor de partij tegen Atalanta", verklaarde Di Francesco bij het begin van de persconferentie. "Voor wie fouten maakt zijn er gevolgen. Deze beslissing is in lijn met de gedragscode van de club. Ik sta achter de beslissing en de speler heeft ze aanvaard."

In het filmpje, dat door Italiaanse media gepubliceerd werd en al snel viraal ging, was een rokende, drinkende en vloekende Nainggolan te zien en te horen. Het leverde een storm aan reacties op, uiteindelijk kwam de Ninja wel tot inkeer en bood hij zijn excuses aan. Donderdag meldden Italiaanse media nog dat Nainggolan voor het voorval een boete van meer dan 100.000 euro van Roma kreeg.

Roma staat na twintig speeldagen op de vierde plaats in de Serie A met 39 punten, negen minder dan leider Napoli. Atalanta is negende. Het team van Timothy Castagne heeft 27 punten op de teller.

Photo News

Gelijke bonussen voor mannelijke en vrouwelijke voetballers in IJsland

Mannelijke en vrouwelijke voetbalinternationals in IJsland zullen voortaan dezelfde bonussen ontvangen voor goede prestaties in kwalificatiewedstrijden voor grote toernooien. Dat heeft de IJslandse voetbalbond KSI bekendgemaakt.

De dagvergoedingen voor de mannelijke en vrouwelijke internationals waren al gelijk, maar nu voert de KSI dus ook een gelijk bonussysteem in. Voor de nationale vrouwenploeg betekent dat een fikse opslag. De bond spreekt van "een progressieve stap". Om welke bedragen het gaat, is niet bekend.

De IJslandse vrouwen haalden in 2009 voor het eerst het Europees Kampioenschap en kwalificeerden zich vervolgens ook in 2013 en 2017. De mannenploeg haalde pas voor het eerst een EK in 2016, waar de ploeg verraste door de kwartfinale te bereiken. Ook op het WK in Rusland dit jaar tekenen de IJslandse mannen present.

IJsland is een voorloper als het op gendergelijkheid aankomt. Zo is het er sinds 1 januari wettelijk verplicht om mannen en vrouwen in dezelfde functie evenveel te betalen. Het land was daarmee het eerste ter wereld om het principe van gelijk loon voor gelijk werk wettelijk te verankeren. Op inbreuken staan boetes.

AFP