FT buitenland: De Bock debuteert bij Leeds - Hazard toont meteen na twee goals ook klasse naast het veld De voetbalredactie

20 januari 2018

22u57 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Montpellier wint op de valreep

Montpellier heeft op de 22ste speeldag in de Franse Ligue 1 op de valreep de drie punten thuisgehouden. De ploeg van Isaac Mbenza, die op het uur inviel, won met 2-1 van Toulouse.

Met een geweldige uithaal vanop zo'n 30 meter zette de in Vilvoorde geboren Gianelli Imbula (30.) de bezoekers op voorsprong. Op slag van rust pakte Max Gradel een rechtstreekse rode kaart. Uit de vrije trap die daaruit volgde scoorde Junior Sambia (43.) de gelijkmaker, zijn schot week zwaar af. Hoewel de partij op een gelijkspel leek af te stevenen, zorgde Giovanni Sio (90.+6) diep in de blessuretijd voor de winnende treffer. Montpellier rukt in de stand op naar plek zes, Toulouse blijft voorlaatste.

De Bock debuteert bij Leeds

Laurens De Bock heeft in het Engelse Championship zijn debuut gemaakt bij Leeds United. "The Peacocks" verloren voor eigen publiek wel met 3-4 van Millwall en lieten zo de kans liggen om de top zes binnen te komen. Leeds speelde na rood voor Cooper bijna een uur met tien. De Bock, die Club Brugge verliet, speelde bij zijn debuut een verdienstelijke partij. Hij maakte de partij vol. Nog op de 28ste speeldag in de Championship won Dennis Odoi met 6-0 tegen rode lantaarn Burton. Fulham bezet de zevende plek.

In de Nederlandse Eredivisie leed coach Stijn Vreven met NAC Breda zijn elfde competitienederlaag van het seizoen. Breda ging zonder de geblesseerden Olivier Rommens, Robbie Haemhouts en Chiro N'Toko met 1-0 onderuit bij PEC Zwolle. Huurling Lucas Schoofs en Arno Verschueren bleven beiden op de bank. Vreven en co verkeren op plaats veertien in degradatiegevaar.

FULL TIME | The referee brings the game to a close, and Millwall win 4-3 pic.twitter.com/IHti3UNvI2 Leeds United(@ LUFC) link

Atlético deelt de punten met Girona, Boyata scoort voor Celtic

Atlético Madrid is er op de twintigste speeldag in de Spaanse Primera Division niet in geslaagd te winnen van Girona. Het bleef 1-1 in het Wanda Metropolitanostadion. Yannick Carrasco maakte voor het eerst sinds 26 augustus 2017 nog eens een competitiewedstrijd vol.

Via Antoine Griezmann, die dan toch niet naar Barcelona gaat, opende Atletico de score. De Franse aanvaller rondde na goed terugkoppen van Diego Costa een puike aanval met een volley af. Portu (73.) bezorgde Girona alsnog een punt. Atletico werkte het leer niet goed weg, de Catalanen profiteerden optimaal. De Madrilenen morsen opnieuw met dure punten, waardoor Barcelona zondag zijn voorsprong op eerste achtervolger Atletico kan vergroten tot 11 eenheden.

In de Franse Ligue 1 verloor Nantes voor eigen publiek met 0-1 tegen Bordeaux. Nicolas De Preville (26.) maakte het verschil voor de ploeg van oude bekenden Souahilo Meïté en Lukas Lerager, beiden ex-Zulte Waregem. Bij Nantes werd Yassine El Ghanassy op het uur ingebracht, maar ook hij kon het tij niet keren. Nantes blijft vijfde, Bordeaux bezet de elfde plaats.

In Schotland heeft Celtic Glasgow zich na een 5-0 overwinning tegen Brechin, de rode lantaarn in het Championship, geplaatst voor de achtste finales van de Schotse FA Cup. Dedryck Boyata voetbalde een uur mee bij Celtic en kopte in de 56e minuut de 4-0 tegen de netten.

Tortul Lumanza kende bij Osmanlispor zijn debuut in de Turkse voetbalcompetitie. De Belgische middenvelder maakte in de thuiswedstrijd tegen Malatyaspor het slotkwartier vol. De partij van de achttiende speeldag eindigde op 0-0. Murat Akin, die 88 minuten kreeg, verloor met rode lantaarn Karabuk van Genclerbirligi (0-2), dat daardoor van de voorlaatste naar de vijftiende plaats springt. Osmanlispor is veertiende.

Thorgan Hazard loodst Mönchengladbach voorbij Augsburg

Borussia Mönchengladbach heeft op de negentiende speeldag in de Duitse Bundesliga zijn thuiswedstrijd tegen Augsburg met 2-0 gewonnen. Een glansrol was weggelegd voor Thorgan Hazard, die met een assist en een doelpunt beslissend was.

De thuisploeg klom na tien minuten op voorsprong. Matthias Ginter verlengde een hoekschop van Hazard via de binnenkant van de paal in doel. Borussia domineerde de partij, maar pas in de slotminuut kon Hazard de drie punten veilig stellen. De Rode Duivel begon vanop eigen helft aan een rush en schoof het leer uiteindelijk in het hoekje. Gladbach deelt voorlopig de tweede plaats met Leipzig en Bayer Leverkusen. Het drietal verzamelde 31 punten, dat zijn er 13 minder dan de autoritaire leider Bayern München. Augsburg is achtste.

Wolfsburg leed een 1-3 thuisnederlaag tegen Eintracht Frankfurt. Koen Casteels liet zich in de eerste helft twee keer verschalken. Sébastien Haller (18.) en Timothy Chandler (22.) knalden van dichtbij onhoudbaar binnen. Maximilian Arnold (67.) bracht Wolfsburg terug in de wedstrijd. Landry Dimata, die voor het eerst sinds 22 oktober nog eens een basisplaats kreeg, liet de thuisploeg echter in de steek. De belofte-international pakte een minuut na de aansluitingstreffer zijn tweede gele kaart. Met tien veldspelers slaagde Wolfsburg, met ook nog Divock Origi op het veld, er niet de score in evenwicht te brengen. Luka Jovic (85.) klaarde de klus voor Frankfurt, dat oprukt naar de zevende stek. Wolfsburg is dertiende.

Hazard geeft shirt aan jonge kerel

Mooi gebaar van Eden Hazard na Brighton - Chelsea. De Rode Duivel was met twee knappe goals trefzeker (zijn eerste was trouwens zijn honderdste competitiegoal) en ook meteen na de match toonde Eden zijn klasse. Hij had opgemerkt hoe een jonge fan in de tribunes om zijn shirt vroeg via een opschrift op een pancarte, waarna hij die wens ook in vervulling bracht.

Eden Hazard hands his shirt over to a young lad in the crowd with a very polite sign! pic.twitter.com/oTI9Cg1hVH Soccer AM(@ SoccerAM) link

Laatste seizoen Carrick

Middenvelder Michael Carrick stopt na dit seizoen met voetballen en zal dan in de technische staf van Manchester United worden opgenomen. Dat nieuws bevestigde ManU-coach José Mourinho vandaag. De 36-jarige Carrick kwam dit seizoen in september voor het laatst in actie. Nadien moest de Engelsman een ingreep ondergaan aan het hart, als gevolg van hartritmestoornissen.

"Michael is nu aan zijn tweede week training met de groep bezig", zegt Mourinho op de clubwebsite. "Ik denk dat hij dit seizoen op het veld nog belangrijk voor ons zal zijn. Dat is hij altijd al geweest. Op het einde van het seizoen verwacht ik dat hij onze technische staf vervoegt. Daar kijk ik naar uit."

Michael Carrick maakte in 1999 zijn profdebuut bij West Ham United. In 2004 trok hij naar Tottenham en sinds 2006 is hij aan de slag op Old Trafford. De middenvelder speelde meer dan 300 wedstrijden voor de Mancunians en schreef onder meer de Champions League en vijf landstitels bij op zijn palmares.