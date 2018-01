FT buitenland: David Silva (City) miste duels om bij "extreem prematuur" geboren zoontje te zijn Redactie

David Silva (City) miste duels om bij "extreem prematuur" geboren zoontje te zijn

David Silva miste in december om persoonlijke redenen enkele wedstrijden van Manchester City. Op zijn Instagramaccount legt de Spaanse balgoochelaar vandaag uit dat zijn zoontje veel te vroeg is geboren en hij daarom verkoos bij zijn gezin te zijn.

"Mijn zoon Mateo is extreem prematuur geboren. Elke dag levert hij een gevecht met de hulp van het medische team", schrijft Silva, die zijn fans bedankt voor de steunbetuigingen en zijn ploeggenoten, trainer Guardiola en "de hele club" voor het begrip dat ze hebben getoond.

De 31-jarige Silva speelt al sinds 2010 voor Manchester City. Hij won met de Citizens onder meer twee keer de landstitel (2012, 2014). Dit seizoen, waarin City de Premier League domineert, is de aanvallende middenvelder in negentien competitieduels goed voor vijf goals en acht assists. Vorige maand ontbrak de aanvoerder tegen Tottenham, Newcastle en Crystal Palace. Gisteren was hij er wel weer bij tegen Watford (3-1).

COMUNICADO OFICIAL Een foto die is geplaatst door null (@david21lva) op 03 jan 2018 om 13:43 CET

Büttner (ex-Anderlecht) moet met beloften van Vitesse trainen

Alexander Büttner is door zijn Nederlandse club Vitesse uit de A-selectie gezet. De voormalige linksachter van Anderlecht moet om disciplinaire redenen met het beloftenelftal trainen.

Een woordvoerder van Vitesse kon nog niet zeggen of Büttner zondag ook thuisblijft wanneer de Nederlandse bekerwinnaar naar Spanje vertrekt voor een trainingskamp.

De 28-jarige Büttner keerde vorig jaar terug bij de Gelderse club waar hij zijn loopbaan begon. Hij speelde daarvoor bij Manchester United, Dinamo Moskou en Anderlecht. Tussen februari en juni 2016 droeg hij het paarswitte shirt in zestien wedstrijden.

BELGA