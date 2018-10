FT buitenland. Danjuma en Vormer in voorselectie Oranje - Messi weer op trainingsveld na blessure - Ronaldo viert Halloween De voetbalredactie

Ronaldo viert Halloween

Halloween en (top)voetballers, het is Cristiano Ronaldo die vandaag de toon zet. De Portugese vedette van Juventus postte via Twitter een plaatje van zijn hele gezin, van groot tot klein in de gepaste outfit. Wie volgt?

Dani Alves herneemt groepstraining bij PSG

Dani Alves heeft vandaag voor het eerst in zes maanden weer meegetraind met de groep bij PSG. De Braziliaanse rechtsback scheurde begin mei zijn kruisbanden van de knie in de bekerfinale tegen Les Herbiers. Een operatie was noodzakelijk en daardoor miste Alves het WK in Rusland. Wanneer de verdediger weer beschikbaar is voor wedstrijden met PSG, is nog onduidelijk.

Messi traint alweer mee bij Barcelona

Het Champions League-duel met Inter en de Clásico tegen Real Madrid moest Lionel Messi aan zich voorbij laten gaan. Vandaag staat de Argentijn echter al terug op het trainingsveld. Messi brak in de competitiewedstrijd tegen Sevilla zijn arm en stond dan ook even aan de kant. Het valt echter nog af te wachten of de ‘Vlo’ al wedstrijdfit is.

Thiago wekenlang buiten strijd bij Bayern

Bayern München moet het de komende weken stellen zonder Thiago. De Spaanse middenvelder heeft een enkelblessure opgelopen in het bekerduel van gisteravond tegen vierdeklasser SV Rödinghausen. Onderzoek wees uit dat Thiago een buitenband van zijn rechterenkel heeft gescheurd. Thiago speelde dit seizoen in veertien van de vijftien wedstrijden van Bayern mee. Hij viel gisteren na 75 minuten uit na een overtreding van een tegenstander. Bayern won het duel moeizaam met 1-2.

Vormer en Danjuma in voorselectie van Oranje

Ronald Koeman heeft zijn voorselectie bekengemaakt voor de interlands tegen Frankrijk en Duitsland. De Nederlandse bondscoach rekent daarbij ook op Club Brugge-spelers Ruud Vormer en Arnaut Danjuma, hoewel die laatste nog steeds herstelt van een enkelletsel. Blauw-zwart hoopt Danjuma dit weekend voor het duel met Racing Genk te recupereren. De 20-jarige Javairô Dilrosun (Hertha BSC) is er dan weer voor het eerst bij. Nederland ontvangt op 16 november wereldkampioen Frankrijk in de Nations League. Drie dagen later trekt Oranje in diezelfde competitie naar Duitsland.

Cynische coach: “Sorry Memphis, voor de keren dat jij te laat kwam”

Memphis Depay is gisteren volgens RMC Sport te kijk gezet door zijn trainer bij Olympique Lyon, Bruno Genesio. In het bijzijn van al zijn medespelers kreeg Memphis een ironisch antwoord op zijn uiting van onvrede, nadat hij in de competitiewedstrijd tegen Angers op de bank moest beginnen.

Memphis scoorde en gaf een assist in de met 1-2 gewonnen wedstrijd van Olympique Lyon tegen Angers, maar dat deed hij wel als invaller. “Ik moet die beslissingen accepteren, maar ik ben teleurgesteld en vind dat ik meer respect verdien”, stelde hij na afloop.

Genesio blijkt niet onder de indruk van de klachten van een van zijn uitblinkers. “Ik wil me verontschuldigen, Memphis”, zou Genesio zijn cynische betoog gestart hebben. “Sorry voor de keren dat je te laat kwam, bijvoorbeeld afgelopen zomer (toen Memphis een week te laat terug kwam van vakantie, red). Mijn excuses voor de outfits die je draagt die niet van de club zijn. Mijn excuses voor je warming-up in Angers (Memphis ging onder meer op de bal zitten) en je gebrek aan betrokkenheid.”

FIFA-voorzitter wil al meer dan 32 landen op WK 2022

De Wereldvoetbalbond (FIFA) overweegt het WK 2022 in Qatar al uit te breiden met meer landen. Met hoeveel is nog niet duidelijk, maar FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt serieus de mogelijkheden, zei hij op het jaarlijkse congres van de Aziatische voetbalbond in Kuala Lumpur. De FIFA heeft eerder beslist het aantal deelnemende landen uit te breiden van 32 naar 48. "Dat gebeurt op het WK van 2026. Maar het kan zijn dat we op het WK in Qatar al meer dan 32 landen zien”, aldus Infantino. “We bekijken de mogelijkheden met onze vrienden uit Qatar en andere landen uit de regio. We hopen dat het lukt en zo niet, dan hebben we het geprobeerd.”

Het WK 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Infantino maakte duidelijk dat Qatar zal moeten samenwerken met buurlanden om uitbreiding mogelijk te maken. De relatie tussen het golfstaatje (2,5 miljoen inwoners) en buurlanden als Saudi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten is echter sinds enkele maanden behoorlijk bekoeld.