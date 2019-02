FT buitenland. Daar is Kompany weer - Waarom blessure Robben Bayern mogelijk niet slecht uitkomt Redactie

19 februari 2019

06u54

Daar is Kompany weer

Na zes weken blessureleed heeft Vincent Kompany (32) de trainingen hervat. Zondag trainde hij een eerste keer, gisteren een tweede. Kompany liep begin januari in de topper tegen Liverpool een lichte spierblessure op, maar herstelde trager dan verwacht. Het duurt bij hem allemaal wat langer. Of hij in aanmerking komt voor de Champions Leaguematch tegen Schalke 04 wordt vandaag beslist, maar met amper twee trainingen in de benen is de kans klein. Zondag, voor de League Cupfinale tegen Chelsea, wordt hij wel in de kern verwacht. (KTH)

Buitenlands Voetbal Zonder Robben op Anfield, en dat is misschien maar goed ook

Hij won landstitels met PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München maar de Champions League, die won Arjen Robben slechts één keer: in 2013, met zijn Duitse club. Op z’n 35ste wou de Nederlander na tien jaar in het Beierse shirt graag afscheid nemen van München met een tweede Europese trofee. Vraag is of dat hem zal lukken, want voor de trip naar Liverpool moest Robben passen. Hij sukkelt met een dijbeenblessure. Het is al van 27 november geleden dat hij nog eens officiële minuten maakte.

Robben hoopte na de winterstop zijn comeback te kunnen maken, maar telkens hij weer bij het team aansloot, moest hij opnieuw afhaken. In een recent interview met Kicker sloot de ex-international niet uit dat hij het deze zomer definitief voor bekeken houdt. Voor Bayern is het misschien geen slechte zaak dat het vanavond zonder Robben aantreedt op Anfield. Hij werd er drie keer uitgeschakeld in de Champions League: met Chelsea in 2005 en 2007 en met Real Madrid in 2009. Een geluksbrenger lijkt hij dus niet. Naast Robben mist Bayern straks ook Jérôme Boateng (maag-darminfectie). (VH)

Buitenlands Voetbal Naar 12 criteria voor bestraffing handspel?

De wereldvoetbalbond FIFA wil de criteria verfijnen om handspel in voetbal te bestraffen. De International Football Association Board (IFAB), die verantwoordelijk is voor de regels van het voetbalspel, werkt volgens het Duitse blad ‘Bild’ aan de nieuwe bepalingen. Zo zouden scheidsrechters voortaan liefst twaalf criteria in acht moeten nemen. In de huidige regels gelden drie criteria: gaat de hand naar de bal, hoe groot is de afstand tussen hand en bal en in welke positie - onnatuurlijk of niet - bevindt zich de hand? ‘Bild’ meent te weten dat in de toekomst de maatstaven voor verdedigers en aanvallers zouden kunnen verschillen. In elk geval zou een doelpunt van een aanvaller die de bal onvrijwillig met de hand heeft geraakt niet langer gelden. Op 2 maart vergadert de IFAB over het thema. Bij groen licht zouden de nieuwe criteria ingaan vanaf volgend seizoen. (BF)