FT buitenland. Daar is de 'Flying Dutchman' weer - Basisspeler Boyata wint met Celtic 'Old Firm' tegen Rangers - Touré krijgt zelden gezien ontvangst Redactie

02 september 2018

21u05 0 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Zelden gezien onthaal voor Touré

Yaya Touré is sinds kort een speler van het Griekse Olympiakos en daar zijn de fans van de rood-witten maar wát blij mee ook. Hieronder ziet u hoe de Ivoriaan verwelkomd werd door de aanhang.

Δείτε την αποθέωση του κόσμου του Ολυμπιακού στον Γιάγια Τουρέ, στα γραφεία της ομάδας μας.



VIDEO - The reception of @YayaToure!https://t.co/qDubFQ7aKa#olympiacos #YayaToure Olympiacos FC(@ olympiacos_org) link

Van Persie kopt knap raak

Op het WK 2014 kopte Robin van Persie de bal met een snoekduik over de Spaanse keeper Iker Casillas heen, vandaag deed de 35-jarige aanvoerder van Feyenoord het achterwaarts tegen NAC Breda. "Steven Berghuis legde de bal fantastisch neer, ik moest even kijken of ik die bal in één keer kon nemen of dat ik 'm moest aannemen", vertelde Van Persie bij FOX Sports over de 2-1. "Deze kon in één keer en dan moet je een beetje geluk hebben. En ja, had ik ook."

De achterwaartse kopbal van Van Persie stuiterde via de lat tegen het onderbeen van NAC-keeper Benjamin van Leer en rolde zo over de lijn. "Ik zag die bal er zelf niet in gaan. Ik begreep dat hij via de keeper ging. Dan heb ik dus niet drie doelpunten gemaakt, maar twee."

Van Persie had halverwege de eerste helft de score geopend en nam ook de 3-1 voor zijn rekening. "Toen we de rust in gingen met 1-1, wisten we dat we in de tweede helft aan de bak moesten. Dat hebben we gedaan. Uiteindelijk is dit een mooie en terechte overwinning", zei Van Persie na de 4-2 in De Kuip.

De Flying Dutchman is terug! 🤪 @Persie_Official pic.twitter.com/ZwHcmE5b88 Play Sports(@ playsports) link

Celtic klopt Rangers

Celtic heeft in Schotland het prestigeduel tegen de Rangers van manager Steven Gerrard met 1-0 gewonnen. Rode Duivel Dedryck Boyata speelde voor Celtic de hele wedstrijd in de stadsderby van Glasgow, ook bekend als de 'Old Firm'.

Boyata kende een relatief rustige namiddag en had nauwelijks werk. Op het eerste en enige doelpunt was het wachten tot in de 62ste minuut, toen de Fransman Olivier Ntcham Celtic op aangeven van de Schot James Forrest de zege schonk. Celtic is na vier speeldagen tweede met negen punten, op drie punten van leider Hearts. Met vijf op twaalf zijn de Rangers pas zevende.

De afgelopen weken kreeg Boyata enorme kritiek van de eigen fans, omdat hij door transferbeslommeringen een selectie weigerde. Toch blijft de Rode Duivel elke week in de ploeg staan.