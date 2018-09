FT buitenland. Cyriel Dessers krijgt nieuwe coach bij FC Utrecht - Osorio nieuwe bondscoach van Paraguay De voetbalredactie

04 september 2018

Cyriel Dessers krijgt nieuwe coach bij FC Utrecht

FC Utrecht moet op zoek naar een nieuwe trainer. De club uit de Nederlandse Eredivisie beëindigde vandaag de samenwerking met Jean-Paul de Jong.

De 47-jarige De Jong, een oud-middenvelder van Utrecht, nam afgelopen winter het trainersstokje over van Erik ten Hag, die naar Ajax vertrok. De huidige veldtrainers Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys nemen de taken van De Jong tijdelijk waar.

Utrecht, de club van aanvallers Cyriel Dessers en Othman Boussaid, staat na vier speeldagen op de elfde plaats met 5 punten.

"Het vertrouwen van de spelersgroep was bij de aanstelling van Jean-Paul broos, maar we hebben toch besloten om hem een kans te geven. Hierbij speelde, naast de ongelukkige timing van de trainerswissel, de wederzijdse loyaliteit een belangrijke rol", legt hoofdaandeelhouder Frans van Seumeren uit. "Tijdens de evaluatie deze zomer bleek dat de chemie en communicatie met spelers en staf nog steeds niet optimaal was. Daarop werd door Jean-Paul de staf anders ingericht. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat gehad, de progressie is niet in lijn met onze sportieve ambities."

Paraguay stelt Osorio aan als bondscoach

De Paraguayaanse voetbalbond heeft de Colombiaan Juan Carlos Osorio (57) aangesteld als nieuwe bondscoach. Osorio moet het Zuid-Amerikaanse land naar het WK 2022 in Qatar loodsen. Op het voorbije WK in Rusland zat Osorio op de bank bij Mexico, dat in de achtste finales sneuvelde na 2-0-verlies tegen Brazilië. Noch Osorio noch de Mexicaanse bond was vragende partij om het aflopende contract te verlengen. De Colombiaan coachte 'El Tri' gedurende drie jaar. Paraguay, dat naast een WK-ticket greep, zat al sinds oktober 2017 en het vertrek van Francisco Arce zonder bondscoach.