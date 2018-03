FT buitenland: "Cristiano Ronaldo lonkt naar China" - Alderweireld richting exit bij Spurs De voetbalredactie

20 maart 2018

Big Phil verklapt:"Ronaldo lonkt naar China"

De Braziliaanse voetbaltrainer Luiz Felipe Scolari, ook wel 'Big Phil' genoemd, heeft een pikante uitspraak gedaan over sterspeler Cristiano Ronaldo van Real Madrid. Volgens de oud-coach van de Chinese club Guangzhou Evergrande heeft de 33-jarige Portugees meer dan eens bij hem geïnformeerd naar het leven en naar het voetbal in het uitgestrekte Aziatische land. Scolari, die vorig jaar na drie landstitels op rij afscheid nam van zijn Chinese werkgever, heeft naar eigen zeggen Ronaldo enthousiast gemaakt voor een verhuizing naar China.

"Wie de kans krijgt om naar China te gaan, moet dat absoluut doen", betoogde Scolari, die als oud-bondscoach van Portugal een goede band met Ronaldo heeft opgebouwd. "Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Hij heeft me er al een paar keer naar gevraagd. Ik heb hem veel informatie gegeven. Ronaldo is niet alleen een voetballer, hij is ook een merk en zelfs een industrie. En China is het grootste land ter wereld als je naar het aantal inwoners kijkt. Dus reden genoeg voor Ronaldo om uiteindelijk ook naar China te gaan."

Panini lanceert stickercollectie

Panini heeft vandaag zijn stickercollectie voor het WK van komende zomer in Rusland voorgesteld. Panini brengt sinds het WK van 1970 stickeralbums op de markt. Voor de editie van dit jaar zullen achttien spelers van de 32 gekwalificeerde landen voorgesteld worden. Voor elk van die voetballers heeft Panini een hele waslijst aan gegevens samengesteld, zoals hun rol in de ploeg, persoonlijke info en hun statistieken bij de nationale ploeg. Voorts is ook de ploegfoto en het logo van de landen beschikbaar.

In het album is er eveneens, zo laat Panini weten, plaats voorzien voor "voetballegendes die de wereldbekergeschiedenis gekleurd hebben".

Wedstrijdbal voor openingsduel maakt ruimtereisje

De wedstrijdbal die gebruikt zal worden voor het openingsduel tussen gastland Rusland en Saoedi-Arabië op het WK voetbal van komende zomer gaat op internationale missie in de ruimte. Morgenavond wordt de Telstar 18 vanop de ruimtebasis in het Kazakse Bajkonoer het heelal ingestuurd.

De Russische kosmonaut Oleg Artemyev zal zich over het leer ontfermen. Samen met de Amerikaanse astronauten Richard Arnold en Andrew Feustel begint hij aan een missie naar het Internationaal Ruimtestation ISS, op 400 kilometer van de aarde. "We nemen de bal van de openingswedstrijd mee", zei Artemyev in het Kosmodroom in Kazachstan. Daar ligt in Bajkonoer de oudste en grootste raketlanceerplaats ter wereld. Zijn Russische collega Anton Shkaplerov brengt het leer in mei terug naar de aarde.

Rusland trapt het WK voetbal op 14 juni in Moskou op gang met een groepswedstrijd tegen Saoedi-Arabië. De finale van de Wereldbeker wordt een maand later op 15 juli gespeeld.

Fortuna Düsseldorf licht aankoopoptie van Raman

Benito Raman is goed op dreef in de Duitse tweede klasse en wordt daarvoor beloond. Fortuna Düsseldorf heeft de aankoopoptie in het contract gelicht en neemt hem definitief over van Standard. Raman heeft een contract tot 2022 in Duitsland.

“We wensen Benito veel succes toe in zijn verdere professionele carrière”, klinkt het op de website van de Rouches.

Raman scoorde afgelopen weekend zijn negende competitietreffer voor Fortuna Düsseldorf. Hij hielp de Duitse club daarmee aan een 4-2-zege in de derby tegen Bielefeld. Düsseldorf blijft zo de tweede Bundesliga aanvoeren.

Piqué dreigt door griepaanval prestigeduel tegen Duitsland te missen

Spanje kan vrijdag in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland mogelijk geen beroep doen op centrale verdediger Gerard Piqué. De sterkhouder van FC Barcelona is geveld door een griepaanval en moest de training van dinsdag aan zich laten voorbijgaan.

Het is voorlopig onduidelijk of bondscoach Julen Lopetegui een beroep op hem kan doen wanneer Spanje vrijdagavond in Düsseldorf wereldkampioen Duitsland bekampt.

Volgende week dinsdag oefenen de Spanjaarden in Madrid tegen het Argentinië van Lionel Messi, bij Barça teamgenoot van Piqué.

Portugal zet EK-winst in de verf met nieuwe shirts

Niet enkel onze Rode Duivels, ook Europees kampioen Portugal heeft zijn outfit voorgesteld voor het WK in Rusland. Cristiano Ronaldo en ploegmaten krijgen bij thuismatchen het klassieke rode tenue om de schouders. "Maar wel afgewerkt met gouden details om de historische zege op het EK in Frankrijk in de verf te zetten", klinkt het bij Pete Hoppins, designer bij kledingsponsor Nike.

Het witte uitshirt verwijst naar het opsporen van nieuw talent. "Portugal is een land van ontdekking. Deze meedogenloze jacht naar nieuw talent wordt door middel van symbolen uit hun zeegeschiedenis duidelijk. Eén ding is duidelijk: beide kits tonen dat onze natie hongerig is naar nieuw succes."

Gewezen Gouden Schoen Paul Okon gooit handdoek bij Central Coast Mariners

Paul Okon (45) is geen trainer meer van de Australische eersteklasser Central Coast Mariners. De voormalige speler van Club Brugge en Gouden Schoen van 1995 liet zijn contract ontbinden na een geschil met het bestuur over de toekomstvisie van de club. Central Coast Mariners bevestigt het nieuws op zijn website.

"Ik zal de Mariners altijd dankbaar blijven voor de kansen die ze mij hebben geboden", zegt Okon, die sinds de zomer van 2016 bij het team aan de slag was. "Ik dank de spelers voor hun inzet en de supporters voor hun steun. Ik wens de club het allerbeste in de toekomst."

Central Coast Mariners staat in het klassement na 23 speeldagen, met nog vier duels te gaan, op negende plaats met 20 punten. Alleen Wellington Phoenix (17 ptn) doet nog slechter.

Okon speelde tussen 1991 en 1996 als verdediger en middenvelder voor Club Brugge. De Australiër won met blauwzwart twee titels en twee bekers. Daarna kwam hij nog uit voor onder meer Lazio, Fiorentina, Middlesbrough, Watford, Leeds, Oostende (2004-2005), Apoel Nicosia en Newcastle Jets. Na zijn spelerscarrière deed de 28-voudig international ervaring als trainer op bij de Australische jeugdelftallen. Hij was ook een tijdje scout voor Club Brugge.

Ronaldo weer de beste in Portugal

Cristiano Ronaldo (33) mag zich weer de beste voetballer van Portugal noemen. De superster van Real Madrid, die vorig seizoen met zijn club de Champions League en de landstitel won, kwam maandagavond in gezelschap van zijn vriendin in Lissabon de bijhorende gouden trofee ophalen. Bij de verkiezing mogen trainers, spelers en supporters uit Portugal hun stem uitbrengen. Ronaldo, eerder al verkozen tot beste voetballer van de wereld in 2017, kreeg de voorkeur op twee van zijn ploegmaats uit het nationale elftal: doelman Rui Patricio (Sporting Lissabon) en middenvelder Bernardo Silva (Manchester City).

"Ik ben heel dankbaar", zei CR7. "2017 was een uitstekend jaar, zowel individueel als collectief onvergetelijk. Ik draag deze trofee ook op aan mijn vier kinderen. Dat is een ander record, drie kinderen in drie maanden."

Leonardo Jardim (AS Monaco) werd verkozen tot beste trainer.

Bernd Schuster wordt trainer van Carrasco bij Dalian Yifang

De Duitser Bernd Schuster is aangesteld als nieuwe coach van de Chinese eersteklasser Dalian Yifang, het team van Yannick Carrasco.

De 58-jarige Schuster neemt de taak over van de Chinees Ma Lin. Die werd na drie opeenvolgende nederlagen in het seizoensbegin de deur gewezen. Het nog puntenloze team bengelt helemaal onderaan het klassement.

Schuster is een voormalig Duits international die als middenvelder voor FC Barcelona, Real en Atletico Madrid en Bayer Leverkusen uitkwam. Als trainer zat hij op de bank bij onder meer Keulen, Shaktar Donetsk, Levante, Getafe, Real Madrid (2007-2008), Besiktas en Malaga.

Rode Duivel Yannick Carrasco ruilde vorige maand Atletico Madrid voor Dalian Yifang.

Tottenham zet Alderweireld in de etalage

Tottenham doet voorlopig geen enkele moeite meer om het contract van Toby Alderweireld open te breken. Voorzitter Daniel Levy is niet bereid het loonplafond (120.000 euro per week) te breken voor één van zijn topverdedigers. Alderweireld is met zo’n 55.000 euro bruto (zonder bonussen) één van de kleinverdieners bij de Engelse nummer vier en vraagt opslag. Hij ligt nog een goed jaar onder contract. De club heeft wel een eenzijdige optie om dat te verlengen tot 2020, maar activeert dan een opstapclausule van 28 miljoen euro. Dat scenario wil Levy vermijden. Liever dan Alderweireld gratis of voor een 'spotprijs' te zien gaan, hoopt hij hem deze zomer te gelde te maken. Hij denkt daarbij aan 50 miljoen. (KTH)

Man City wil Tessa Wullaert

De kans bestaat dat Kevin De Bruyne en Vincent Kompany Belgisch gezelschap krijgen bij Manchester City. De Engelse topclub toont namelijk concrete interesse voor Tessa Wullaert, sinds gisteren 25 jaar. De entourage van de Gouden Schoen 2016 onderhandelt momenteel met City over een overgang op het einde van het seizoen, wanneer het contract van Wullaert bij haar huidige werkgever Wolfsburg afloopt. Ook een verlengd verblijf bij de Duitse koploper behoort nog tot de mogelijkheden, al is het een publiek geheim dat Man City de favoriete ploeg van Wullaert is. De aanvalster is een vaste waarde bij Wolfsburg en de Red Flames. Ze liet in het verleden blijken open te staan voor een nieuwe uitdaging. (PJC)