FT buitenland: Coutinho maandag officieel voorgesteld in Camp Nou

Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

PSG peuzelt Rennes op in beker

In de derde ronde van de Franse Beker heeft Paris Saint-Germain met verpletterende 1-6 cijfers gewonnen op het veld van Rennes. Thomas Meunier keek toe vanop de bank en zag dat het goed was. Het leek wel of de goudhaantjes de buit eerlijk wilden verdelen. Zo scoorde Kylian Mbappé in minuut 9 en 75. Neymar schitterde in minuut 17 en minuut 43. Ángel Di María (24' en 74') pikte ook zijn twee doelpuntjes mee. Aan de overkant scoorde Benjamin Bourigeaud even na het uur vanop de stip wat je met moeite een eerredder kan noemen.

Coutinho maandag voorgesteld in Camp Nou

Grote dag morgen voor Philippe Coutinho. Om 13u30 wordt de Braziliaan officieel voorgesteld als speler van FC Barcelona - de duurste aanwinst ooit uit het bestaan van de blaugrana. Via een livestream op de website van de club of YouTube is alles te volgen. Eerst zal Coutinho (25) in de voorzitterskamer zijn handtekening zetten onder een contract van 5,5 jaar, waarna het via de Roma Lounge naar het veld van Camp Nou gaat voor een fotoshoot. Daarna volgt nog een persconferentie. In dat contract zou een afkoopsom van maar liefst 400 miljoen euro opgenomen zijn. Coutinho was dit seizoen bij Liverpool al goed voor 12 goals en 8 assists, maar kan voor Barça dit seizoen niet meer uitkomen in de Champions League.

Proto en Engels voorbij AEL Larissa, De Camargo scoort voor APOEL

Op de 16de speeldag van de Griekse eerste klasse heeft Olympiakos met 0-3 gewonnen op het veld van AEL Larissa. De club uit Piraeus komt opnieuw aan de leiding van de Super League.

Olympiakos, met Silvio Proto en Bjorn Engels in de basis, kwam pas in de tweede halft aan scoren toe. Marko Marin (ex-Anderlecht) maakte in de 54ste minuut het eerste doelpunt op aangeven van Panagiotis Tachtsidis. De Iraanse spits Karim Ansarifard verdubbelde in de 68ste minuut de score voor de uitploeg. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd bezorgde Uros Djurdjevic Larissa de doodsteek: 0-3. Guillaume Gillet mocht vanop de bank toekijken. Vadis Odjidja-Ofoe, die al te kennen gaf dat hij weg wilt uit Griekenland, viel naast de kern. Olympiakos staat alleen aan de leiding met 35 punten. AEK Athene en PAOK Saloniki volgen beiden op 1 punt.

Op Cyprus scoorde Igor De Camargo zijn 8ste van het seizoen voor APOEL Nicosia. Het werd 4-0 tegen Alki Oroklini. APOEL is na 19 speeldagen derde met 39 punten. Dat is er eentje minder dan leider Anorthosis en achtervolger AEK Larnaca.

Nottingham Forest schakelt titelverdediger Arsenal uit

Nottingham Forest heeft in de derde ronde van de FA Cup gezorgd voor de eerste stunt van de Engelse bekercompetitie. De tweedeklasser schakelde voor eigen publiek titelverdediger Arsenal uit na een 4-2 overwinning.

Na een verrassende vrije trap van Dowell kon Lichaj staalhard voorbij gelegenheidsdoelman Ospina, die tussen de palen stond bij een experimenteel elftal van Arsenal, koppen. Mertesacker hing de bordjes snel in evenwicht. Op slag van rust scoorde Lichaj zijn tweede van de namiddag. De Amerikaan profiteerde van matig uitverdedigen, legde een afvallende bal met de borst panklaar en trapte de 2-1 in een tijd tegen de netten. Vanaf de penaltystip scoorde Brereton de 3-1.

Welbeck schonk de Londenaars na mistasten van Nottingham-goalie Smith nog een sprankeltje hoop. Met een betwistbare strafschop, na een lichte overtreding in de grote rechthoek, diende Dowell de Gunners de genadeklap toe. De scheidsrechter wilde de penalty aanvankelijk laten hernemen, omdat de wegglijdende Dowell het leer twee keer zou geraakt hebben, maar na overleg met zijn assistent kende de ref de 4-2 toe. Het bleek de doodsteek te zijn voor Arsenal, dat zo voor het eerst sinds de aanstelling van Arsène Wenger in 1996 niet verder geraakt dan de derde ronde van de prestigieuze FA Cup.

Vertonghen aan het kanon bij de Spurs

Tottenham plaatste zich vlot voor de zestiende finales van de FA Cup, de meest prestigieuze bekercompetitie in Engeland. De Spurs namen op Wembley in de derde ronde met 3-0 de maat van derdeklasser Wimbledon. Harry Kane en Jan Vertonghen, die in de 71e minuut de 3-0 eindstand vastlegde met een vlam vanop zo'n 20 meter, klaarden de klus na de pauze.

Voor de Belgische recordinternational was het zijn eerste doelpunt voor de Spurs sinds 24 oktober 2013, toen in de Europa League tegen Sheriff. Zijn laatste doelpunt in de Premier League dateerde zelfs van 30 maart 2013. Bij Tottenham maakte behalve Vertonghen ook Moussa Dembélé het bekerduel vol. De loting voor de zestiende finales wordt morgenavond uitgevoerd.

Beric scoort nu wél

In de derde ronde van de Coupe de France liet Angers, met aanvaller Baptiste Guillaume 72 minuten tussen de lijnen, zich verrassen door tweedeklasser Lorient. Met doelman Ludovic Butelle, die begin januari Club Brugge verliet, op de bank verloor Angers voor eigen publiek met 0-2. Lorient stoot door naar de zestiende finales. Dat doet ook Saint-Étienne, dat met 2-0 won tegen tweedeklasser Nimes. Robert Beric, die voortijdig een einde maakte aan zijn uitleenbeurt aan RSC Anderlecht, opende amper achttien minuten na zijn invalbeurt de score voor Saint-Étienne. Bij Paars-wit kwam de Sloveense aanvaller amper aan spelen toe.

Barcelona boekt eerste zege van 2018

FC Barcelona heeft zijn eerste overwinning van 2018 geboekt. Op de achttiende speeldag in de Primera Division hield Barça na een 3-0 zege tegen Levante de drie punten in Camp Nou.

Lionel Messi opende na een slimme combinatie met Jordi Alba de score. De Spaanse linksback kopte een voorzet van Messi terug, waarna de Argentijn met een volley en via de binnenkant van de paal de score opende. Het was zijn 365ste doelpunt in de Spaanse competitie waarmee hij een record van Gerd Müller evenaarde. De Duitser maakte in de Bundesliga 365 doelpunten. Dat lukte daarna niemand meer in een van de vijf grote voetbalcompetities van Europa.

Nog voor de pauze bracht Luis Suarez met een afgeweken schot de Catalaanse schaapjes op het droge. Op het einde van een minder aangename tweede helft legde Paulinho, na een knappe dribbel van Messi en dito overstapje van Suarez de 3-0 eindstand vast.

Blaise Matuidi (Juventus) slachtoffer van racisme

Juventus ging gisteren dan wel met 0-1 winnen op het veld van Cagliari, toch was die partij een slechte ervaring voor Blaise Matuidi. De 30-jarige Franse middenvelder plaatste na de wedstrijd een opvallende boodschap op Facebook. "Vandaag ervoer ik racisme tijdens de wedstrijd. Zwakke mensen proberen me te intimideren met haat. Ik ben geen hater. Voetbal is een manier om gelijkheid, passie en inspiratie te verspreiden en daarvoor ben ik ook hier. Vrede", schreef Matuidi op zijn officiële fanpagina.

Cagliari heeft intussen haar excuses aangeboden. "Je bent een geweldige speler en een voorbeeld voor jonge voetballers. We willen onze excuses aanbieden als je omwille van jouw huidskleur beledigd werd in de Sardegna Arena. Racisme hoort niet bij de Sardijnen. Enkel onwetendheid kan dergelijk gedrag verklaren", tweette Cagliari naar Matuidi.

Via Twitter kreeg Matuidi, van onder andere Paul Pogba en de Franse spelersvakbond UNFP, heel wat steunbetuigingen. Afgelopen week werd Hellas Verona veroordeeld tot 20.000 euro, nadat de supporters van de club racistische gezangen hadden gericht aan het adres van Matuidi.

Coutinho op kalender Liverpool

Liverpool heeft niet voorzien dat het nu al hun sterspeler Philippe Coutinho zou verliezen. De spelmaker siert namelijk de maand januari op de kalender van de club.

De Braziliaan vertrekt per direct naar FC Barcelona. Met de overstap is zo'n 160 miljoen euro gemoeid.

Fans die een shirt van Coutinho hebben gekocht krijgen korting voor een volgende aankoop in de fanshop van Liverpool. De eigenaren van zo'n shirt ontvangen een voucher ter waarde van 50 pond (ruim 56 euro). Daarmee kunnen ze tot eind mei iets anders kopen in een van de fanshops van Liverpool.

Het is niet bekend of de eigenaren van de kalender ook een korting krijgen.

Juventus moet Dybala missen met dijblessure

Juventus zal een tijd niet kunnen rekenen op Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller heeft gisteren een blessure opgelopen aan de rechterdij in de competitiewedstrijd in Cagliari (0-1). Dat heeft Juve zopas bevestigd.

Juventus laat op zijn website weten dat Dybala een blessure van een "lichte tot middelmatige ernst" heeft opgelopen. De club uit Turijn preciseert niet hoe lang het zijn goalgetter moet missen. Volgens Italiaanse media zal Dybala één à anderhalve maand buiten strijd zijn.

Juventus staat na twintig speeldagen op de tweede plaats in de Serie A, op een punt van leider Napoli. Medio februari ontmoet 'De Oude Dame' het Engelse Tottenham in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League.

