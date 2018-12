FT buitenland. Courtois: “Simeone bekritiseert Real om zich populair te maken bij Atlético-fans”- Engels en Foket winnen met Reims tegen Straatsburg van Sels Redactie

15 december 2018

Courtois kaatst bal terug: “Simeone bekritiseert Real om zich populair te maken”

Een nieuwe clean sheet voor Thibaut Courtois vanavond. Met een dubbele parade in blessuretijd sleepte de Rode Duivel de zege uit de brand tegen laagvlieger Rayo Vallecano. Na afloop reageerde de Bilzenaar bij Marca op enkele uitspraken van Diego Simeone. “Courtois vertrekt naar Real en wint de prijs voor beste doelman ter wereld. Toen hij nog bij ons speelde, won Keylor Navas die trofee”, aldus de Atlético-coach eerder deze week. Courtois reageerde gevat. “Simeone bekritiseert Real Madrid om zich populair te maken bij de Atlético-aanhang. Hij deelt altijd steken uit aan Real, omdat het de beste club ter wereld is. Toen ik de trofee van beste doelman ter wereld won, speelde ik nog bij Chelsea.”

WOW | @ThibautCourtois trekt de krappe thuiszege van Real Madrid over de streep met een dubbele save in de extra tijd! 🇧🇪💪#RealMadridRayo 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/mb1vkeKMbD Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Batshuayi mag niet meedoen met Valencia tegen Eibar

Valencia heeft zaterdag 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Eibar op de zestiende speeldag van de Spaanse Primera Division. Rode Duivel Michy Batshuayi moet al wekenlang vrede nemen met een rol als bankzitter, en mocht nu al voor de tweede week op rij zelfs niet invallen.

Rodrigo (29.) bracht Valencia op voorsprong, Charles (56.) maakte na de pauze gelijk vanop de stip. In het klassement blijven beide teams in de middenmoot bengelen, met Eibar op de dertiende plaats met 20 punten en Valencia op de veertiende plaats met 19 punten.

Björn Engels en Thomas Foket winnen met Reims tegen Straatsburg van Matz Sels

Reims heeft zaterdag op de achttiende speeldag van de Franse Ligue 1 met 2-1 van Straatsburg gewonnen. Björn Engels en Thomas Foket speelden de hele wedstrijd voor de thuisploeg, Matz Sels stond onder de lat bij de bezoekers.

Moussa Doumbia (6.) bracht Reims al vroeg op voorsprong, Matz Sels liet zich wat verrassen door zijn stuiterende bal. Adrien Thomasson (49.) maakte kort na de rust gelijk, maar met een perfect gekrulde vrije trap hield Mathieu Cafaro (66.) de drie punten toch in Reims. In het klassement wippen Engels en Foket over Sels naar de achtste plaats. Reims heeft 25 punten, Straatsburg 23.

In Nederland mocht Dante Rigo twee minuten voor tijd invallen bij PSV, dat door de Eredivisie blijft denderen. Zaterdag won het met 0-4 bij Heracles na doelpunten van Bergwijn (12.), Schwaab (33.), Dumfries (79.) en Pereiro (90+4.). Herve Matthys speelde 90 minuten voor Excelsior, dat met 2-1 de boot inging bij AZ. Mahmudov (30.) had de score nog geopend voor de bezoekers, maar Til (39.) en Johnsen (90+4.) draaiden de rollen om.

Arabisch Al Ain plaatst zich als laatste voor halve finales WK voetbal voor clubs

Al Ain, uit de Verenigde Arabische Emiraten, heeft zich geplaatst voor de halve finales van het WK voetbal voor clubs. Het won in eigen stadion met 3-0 van het Tunesische Esperance Tunis.



De doelpunten waren zaterdag van Mohamed Ahmad (2.), Hussein El Shahat (16.) en Bandar Mohammed (60.). In de halve finale aanstaande dinsdag treft Al Ain het Argentijnse River Plate, dat als winnaar van de Copa Libertadores rechtstreeks geplaatst is. In de andere halve finale nemen woensdag het Japanse Kashima en het Spaanse Real Madrid het tegen elkaar op.

Japanse Kashima plaatst zich voor halve finales en treft daarin Real Madrid

Het Japanse Kashima Antlers heeft in het Hazza Bin Zayedstadion in de Verenigde Arabische Emiraten met 3-2 (rust: 0-1) van het Mexicaanse Chivas Deportivo Guadalajara gewonnen in de kwartfinales op het WK voor clubs. De winnaar van de Aziatische Champions League treft in de halve finales Real Madrid, winnaar van de Europese Champions League.

Angel Zaldivar opende na drie minuten met het hoofd de score voor de Mexicanen, Ryota Nagaki (49.) maakte na de rust gelijk. Vanop de stip bracht Serginho (69.) de Japanners op voorsprong, Hiroko Abe (84.) bezegelde definitief het lot van Guadalajara. Hugo Leonardo kon in de blessuretijd (90+4.) nog wel de aansluitingstreffer maken, maar die kwam te laat.

Kashima tegen Real Madrid in de halve finales wordt een heruitgave van de finale van 2016, toen de Madrilenen het met 4-2 haalden na verlengingen. De halve finale, waarvoor Real Madrid rechtstreeks geplaatst is, wordt woensdag om 17u30 Belgische tijd afgewerkt in Japan.

Egypte en Zuid-Afrika zijn enige kandidaten voor organisatie Africa Cup

Egypte en Zuid-Afrika zijn de enige twee landen die zich hebben aangediend om Kameroen te vervangen als organisator van de Africa Cup in 2019. Dat liet de Afrikaanse voetbalbond (CAF) vandaag weten.

De CAF besliste eind november om de organisatie van de Africa Cup van volgend jaar af te nemen van Kameroen. Dat land was in 2014 aangesteld als organisator, maar omdat de werken aan de infrastructuur ter plaatse te veel vertraging opliepen, moest op zoek gegaan worden naar een vervanger. Kameroen kreeg wel de bevestiging dat de Africa Cup in 2021, met twee jaar vertraging, in het land van “De Ontembare Leeuwen” gespeeld zal worden.

Ook Marokko en Congo-Brazzaville werden in de pers nadrukkelijk genoemd als kandidaat-organisatoren, maar uiteindelijk dienden dus alleen Egypte en Zuid-Afrika hun kandidatuur in. Zuid-Afrika is het enige Afrikaanse land dat al een WK voetbal ontving en kreeg de Africa Cup al twee keer over de vloer. Egypte organiseerde de Afrikaanse voetbalbeker al vier keer, voor het laatst in 2006.

De Africa Cup vindt plaats van 15 juni tot en met 13 juli 2019. Het gastland wordt op 9 januari bekendgemaakt.

Juventus ziet rechtsback Cancelo uitvallen met knieblessure

Juventus zal het een tijdlang zonder zijn Portugese international Joao Cancelo moeten stellen. De 24-jarige rechtsback is met succes geopereerd aan zijn knie en start de revalidatie, zo maakte de Italiaanse landskampioen en competitieleider bekend.

Het ging om een kijkoperatie aan de meniscus van de rechterknie. Het is nog onduidelijk hoelang Cancelo aan de kant zal staan. Ook de Colombiaanse winger Juan Cuadrado staat momenteel bij Juve aan de kant met een knieblessure. Ook bij hem behoort een operatie tot de mogelijkheden.

Juventus nam Cancelo vorige zomer voor veertig miljoen euro over van Valencia, dat hem een seizoen had uitgeleend aan Inter. In Turijn veroverde hij tegen de verwachtingen in al snel een basisplaats en speelde hij in het merendeel van de competitiewedstrijden.