FT buitenland: Courtois ook onzeker voor Chelsea, Chadli klaar voor comeback

30 maart 2018

Buitenlands Voetbal

Courtois erg onzeker voor Spurs, Chadli klaar voor comeback

Thibaut Courtois (25) traint nog altijd niet met de groep en is erg onzeker voor de topper tegen Tottenham. Bondscoach Martínez was ervan overtuigd dat hij fit zou raken voor zijn club, maar Antonio Conte heeft serieuze twijfels. Courtois liep twee weken geleden tegen Barcelona een verrekking op in de hamstrings. Na meer dan drie maanden blessureleed wordt Nacer Chadli (28) dit weekend terug verwacht bij rode lantaarn West Brom. De Rode Duivel is al het hele seizoen op de sukkel. Hij liep twee keer een serieuze spierscheur op in de hamstrings. Op zijn teller staan amper 265 minuten. Chadli kan bij degradatie voor een beperkt bedrag vertrekken bij WBA. Hij aast komende zomer op een transfer. Ook Christian Kabasele is bijna weer fit na een hamstringblessure: hij hervat komende week met de groep. (KTH)