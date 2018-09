FT buitenland. Courtois morgenavond in doel? Real-coach blijft mist spuien: "Er is helemaal niets geforceerd aan de situatie" Redactie

21 september 2018

19u04 1 Buitenlands Voetbal Real Madrid-coach Julen Lopetegui ziet "een gezonde concurrentie" bij zijn drie doelmannen, zo vertelde hij vandaag tijdens de persconferentie voor het competitieduel tegen Espanyol.

Nochtans lijkt voor de buitenwereld de situatie voor de doelmannen gecompliceerd. In het tussenseizoen werd Thibaut Courtois overgenomen van Chelsea, maar de beste doelman van het WK moest in het begin van het seizoen tevreden zijn met het bankzittersstatuut bij de Koninklijke - een monument als Keylor Navas kon immers niet zomaar opzijgeschoven worden, zo was de redenering.

De Costa Ricaan won met Real drie keer op rij de Champions League en één keer La Liga, al was zijn aandeel daarin toch eerder gering. De voorbije twee competitiewedstrijden (tegen Leganés en Athletic Bilbao) stond Courtois dan ook onder de lat. Maar in de Champions League kreeg Navas weer de voorkeur, wat het vermoeden deed ontstaan dat de bekerwedstrijden voor de Costa Ricaan zouden zijn en La Liga voor de Belgische nummer een.

Toch wil de Spanjaard nog niet zeggen wie er morgenavond onder de lat staat in Bernabeu. "Mijn opstelling geef ik morgen pas", aldus Lopetegui. "Ik ben tevreden over mijn drie doelmannen. Ze werken hard op training en er is duidelijk een gezonde concurrentie. Er is helemaal niets geforceerd aan de situatie, ook al lijkt dat misschien voor de buitenwereld zo. Intern is alles duidelijker, zo is dat nu eenmaal in het voetbal.

Olympique Lyon speelt in leeg stadion tegen Shakhtar

Olympique Lyon werkte zijn eerstvolgende wedstrijd in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk achter gesloten deuren af, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA bekend.

Lyon werd op 23 augustus veroordeeld tot twee Europese wedstrijden achter gesloten deuren, waarvan één met uitstel voor twee jaar, na de incidenten in maart in de Europa League tegen CSKA Moskou. De Franse club kreeg daarvoor ook een boete van 100.000 euro.

Olympique Lyon ging niet akkoord met de strafmaat en ging dan ook in beroep, dat werd afgewezen. Op 2 oktober tegen Shakhtar zijn er dan ook geen fans welkom in het Groupamastadion.

L'OL ging deze week schitterend van start in de Champions League met een 1-2 overwinning op bezoek bij Manchester City. Na de zege dook er echter een filmpje op waarin een jonge Lyon-aanhanger de nazigroet doet in het stadion tijdens het vieren van de overwinning. De club haastte zich na de wedstrijd om het incident te veroordelen.

Ook het Franse Olympique Marseille werkte deze week een Europese wedstrijd achter gesloten deuren af. In een lege Vélodrome kwam het Duitse Eintracht Frankfurt met 1-2 winnen.

Guardiola: "Belangrijkste is dat De Bruyne volledig fit is"

“Ik heb nog 3, 4, 5 weken nodig”, vertelde De Bruyne gisteren nog. “Hopelijk ben ik snel terug. Ik hoop na de interlandperiode terug te zijn.” De Rode Duivel moet nog een tijdje wachten op zijn terugkeer bij Manchester City nadat hij op training een knieblessure opliep. Zijn trainer Pep Guardiola liet zich vandaag op zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Cardiff City ook even uit over de situatie van 'KDB'. "Ik heb met de doktors gepraat en hij vertelde me dat het allemaal goed gaat, maar ik weet het niet. We zullen wel zien. Het is vooral belangrijk dat als hij terugkeert naar het veld, dat hij volledig fit is", aldus Guardiola.

#PEP: I don't know about @DeBruyneKev, I spoke with the doctors and he is telling me it's going good and well but I don't know. We will see. Important that when he returns to pitch he is fully fit. #mancity Manchester City(@ ManCity) link

Duitsland lijkt op basis van UEFA-rapport favoriet voor organisatie EK 2024

Duitsland lijkt favoriet om het Europees kampioenschap voetbal van 2024 te mogen organiseren. In het evaluatierapport van de UEFA komt het land iets positiever naar voren dan Turkije, de enige concurrent. De Europese federatie noemde het Duitse bid in zijn beoordeling inspirerend, creatief en professioneel.

Turkije kwam er iets minder goed van af, al wordt het land volgens de betreffende commissie ook zeker in staat geacht een goed toernooi te organiseren. Zo wordt bijvoorbeeld de situatie rond de mensenrechten als problematisch gezien. Bovendien heeft het land, in tegenstelling tot Duitsland, de infrastructuur nog niet op orde. "Er is voldoende tijd dat te realiseren, maar het is een risico", aldus de UEFA.

In Duitsland werd de evaluatie van de UEFA met gejuich begroet. "Onze belangrijkste punten zijn heel goed naar voren gekomen", zegt oud-international Philipp Lahm, als ambassadeur aan het project verbonden. "We blijven hard werken om iedereen van ons gelijk te overtuigen. Duitsland is de juiste plaats om dit toernooi te houden. Laten we hopen dat iedereen daar straks bij de stemming van doordrongen is."

De beslissing valt volgende week donderdag in Nyon. De stemgerechtigden hoeven het advies van de evaluatiecommissie niet op te volgen. Bij het vorige toernooi, in 2016 in Frankrijk, was Turkije in de verkiezing als tweede geëindigd.

Patosi laat van zich horen met pareltje

Hoe zou het Ayanda Patosi nog vergaan? De Zuid Afrikaan stond tussen 2011 en 2017 onder contract bij Lokeren. Momenteel draagt hij in eigen land het shirt van Cape Town City, waarvoor hij eergisteren een tweeklapper lukte. Vooral de eerste was een écht pareltje. Aanname met de borst en het leer vol op de slof: bij Orlando Pirates stonden ze aan de grond genageld. Patosi zorgde met zijn fraaie goal voor de aansluitingsteffer (2-1), waarna hij zijn team een kwartier voor affluiten met een tweede doelpunt een punt schonk.

You can’t cheat the man above,He sees all your hard https://t.co/JAVAfz9koI just have to be patient🙏🏾⚽️ @capetowncityfc pic.twitter.com/PSjIZIoIIo Ayanda Patosi(@ AyandaPatosi) link

Agüero verlengt contract bij City

Sergio Agüero is niet meteen zinnens om Manchester City te verlaten. De Argentijnse spits verlengde vandaag zijn contract bij de Engelse kampioen tot 2021. In 2011 streek de huidige ploegmaat van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany een eerste keer neer in Manchester. Ondertussen heeft hij al 204 doelpunten in 299 wedstrijden voor de Citizens achter zijn naam staan. "Ik ben blij met dit extra jaar", vertelde Agüero op de website van City. "Mijn idee was om hier tien jaar te blijven. Nu ben ik hier zeven jaar en het zullen er tien zijn als ik mijn contract uitdoe. Hopelijk lukt dat ook. Dat was de hoofdreden dat ik tekende", aldus de 30-jarige spits. Agüero won met de Sky Blues al drie keer de titel (2012, 2014, 2018), drie keer de League Cup en twee keer het Community Shield.