FT buitenland. Courtois genomineerd voor FIFA Football Award - Messi grote afwezige in categorie 'Speler van het Jaar'

03 september 2018

Buitenlands Voetbal

Thibaut Courtois genomineerd voor FIFA Goalkeeper Award

Rode Duivel Thibaut Courtois is naast de Fransman Hugo Lloris en de Deen Kasper Schmeichel een van de drie genomineerden voor de trofee voor de Beste doelman van het Jaar, zo maakte de Wereldvoetbalbond FIFA vandaag bekend.

De kandidaten zijn geselecteerd door een panel van FIFA-legenden, bij wie heel wat ex-doelmannen zoals Vitor Baia, Jorge Campos, René Higuita en Peter Schmeichel. Vooral die laatste is opvallend, want zijn zoon is nu een van de drie genomineerden. Zij keken naar de prestaties tussen 3 juli 2017 en 15 juli 2018. De winnaar wordt op 24 september tijdens een gala in de Britse hoofdstad Londen bekendgemaakt. Vorig jaar was de trofee voor Gianluigi Buffon.

Courtois had niet zijn makkelijkste seizoen bij Chelsea achter de rug, maar maakte dat nadien op het WK in Rusland ruimschoots goed. De doelman had er een belangrijk aandeel in de historische derde plaats van de Rode Duivels, na een 2-0 zege in de kleine finale tegen Engeland. Nadien werd hij dan ook verkozen tot Doelman van het toernooi. Voor Courtois zijn het hoogdagen, want afgelopen weekend vierde hij ook zijn debuut voor Real Madrid, dat hem deze zomer overnam van Chelsea.

In de verkiezing moet onze landgenoot het opnemen tegen Hugo Lloris, de doelman van Tottenham Hotspur die in Rusland als aanvoerder met Frankrijk de wereldtitel veroverde. Door een blunder in de finale greep hij alsnog naast de trofee voor de beste doelman van het toernooi. Leicester-goalie Kasper Schmeichel, de Deense nummer een, is dan weer de verrassing in dit drietal.

Lionel Messi wordt niet de 'Speler van het Jaar'

Naast de beste doelman, wordt ook de beste speler verkozen. Cristiano Ronaldo, Luka Modric en Mo Salah zijn de drie genomineerden. Lionel Messi is dus de grote afwezige in dit rijtje, de Argentijn zal dus sowieso niet verkozen worden tot 'Speler van het Jaar'. Het is zelfs al van 2006 geleden dat de nummer 10 van Barcelona zich niet bij de laatste drie schaart. Ook Eden Hazard, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé vielen in extremis nog af. Ook de beste trainer (Zlatko Dalic, Didier Deschamps of Zinedine Zidane), de mooiste goal, de beste fans, de beste vrouwelijke speelster en de beste vrouwelijke coach worden aangeduid.

Finalists: FIFA #Puskas Award 🏆



⚽️ Bale

⚽️ Cheryshev

⚽️ Christodoulopoulos

⚽️ Ronaldo

⚽️ De Arrascaeta

⚽️ McGree

⚽️ Messi

⚽️ Pavard

⚽️ Quaresma

⚽️ Salah #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/IUTzYtfSrU FIFA.com(@ FIFAcom) link

Finalists: #TheBest Men’s Coach Award 🏆



🇭🇷 @DalicZlatko

🇫🇷 Didier Deschamps

🇫🇷 Zinedine Zidane#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/zZkhVVOq6W FIFA.com(@ FIFAcom) link

Ronaldo neemt Valladolid over

De voormalige Braziliaanse international Ronaldo neemt 51 procent van de aandelen van de Spaanse eersteklasser Real Valladolid over, zo maakte voorzitter en meerderheidsaandeelhouder Carlos Suarez bekend.

Volgens bronnen die dicht bij de onderhandeling staan, zou Ronaldo 30 miljoen euro betaald hebben voor 51 procent van de aandelen. Rest de vraag welke plek Ronaldo zal innemen in het organigram van de promovendus. De regionale krant El Norte de Castilla meent te weten dat Ronaldo zich eerder op de achtergrond zal houden. Voor Ronaldo is het Spaanse voetbal alvast geen onbekend terrein: van 1996 tot 1997 speelde hij voor Barcelona en van 2002 tot januari 2007 bij Real Madrid.