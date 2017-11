FT buitenland: Corinthians viert zevende Braziliaanse landstitel - FIFA start nieuwe fase van ticketverkoop WK Redactie

FIFA start nieuwe fase van ticketverkoop

Wie nog geen kaartje heeft voor het WK in Rusland, kan opnieuw terecht op de website van de Wereldvoetbalbond FIFA. Nu alle 32 deelnemende landen bekend zijn, startte vandaag een nieuwe fase van de ticketverkoop. Deze gebeurt op basis van het "first come, first served" principe, zo laat de FIFA weten, en duurt tot 28 november.

Tijdens een eerste verkoopfase kwamen al 622.117 toegangskaarten op de markt. Daarvoor werden 3.496.204 aanvragen ingediend. Vooral zitjes voor de finale op 15 juli (ruim 300.000) en de openingswedstrijd op 14 juni (150.000), allebei in het Luzhnikistadion in Moskou, bleken erg gegeerd.

Op 1 december, na de loting voor de groepsfase, start een derde verkoopsfase. Een ultieme kans krijgen supporters tijdens een zogenaamde 'last-minute verkoop' die zal lopen tot de finale.

Russische supporters kunnen een kaartje kopen vanaf 1.280 roebel of 21 dollar (18 euro). Voor niet-Russen bedraagt de bodemprijs 105 dollar (89 euro).

AFP Peru was het 32ste en laatste land dat de tickets voor Rusland mag boeken.

Corinthians viert zevende Braziliaanse landstitel

Corinthians heeft zich voor de zevende keer in de clubgeschiedenis tot kampioen van Brazilië gekroond. De topclub uit Sao Paulo, gecoacht door de debuterende Fabio Carille, verzekerde zich van de titel door gisteren met 3-1 te winnen van Fluminense. Met nog drie van de 38 speeldagen te gaan, heeft Corinthians een onoverbrugbare voorsprong van 10 punten op eerste achtervolger Gremio.

Corinthians dankt de titel, de eerste sinds 2015, aan een solide defensie (slechts 24 tegentreffers) en goaltjesdief Jô. De voormalige aanvaller van Manchester City en Everton scoorde dit seizoen al achttien keer en staat daarmee aan de leiding in de topschuttersstand. Tegen Fluminense was Jô opnieuw goed voor twee doelpunten.

EPA

