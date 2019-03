FT buitenland. Copa America voor het eerst in twee landen georganiseerd - Hummels blijft hopen op Mannschaft Redactie

14 maart 2019

11u20 0

Copa America volgend jaar voor het eerst in twee landen

De Copa América wordt volgend jaar voor het eerst in twee landen gespeeld. De Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie Conmebol heeft de organisatie toegewezen aan Argentinië en Colombia. Australië en de Verenigde Staten wilden het toernooi ook graag weer organiseren, maar de Conmebol wees dat af.

Komende zomer staat eerst nog de 46e editie van de Copa América op het programma, dan in Brazilië. Naast de tien landen uit Zuid-Amerika doen Japan en Qatar op uitnodiging ook mee. Om weer regelmaat te krijgen in de jaren dat het Zuid-Amerikaans titeltoernooi op het programma staat, wordt in 2020 vrijwel gelijktijdig met het EK opnieuw om de Copa América gestreden. Vanaf dan wordt het toernooi net als de Europese eindronde om de vier jaar gespeeld.

In 2016 vond de jubileumeditie van de Copa América, precies honderd jaar na het eerst kampioenschap van Zuid-Amerika, in de Verenigde Staten plaats. De Amerikanen wilden in 2020 een groot toernooi organiseren voor alle landen uit Noord-, Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De Conmebol houdt echter vast aan een Zuid-Amerikaans kampioenschap, waarvoor wel landen van andere continenten worden uitgenodigd.

Hummels blijft hopen op Mannschaft

Bayern-verdediger Mats Hummels legt zich niet neer bij zijn vroegtijdige verwijdering uit de Duitse nationale ploeg. Een tiental dagen geleden maakte bondscoach Joachim Löw nochtans bekend in de toekomst niet meer op het Bayern-trio Hummels, Jérôme Boateng en Thomas Müller te rekenen. “Ik sluit een terugkeer niet uit. Zo slecht zijn wij toch niet?”, vroeg Hummels zich na de uitschakeling door Liverpool in de achtste finales van de Champions League openlijk af.

“Wij kunnen nog een paar seizoenen op het hoogste niveau aan. We wachten af wat er in de toekomst gebeurt, misschien bieden er zich wel mogelijkheden aan. Als er zich bij anderen blessures voordoen, zijn wij waarschijnlijk toch nog goed genoeg als er een EK voor de deur staat. Alles is mogelijk”, besloot Hummels, die naar eigen zeggen nooit een selectie zou weigeren. “Voor Duitsland spelen, dat gaat boven alles.”

Duitsland is na een mislukt WK in Rusland, met een exit in de groepsfase, en een degradatie naar de B-divisie in de Nations League, op zoek naar een nieuw elan. Löw zet voor deze doorstart duidelijk in op verjonging en schoof daarbij routiniers Thomas Müller (29), Jérôme Boateng (30) en Mats Hummels (30) aan de kant. Het trio was jaren een vaste waarde bij de Mannschaft en veroverde in 2014 de wereldbeker in Brazilië. Müller maakte sinds 2010 38 doelpunten in honderd interlands. Hummels, die ook zijn debuut vierde in 2010, kwam zeventig maal voor zijn land uit. Boateng was er al van 2009 bij en komt aan 74 wedstrijden.