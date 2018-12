FT buitenland. Contract Yaya Touré ontbonden bij Olympiakos - Ibrahimovic wil bij LA Galaxy blijven - City enkele weken zonder David Silva Voetbalredactie

11 december 2018

21u33

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Ibrahimovic wil bij Los Angeles Galaxy blijven

Zlatan Ibrahimovic ziet een langer verblijf bij Los Angeles Galaxy wel zitten. De 37-jarige Zweed zal zijn contract bij de club verlengen, zo schrijft de Amerikaanse sportpers. Ibrahimovic vervoegde LA het afgelopen seizoen. Hij was in zijn eerste jaar in de Amerikaanse MLS meteen goed voor 22 goals en tien assists. Met zijn team greep hij wel naast deelname aan de play-offs. De Zweed werd de voorbije weken onder meer in verband gebracht met AC Milan, waar hij tussen 2010 en 2012 actief was.

Manchester City moet David Silva even missen met hamstringblessure

Manchester City zal “enkele weken” niet kunnen rekenen op David Silva. De 32-jarige Spanjaard sukkelt met een hamstringblessure. Dat bevestigde City-coach Pep Guardiola vandaag. Silva kwam niet ongehavend uit de strijd van zaterdag tegen Chelsea (2-0 verlies voor City) en moest de tweede helft het veld verlaten. Volgens Guardiola is de blessure niet te ernstig, maar mist de middenvelder zeker de wedstrijd van morgen op de zesde speeldag van de Champions League, thuis tegen Hoffenheim.

City is met tien punten uit vijf matchen al zeker van een plaats in de achtste finales van de Champions League. Ook Kevin De Bruyne ligt bij het Engelse team nog in de lappenmand met een knieblessure.

Beloftevolle Amerikaanse doelman Zack Steffen vervoegt volgende zomer City-selectie

Daarnaast heeft Manchester City de Amerikaanse doelman Zack Steffen aangetrokken. Hij zal City in de zomer van volgend jaar vervoegen, en tot dan actief blijven bij Columbus Crew. Hij ondertekent een contract voor vier jaren. De 23-jarige Steffen is een groot talent in eigen land. Afgelopen seizoen hield hij in 32 matchen elf keer zjin netten schoon. De keeper telt zes caps bij de Amerikaanse nationale ploeg. Dit seizoen werd hij verkozen tot doelman van het jaar in de Amerikaanse MLS.

Yaya Touré is alweer weg bij Olympiakos

Olympiakos Piraeus heeft het contract van Yaya Touré (35) ontbonden. De ervaren Ivoriaanse middenvelder was nog maar drie maanden aan de slag in Griekenland. “We hebben in overleg onze samenwerking beëindigd. Yaya is en blijft een belangrijk lid van de Olympiakos-familie en een onderdeel van onze geschiedenis. Hij vertrekt als een vriend en onze deuren zullen altijd open blijven voor hem”, klinkt het op de website van de Griekse topclub.

Touré tekende in september pas een contract bij Olympiakos, nadat hij er eerder al speelde in 2005-2006. In november tweette de Ivoriaan nog dat hij prijzen wou pakken met de club. “Ik ben teruggekomen voor de fans. Onze band is speciaal”, klonk het toen. De voorbije drie maanden viel Touré echter helemaal uit de gratie bij de Portugese coach Pedro Martins.

De carrière van Touré startte in 2001 in België. Als één van de vele Ivorianen uit de academie van Jean-Marc Guillou stond hij tot 2004 onder contract bij het toenmalige SK Beveren.

Bayern mist Robben voor duel met Ajax

Bayern München zal morgenavond (om 21u) in de afsluitende groepswedstrijd van de Champions League op het veld van Ajax niet kunnen rekenen op buitenspeler Arjen Robben. De 34-jarige Nederlander, die op het einde van het seizoen de Rekordmeister verlaat, kampt met een bovenbeenblessure en behoort niet tot de Beierse selectie.

Maandag liet Robben in diverse media al optekenen zeer twijfelachtig te zijn en het zeer spijtig te vinden "waarschijnlijk het duel in zijn thuisland aan zich voorbij te moeten laten gaan". Bovendien was de Nederlander op de vorige speeldag van het kampioenenbal uitstekend op dreef. Tijdens de 5-1 zege tegen Benfica in de Allianz Arena scoorde Robben twee keer.

De wedstrijd tussen Bayern (13 ptn) en Ajax (11) staat in het teken van de groepswinst in poule E. Beide teams zijn al gekwalificeerd voor de tweede ronde. Tijdens de heenwedstrijd in Duitsland boekte Ajax een verrassend 1-1 gelijkspel.