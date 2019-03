FT buitenland. Concurrent Svilar gruwelijk de mist in - Man City compenseert slachtoffers die misbruikt werden door jeugdcoaches De voetbalredactie

Concurrent Svilar onalledaags in de fout

Een keeper die blundert, het kan al eens gebeuren. Maar wat Odisseas Vlachodimos gisteravond overkwam, is toch uniek. De Benfica-doelman stak de armen in de lucht toen hij dacht dat een vrije trap ongevaarlijk naast zou vliegen. Een verkeerde inschatting, want het leer belandde keurig in het hoekje. Wat het nog wat erger maakte: drie minuten na de aansluitingstreffer lukte Belenenses de 2-2-gelijkmaker, waardoor de Portugese leider duur puntenverlies incasseerde. Mile Svilar - die Vlachodimos al een heel seizoen voor zich moet dulden - keek toe vanop de bank.

A melhor descrição vai para o insta pic.twitter.com/glbT7aMlgw LIGA PORTUGUESA DA DEPRESSÃO(@ ligaptdadepre) link

Odisseas Vlachodimos with the howler of the year #SLB pic.twitter.com/RdZPzYIQ6I amadí(@ amadoit__) link

Pelés favoriete ploegmaat Coutinho overleden

De Braziliaanse voormalige international Coutinho is gisteren op 75-jarige leeftijd overleden. Voetballegende Pelé omschreef Coutinho als zijn favoriete ploegmaat bij Santos. De Braziliaanse club maakte het overlijden bekend. Volgens TV Globo is de doodsoorzaak een hartinfarct. “Een legende van ons voetbal is heengegaan”, twitterde Coutinho’s goede vriend Cafu, de aanvoerder van de Braziliaanse ploeg die in 2002 de wereldtitel veroverde.

Op 14-jarige leeftijd debuteerde Coutinho bij Santos, waarvoor hij van 1958 tot 1968 aantrad. Hij maakte uiteindelijk 368 doelpunten in 457 matchen voor de topclub. Pelé scoorde 1.091 keer voor Santos. Beiden speelden van 1958 tot 1967 samen voorin, ze pakten 19 prijzen met de club.

Recent verklaarde Pelé dat Coutinho één van de belangrijkste redenen was voor zijn succes. “Ik moet hem bedanken voor 50 procent van de doelpunten die ik maakte voor Santos. Die goals kamen er door onze een-tweetjes en omdat hij me goed kende”, zei de voetbalgrootheid.

Coutinho - voluit Antonio Wilson Vieira Honorio - verzamelde slechts 15 caps voor Brazilië, onder meer door blessureleed. Zo liep hij vlak voor het WK van 1962 een blessure op. Hij bleef bij de selectie en won zo de wereldtitel zonder te spelen.

City compenseert slachtoffers misbruik

Manchester City heeft een compensatieregeling opgesteld voor de slachtoffers van kindermisbruik in het verleden bij de Engelse club. De Engelse kampioen maakte geen financiële details bekend, maar volgens Britse media gaat het om miljoenen euro’s aan schadevergoedingen. “We herhalen ons oprechte medeleven aan iedereen die deze onvoorstelbare ervaringen heeft moeten doorstaan”, liet de clubleiding weten.

Twee oud-medewerkers van de club hebben zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van jonge voetballers. Voormalig jeugdcoach Barry Bennell werd in 2018 tot 30 jaar cel veroordeeld. Ook een andere voormalige jeugdtrainer, John Broome, stond onder zware verdenking, meldde City na een onafhankelijk onderzoek. Hij overleed in 2010. De slachtoffers van deze twee kindermisbruikers komen volgens City in aanmerking voor een financiële compensatie.

Verenigde Arabische Emiraten bestraft voor schoenenregen

De Verenigde Arabische Emiraten moeten één thuismatch achter gesloten deuren afwerken en een boete van 150.000 dollar (ongeveer 133.400 euro) betalen nadat hun supporters in de halve finale van de Asian Cup tegen Qatar schoenen en andere voorwerpen op het veld gooiden. Dat heeft het disciplinaire orgaan van de Aziatische voetbalconfederatie gisteravond bekendgemaakt. Het gastland van de Asian Cup moet zijn komende thuiswedstrijd in de kwalificaties voor de Asian Cup van 2023 zonder toeschouwers spelen.

Die sanctie komt er nadat de eigen fans zich eind januari tijdens de met 4-0 verloren wedstrijd tegen Qatar misdroegen door onder meer schoenen en flessen naar de Qatarese spelers te gooien. In de Golfstaten wordt het werpen van een schoen naar iemand beschouwd als een grote belediging.

In 2017 knipten de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Bahrein en Egypte de diplomatieke en economische banden door met Qatar, dat er onder meer van beschuldigd wordt extremistische bewegingen te steunen. Die gespannen situatie in het Midden-Oosten was voelbaar op het veld. Zo werd het Qatarese team uitgejoeld tijdens het afspelen van hun volkslied.

In de finale haalde Qatar het uiteindelijk met 3-1 van Japan, de eerste grote titel voor de organisator van het WK in 2022.