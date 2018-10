FT buitenland: Colombia wint vriendschappelijke interland in VS - Eden Hazard was in september beste speler in Premier League Redactie

12 oktober 2018

10u25

Bron: Eigen berichtgeving 1

Platini vermoedt "interne lekken" bij FIFA in corruptieonderzoek

Michel Platini heeft bij het Franse gerecht klacht voor laster ingediend tegen onbekenden in het corruptieschandaal rond Wereldvoetbalbond FIFA. Dat schreef de Franse krant Le Monde en bevestigde de advocaat van Platini later aan het Franse persbureau AFP. De ex-voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA wil dat de speurders bekendmaken hoe zij indertijd aan de bewijsstukken kwamen in hun corruptieonderzoek.

Platini kreeg in 2015 een schorsing van acht jaar van de FIFA voor het ontvangen van een verdachte som van 1,8 miljoen euro van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter. De schorsing werd nadien naar zes en ondertussen naar vier jaar teruggebracht, en loopt af in oktober 2019. Zolang kan de Fransman niet deelnemen aan voetbalgelieerde activiteiten.

De ex-voetballer heeft nu klacht voor laster ingediend bij het Franse gerecht. Platini vermoedt, zo schrijft Le Monde, dat FIFA-bestuurders bewust informatie gelekt hebben aan de speurders, om hem zo in diskrediet te brengen. Ook wil hij meer weten over de juiste rol van Blatter in de affaire.

"Wij hebben inderdaad klacht voor laster ingediend", bevestigde advocaat Bourdon aan AFP. "Waarom? Het is duidelijk dat Michel Platini het slachtoffer is geworden van een doelbewuste campagne met een duidelijk doel: hem kunstmatig zwartmaken om hem buitenspel te zetten voor de voorzittersverkiezing van de FIFA."

Platini kon zich door zijn schorsing niet meer kandidaat stellen voor de voorzittersverkiezingen bij de Wereldvoetbalbond, in februari 2016. Het was toen Gianni Infantino die aan het hoofd kwam van de FIFA.

Georgios Samaras bergt voetbalschoenen op

Voormalig Grieks international Georgios Samaras (33) heeft een punt gezet achter zijn voetbalcarrière. Dat wordt vandaag bevestigd door Celtic, de Schotse topclub waar de aanvaller zijn beste jaren beleefde.

Samaras was zestien seizoenen prof. Hij debuteerde in 2002 op het hoogste niveau bij het Nederlandse Heerenveen. Daar haalde Manchester City hem vier jaar later weg. Bij de Citizens kwam Samaras regelmatig aan spelen toe maar toch verhuisde hij begin 2008 op huurbasis naar Celtic. De Griek zou er blijven tot 2014. Hij werd onder meer vier keer Schots kampioen, won twee keer de beker en een keer de League Cup.

Daarna voetbalde Samaras nog voor West Brom, Al Hilal, Oklahoma City, Real Zaragoza en Samsunspor. De Griek speelde 81 keer voor zijn land, was erbij op twee WK's en EK's en maakte in het nationale shirt negen goals.

🍀 Former #CelticFC striker Georgios Samaras has announced his retirement from football.



2⃣5⃣3⃣ Appearances

7⃣4⃣ Goals

4⃣ League titles

2⃣ Scottish Cups

1⃣ League Cup



Thanks for the memories, Sammi! pic.twitter.com/10cxuNFKaK Celtic Football Club(@ CelticFC) link

Japan klopt Panama ruim, Zuid-Korea haalt het van Uruguay

Japan heeft vandaag een oefeninterland gewonnen tegen Panama. De partij in Niigata eindigde op 3-0. Zuid-Korea was in Seoul met 2-1 te sterk voor Uruguay.

Minamino (42.) opende iets voor halfweg de score, en toen Ito (66.) even na het uur de 2-0 nette, was de partij gespeeld. Een eigen doelpunt van Cummings (85.) zorgde voor de 3-0 eindstand. Panama nam het afgelopen zomer in de groepsfase van het WK op tegen de Rode Duivels. De Canaleros verloren hun opener in Rusland, ook hun eerste WK-match ooit, met 3-0 van België. Na ook nog nederlagen tegen Engeland (6-1) en Tunesië (2-1) moest Panama zonder punten het toernooi verlaten.

Zuid-Korea boekte een 2-1 oefenzege tegen Uruguay. Alle doelpunten vielen na de pauze. Hwang Ui-jo (66.) en Jung Woo-Young (79.) troffen raak voor de thuisploeg, Vecino (72.) scoorde tussendoor tegen voor Uruguay.

Eden Hazard was in september beste speler in Premier League

Eden Hazard is verkozen tot Speler van de Maand september in de Premier League. De Rode Duivel was vorige maand in het shirt van Chelsea goed voor vijf competitiedoelpunten, drie tegen Cardiff en een tegen Bournemouth en Liverpool.

Hazard haalde het voor vijf andere genomineerden: Willy Boly (Wolverhampton), Alexandre Lacazette (Arsenal), James Maddison (Leicester), Gylfi Sigurdsson (Everton) en Raheem Sterling (Manchester City).

De stemmen werden gegeven door een panel van experten, Premier League-aanvoerders en fans.

Voor Hazard is het zijn tweede verkiezing tot Speler van de Maand. Eerder viel hem die eer te beurt in oktober 2016.

Colombia wint vriendschappelijke interland in VS

Colombia heeft in een oefenduel met 2-4 gewonnen van de Verenigde Staten. Bij de Cafeteros vonden James Rodriguez (36.), voormalig Bruggespits Carlos Bacca (56.), Radamel Falcao (74.) en invaller Miguel Borja (79.) de weg naar de netten.

Kenny Saief (Anderlecht) stond bij de thuisploeg 58 minuten tussen de lijnen. Hij zag in het Californische Tampa ploegmaats Kellyn Acosta (50.) en Bobby Wood (53.) scoren.

Nog gisteravond was Mexico met 3-2 te sterk voor Costa Rica. Gewezen Gentmiddenvelder Bryan Ruiz (44.) maakte vanaf de stip een van de Costaricaanse treffers.

Uitslagen:

in Tampa (VSt)

Verenigde Staten - Colombia 2-4

doelpunten

VS: Saief (50.), Wood (53.)

Colombia: Jaime Rodriguez (36.), Bacca (56.), Falcao (74.), Borja (79.)

in San Nicolas de los Garza (Mex)

Mexico - Costa Rica 3-2

doelpunten

Mexico: Guzman (33.), Martin (56.), Jimenez (71. pen)

Costa Rica: Campbell (29.), Ruiz (44., pen)