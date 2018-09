FT buitenland: Clubcoryfee: "Barcelona heeft Messi, maar Inter heeft Nainggolan" - Verdediger Man U speelde bijna z'n been kwijt - Cayman topscoorster Redactie

05 september 2018

11u13

Bron: AD.nl 0

Cayman topscoorster groepsfase

De Red Flames plaatsten zich gisteren na een 2-1-zege tegen Italië voor de WK-barrages. Een knappe collectieve prestatie, maar Janice Cayman heeft extra reden tot feesten. De aanvalster van Montpellier scoorde immers negen keer in de groepsfase, geen enkele speelster van een ander land deed beter.

Roll of honour: @FIFAWWC group qualifiers🏆



Most wins: Spain🇪🇸 8

Fewest losses: England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Spain🇪🇸 0

Most goals scored: Germany🇩🇪 38

Fewest conceded; England🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1

Top scorer: @janicecayman (Belgium🇧🇪) 9

Most assists: @Jennihermoso (Spain🇪🇸) 9 pic.twitter.com/AxJhXzFnNp UEFA Women's EURO(@ UEFAWomensEURO) link

Materazzi: "Barcelona heeft Messi, Inter heeft Nainggolan"

Zijn eerste goal voor Inter hing afgelopen weekend bij zijn debuut tegen de touwen. Radja Nainggolan heeft nu al de harten bij de Nerazzuri veroverd. De ex-Rode Duivel zette z'n team tegen Bologna op weg naar de eerste zege van het seizoen. Clubicoon Marco Materazzi is fan.

"Een beetje zottigheid en Nainggolan, meer heb je niet nodig." Het is de titel van een stuk in het Italiaanse La Gazzetta dello Sport vandaag. Daarin haalt voormalig wereldkampioen en verdediger bij Inter Marco Materazzi de loftrompet boven voor Radja Nainggolan. Gevraagd naar wat Inter nodig heeft om een loodzware Champions League-groep met Barcelona en Tottenham te overleven, verwees Materazzi naar Nainggolan.

"Barcelona is buiten categorie. De wedstrijden tussen Tottenham en Inter worden dan ook belangrijk. Wie die matchen wint, gaat samen met Barcelona door naar de volgende ronde. Tottenham is geen makkelijke tegenstander en is door de jaren heen weinig veranderd. Barcelona wel, maar zij hebben nog altijd ene Lionel Messi. Gelukkig heeft Inter nu Nainggolan om daar tegenover te zetten."

Grote woorden dus, waarmee Materazzi Nainggolan dus in één adem noemt met Lionel Messi. Bovendien kan Inter volgens zijn voormalige verdediger ook het Juventus van Cristiano Ronaldo het vuur aan de schenen leggen in de Serie A. Er ontbreekt een vonkje om de machine te doen draaien. Een dikke zege op Juventus, en we zijn vertrokken", aldus de man die tijdens de WK-finale in 2006 Zinédine Zidane verleidde tot een kopstoot.

Shaw speelde bijna z'n been kwijt

Het scheelde niet veel, of Manchester United-verdediger Luke Shaw was in 2015 zijn rechterbeen kwijtgeraakt na een harde tackle van PSV'er Héctor Moreno. Dat zegt Shaw tegen de BBC. De 23-jarige Engelsman liep op 15 september 2015 een dubbele beenbreuk op in het Champions League-duel met PSV (2-1). Shaw zette in het Philips Stadion een rush in, maar vond PSV-verdediger Héctor Moreno op zijn pad. Scheidsrechter Nicola Rizzoli oordeelde dat de Mexicaan geen overtreding beging en liet het spel aanvankelijk doorgaan.

Toen bleek dat de situatie ernstig was, werd Shaw direct van zuurstof voorzien en overgebracht naar het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. Daar ontdekten de artsen twee bloedstolsels in het been van Shaw. "Ik was mijn been bijna kwijt. Als ik direct was teruggevlogen, had ik mijn been waarschijnlijk verloren vanwege de bloedstolsels. Dat vertelden ze me pas zes maanden later."

Blijvende herinnering

Twee flinke littekens vormen voor de verdediger een blijvende herinnering aan de pijnlijke tackle. "In het ziekenhuis sneden ze me open en haalden ze de propjes eruit. Ik had een hoop complicaties in mijn been. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik nooit aan stoppen heb gedacht, maar ik voel me nu sterk en mijn rechterbeen is weer net zo goed als het was voor de blessure."

De linksback werd bij zijn club Manchester United deze maand uitgeroepen tot speler van de maand en keerde na een periode van afwezigheid terug in de selectie van Engeland.

Héctor Moreno le acaba de romper la pierna a Luke Shaw. pic.twitter.com/oFB6R1lWFd Rayao'(@ UnRayao) link

Nigeria schorst frauderende assistent-coach Yusuf

De Nigeriaanse voetbalfederatie heeft Salisu Yusuf, assistent-coach van de Super Eagles op het voorbije WK, voor een jaar geschorst en hem een boete van 5.000 dollar (4.319 euro) opgelegd. Hij is betrapt op het aannemen van steekpenningen. Op in het geniep genomen camerabeelden is te zien dat hij geld krijgt van zaakwaarnemers, die als tegenprestatie verlangden dat twee van hun voetballers zouden worden geselecteerd.

De 56-jarige Yusuf leidde als bondscoach Nigeria begin dit jaar nog naar de finale van de Africa Cup. Daarin verloor het met 4-0 van gastland Marokko. Hij fungeerde deze zomer op het WK in Rusland als assistent van de Duitser Gernot Rohr. Nigeria werd uitgeschakeld in de groepsfase.