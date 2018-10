FT buitenland. Club-speler Danjuma in selectie Oranje voor duels tegen Duitsland en België Redactie

Ronald Koeman heeft Club Brugge-speler Arnaut 'Danjuma' Groeneveld opgenomen in de 25-koppige selectie voor het Nations League-duel met Duitsland en de vriendschappelijke interland tegen de Rode Duivels. Ook Ruud Vormer is geselecteerd.

Nederland speelt volgende week zaterdag voor de Nations League tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Drie dagen later, dinsdag 16 oktober, is België gastheer voor een oefenwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion.

